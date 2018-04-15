 数万新疆维族遭关押 美国拟制裁中国官员 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.04.2018
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时政风云

数万新疆维族遭关押 美国拟制裁中国官员

美国高层官员指出，中国西部新疆自治区遭到大规模镇压，若依法认定中国官员为人权侵害者，美国将对他们祭出制裁。

China Xinjiang Urumqi Polizei 05.07.2013 (picture-alliance/dpa)

美国国会及行政部们中国问题委员会表示，有50到100万维吾尔族人被送进再教育营。

(德国之声中文网) 美国国务院代理亚太副助卿石露蕊18日表示，中国近年拘押至少数万维吾尔族人和其他穆斯林，美国深表关切，并可能依据《全球马格尼茨基人权问责法》（Global Magnitsky Act）採取行动。

中国外交部发言人华春莹被问到此事时表示，新疆各族人民安居乐业。她也警告美国不要以任何形式干涉和毫无根据地指责中国内政

根据报导，北京以人民的反恐战争对镇压提出辩解，强调有必要清除新疆的分离主义和宗教极端分子。新疆有超过1千万穆斯林信徒。中国法外羁押的作法波及许多人，其中也包括美国公民的亲人。羁押理由像是使用外国网站和联繫海外亲人等等。

石露蕊在北京告诉记者，美国对6位记者的家人遭到羁押尤其关切，其中有4位是美国公民，2位是美国永久居民。他们替华府自由亚洲电台（Radio Free Asia）报导有关新疆的新闻讯息。

China Unruhen in Xinjiang (picture-alliance/dpa/epa/D. Azubel)

新疆维吾尔族人的宗教和文化长期受到中共打压，人民积怨甚深。

石露蕊说，我们得到的消息，包括他们被拘押的政治教育营，听起来都令人感到相当不安...我们将继续向中国政府表达关切，并呼吁任何公民的羁押都应按正当法律程序进行。她也表达希望中国官方建立一个更透明且负责的单位。

她也说仅有的消息让人很难确切知道被关押的人数，但是至少有上万人。而中国一贯否认镇压新疆，官员也从未公开承认有大规模关押的政治再教育营。

过去两年，新疆的维安和监视升级，为的就是加深中央控制权力，抑止中国官方所谓穆斯林分裂份子的暴力攻击。

根据人权团体还有流亡海外的维族人士，中国对新疆宗教和文化和自由运动的控制日深。报告中显示，在大规模行动中，连出国旅游和被官方认定过于虔诚的人都被抓捕。美国政府资助的自由亚洲电台1月曾经报导，光是新疆南部喀什市 (Kashgar)就有超过12万人被关押在再教育营。

夏立民/罗法（美联社、路透社 ）

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