斯科里帕尔疑案的线索何以会指向莫斯科？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2018

（德国之声中文网）一个有喷射装置的手枪，两管相对无害的化学药剂，但这两种药剂一旦混合就会生成毒性极大的“新手”（俄文：Nowitschok）神经毒气。然后靠近目标后，用喷射器近距离发射，受害者将毫无生还希望。上世纪七十和八十年代，曾参与这一毒剂研发的威利·米尔扎杨诺夫（Vil Mirzayanov）对德国之声表示，今年三月初在英国萨里斯伯里发生的毒杀案，可能就是按照这一剧本实施的。现年已82岁的米尔扎杨诺夫移居美国已经20多年，1992年他首次撰文披露了“新手”神经毒气的存在。

前俄英双料间谍斯科里帕尔及其女儿朱莉亚惨遭毒杀的案件引起了越来越激烈的后续反应。英国指责俄罗斯是幕后黑手，而莫斯科则以各类说辞予以否认。俄罗斯时而说他们没有作案动机，时而又说根本就没研发过所谓的“新手”神经毒气。俄罗斯要求提供证据。而相关证据，或者更确切地说是相关线索，英国方面只提供给了最紧密的盟友美国、德国和法国，而上述国家也因此立即站到了英国一方。

英国人手里有“铁证”吗？

英国首相梅最初描绘了两种可能的作案场景: 一个是俄罗斯当局直接操刀作案，另一个则是俄罗斯当局失去了对化学武器的控制，让不法分子钻了空子。莫斯科出版的《新报》（Nowaja gaseta）三月中旬曾援引一位不愿透露姓名的化学武器高级专家的话报道说，1990年代“新手”神经毒气有可能落入了俄罗斯境内犯罪分子，甚至是外国情报机构的手中。

英国要求莫斯科在指定期限内作出表态，这一最后通牒过期后，英国政府更加坚信，案件是莫斯科策划的。不过，迄今为止尚未澄清的问题是，是否有作案嫌疑人，作案动机如何，毒气又是如何使用的。英国首相梅在议会的一次讲话中说，俄罗斯曾生产过这种毒气，现在仍具有生产此类毒气的能力。更何况，莫斯科以前曾以“国家的名义”去杀人，直到现在莫斯科仍认为，暗杀叛逃特工是天经地义的事情。

至于斯科里帕尔遇害时，凶手是否使用了米尔扎扬诺夫所说的那种喷射手枪或者其他犯罪工具，现在尚不得而知。那英国人又为何坚持作案线索指向莫斯科呢？他们有确凿证据吗？专家们表示，确定作案毒气的来源是完全可能的。

毒气的化学分子式已被掌握

最迟在米尔扎杨诺夫爆料之后，西方专业人士对“新手”毒气便有所了解。2000年美国出版的一本关于化学武器的专业书籍中称：“新手是迄今为止已知的最具杀伤力的一种化学物质。”但书中同时也坦承，关于这种毒气的信息非常有限。2008年，米尔扎杨诺夫又在一本专业书籍中提供了更多信息，甚至包含了这种毒气的部分分子式，不过核心秘密他没有提及。

德国某大学要求匿名的一名毒药专家表示，英美顶级科学家已经掌握了“新手”毒剂的详细化学分子式，而且他们还拥有一定剂量的样本。他说：“我认为，他们只合成了极小剂量的毒剂，以便对这种毒剂进行理化学和毒性学的研究测试，并同其他毒剂进行对比分析。”

分子结构相当于指纹

对于斯科里帕尔案件的毒剂，英国方面已经在萨里斯贝里附近的帕顿军事基地现代化化学实验室里进行了研究。德国毒药专家表示：“如果英国人能够分析出这一毒剂的化学分子式，并确认其副产品，那么就可以准确判断出这剂毒药的来源。”

米尔扎扬诺夫表示：“这种称为‘新手’的合成毒剂还需要一个所谓的‘推进剂’。在它的作用下，两种毒素间的化学反应会立即开始，并很快结束。英国人可能已经掌握了这种‘推进剂’，它实际上就是俄罗斯版本的VX毒气。‘新手’毒剂很有可能也会用到这种‘推进剂’，那么，这将是一个查找源头的重要指纹。”

化学武器专家拉尔夫·特拉普（Ralf Trapp）在接受德国电视二台采访时也证实了这种说法：“在制造化学武器的过程中，原材料和中间产品都会留下类似于指纹和签名的线索。这些线索可以是同位素，也可以是化武使用后留下的残留物。掌握了这些线索以后，你就可以确定这些化学武器来自具体哪一家实验室。”

这位德国专家表示：“确定‘新手’毒气的来源并不困难。”他表示，这种毒剂很可能是以粉末的形式喷射到空气中，或以溶剂的形式喷洒到受害者的皮肤上。这种毒剂是很稳定的。“因此，无论是受害者的衣物上，还是受害者附近的物品上，都一定可以找到毒剂的残留。受害者的体内也可以找到残余毒剂。

化学家米尔扎扬诺夫著书称曾参与毒剂研制

西方也难辞其咎

英国及其盟友发表的联合声明中，敦促俄罗斯方面和国际禁止化武组织开展合作，并公布‘新手’毒气项目的详细内容。但是问题在于，莫斯科怎么能够长期保守“新手”的秘密呢？

毒气专家说：“苏联时期，莫斯科方面就有意识地没有把这种毒剂列入化武裁军谈判的目录里。从裁军谈判到1997年签署裁军协定之间有一个较长的时间间隔。在这段时间里，西方虽然得知了新手毒剂的存在，但是在遭禁的化学品的名录上却没有收录它的名字。但是，尽管如此，“新手”毒剂不仅违反了化武裁军协定的相关条款，也是对该协定精神的背叛。

米尔扎扬诺夫表示：“对于很多在俄罗斯发生的事情，西方人总是睁一只眼闭一只眼，而最终吃亏的也总是西方。”他表示，俄罗斯人总能够蒙蔽西方人。“西方认为，俄罗斯正在建立民主秩序，建立开放式的社会，所以一切问题都将迎刃而解。俄罗斯政府对‘新手’毒剂的内幕对外秘而不宣，而西方总是低估俄罗斯政府的真面目。对于俄罗斯政府来说，他们总算自力更生发明了一种属于自己的毒剂，他们为此感到无比自豪。”萨林毒气和VX毒气都是境外发明的。

米尔扎杨诺夫表示，现在应当迫使俄罗斯将“新手”毒剂纳入国际禁止化学武器组织的禁品名录里。这一过程可能会持续几年，但只要西方团结一致，最终是可以达到目的的。现在，国际禁止化学武器组织的专家们也已开始介入斯科里帕尔案件的调查工作。

调查人员在案发现场寻找线索

一场有意识的作秀？

如果俄罗斯真是毒杀案的始作俑者，那么就出现了一个问题：既然这是一种容易追查到源头的毒剂，俄罗斯为何会铤而走险呢？毒气专家认为：“众所周知，这种毒剂是可以为追查到源头的。”但是他同时也表示，俄罗斯也有可能是故意为之，以便让外界看到俄罗斯的强大。“你看，反叛人士即便逃到境外，我们还是会严厉打击。”这是唯一的合理解释。