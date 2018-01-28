新发现的巨型珊瑚礁，可以开采石油吗？

（德国之声中文网）在靠近亚马逊河口、全球洋流最为激烈动荡的大西洋海底某地隐藏着一片巨大的珊瑚礁，跻身全球规模之最。但同样是这片海域，现在随时可能成为石油开采的"战场"。发现这片珊瑚礁的是希望号（Esperanza）考察船上的巴西科学家们。这艘船由绿色和平组织出资，在当地进行科学考察活动。按计划，相关行动将在今年5月份结束。

科学家们首次开始在巴西北部海岸线外，靠近阿马帕（Amapá）的海域寻找有关珊瑚礁的第一手资料，这里仍是亚马逊河入海口范围之内。而法国石油公司道达尔（Total）正在等待巴西环境和可再生自然资源署颁发在这一地区开采石油的许可。

"我们首次使用机器人获得了这一区域的图片。在他们打算开采石油区域的最为狭窄处，我们发现了珊瑚礁，"参与此次科考行动的巴西帕拉伊巴联邦大学的学者小弗兰齐尼（Ronaldo Francini-Filho）表示。"在珊瑚礁群旁有一片石油带，我们无法忽视这一点。"

亚马逊珊瑚礁是巴西最大的珊瑚礁群，最初研究显示其总面积达9500平方公里，而最新计算结果显示，其面积至少是预想的五倍。"大约有56000平方公里。因此这是巴西最大的珊瑚礁，也是世界最大之一，"同样参与本次海上科考的里约热内卢联邦大学学者法汤普森（Fabiano Thompson）表示。

法国道达尔和英国BP石油公司在这一海域开采石油的许可证审批过程也已经进入尾

这片水下区域比里约热内卢州还大，超过40种珊瑚、60种海绵在此地繁衍生息。其中一半的种类可能是迄今从未发现过的。这里还有70种鱼类、虾类和海星，还是一些濒危鱼类的庇护所，比如早已从巴西沿海消失的石斑鱼。

本次科考行动的成果将发表在几周后出版的一份科学期刊上。

希望号考察项目从4月2日开始，进入第六天后发现了新的目标。当时考察队将这次特意带来的机器人放入海底，调查珊瑚礁状况。

装备有三台摄像机和水样及标本采集系统的机器人抵达海底时，画面被传送到安装在船尾的两台显示器上。经过一番细致分析和漫长讨论后，学者们确认：亚马逊珊瑚礁同样覆盖计划中的石油开采地区。

不为人知的神奇世界

这处珊瑚礁分布在巴西北部海岸之外，水下70至220米处。按照迄今为止的经验，珊瑚礁不会存活于大型河流的入海口附近。因为这些水域往往会堆积淤泥，造成光线昏暗，不利于珊瑚生长。

2011年，巴西科学家们开始相关科考旅程，当时人们对于这片珊瑚礁存在与否还将信将疑。此后，研究人员在当地采集数据，2016年刊登的考察结果震惊世界。

"恰恰是因为这片区域难以进入，而且海洋条件非常苛刻，因此我们对这里知之甚少，"小弗兰齐尼表示。

亚马逊珊瑚礁第一次"亮相"是在2017年，当时绿色和平资助的一次潜水艇考察行动记录了它的"真实面目"。"我们对这片区域了解很少，这已经显示出这里确实是一个（生态资源）极其丰富的地区，开采石油很可能会对此产生破坏"，小弗兰齐尼说。他估计，这片珊瑚礁里只有5%的物种是人类已知的。

随着这一惊人科考成果的公布，同时又面临石油开采平台随时可能进入这片大西洋海域的严峻局面，绿色和平组织为保护亚马逊珊瑚礁展开一项全球性行动。

石油中的珊瑚礁

目前的科考行动经过一年多的策划，并获得巴西政府的许可，耗资70万欧元，主要来自绿色和平组织获得的捐款。"这次行动非常紧迫，我们希望证明这里确实是一处新的生物群落，在世界上独一无二，仍然缺少科学研究，"保护亚马逊珊瑚礁行动的代表阿尔梅达（Thiago Almeida）表示。

他认为，如果发生石油泄漏将对造成难以挽回的损失。"另外，这些油田非常靠近海岸线和巴西亚马逊河流域，这片地区生长着世界规模最大的红树林。大量渔民、矿区、渔村和援助民也可能面临威胁。"

里约热内卢联邦大学的汤普森认为，针对亚马逊珊瑚礁的研究具有很大潜力。"这片珊瑚礁被视为海底药房。如果我们可以利用珊瑚礁的生物多样性研发海洋生物科技，便可以提炼生物活性分子以研制针对癌症、病毒以及其他传染性疾病的药物，为我们国家做出贡献。"汤普森表示，在欧美和日本有一些相关研究项目已经启动。

最后时刻

与此同时，法国道达尔和英国BP石油公司在这一海域开采石油的许可证审批过程也已经进入尾声。巴西环境和可再生自然资源署表示，道达尔的申请更为接近审批完毕。

据称，该海域石油储藏量可能高达140亿桶。

在接受德国之声询问时，道达尔公司并不愿意确认他们是否了解计划开采区存在大片珊瑚礁，仅仅通过声明表示："道达尔在今年1月就巴西环境和可再生自然资源署关于在开采区域进行钻井活动环保评估的最新技术意见作出了回应。本公司目前正在等待该组织通过目前正在进行的环保执照审批程序表明立场。"

研究人员希望，决策者能够考虑到科学层面的因素。"大学是生产知识的所在。这些知识需要被提供给监管机构、产业界 和政府部门，以求在了解情况的前提下作出有利于国家发展的决策。"

"基于我们迄今所掌握的情况，在这里开采石油实在是一场悲剧。因为我们对这片巨型生物群落如此缺乏了解：这里连接亚马逊丛林，拥有世界第二大河流和世界最大珊瑚群之一。小弗兰齐尼表示。