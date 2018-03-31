 救济难民，解决冲突，德国再出10亿欧元援叙 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.04.2018
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时政风云

救济难民，解决冲突，德国再出10亿欧元援叙

德国联邦政府承诺额外拨款10亿欧元，用以援助叙利亚以及该地区的难民。联合国此前呼吁各援助国出资，并警告称1300万民众亟待紧急救助。

Jordanien Flüchtlinge aus Syrien in Mafraq (picture-alliance/AP Photo/M. Muheisen)

仅在叙利亚就有超过1300万人依靠人道主义救援度日

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战争总是以真相为代价，这句话用在眼下的叙利亚再合适不过。因澄清化武问题难度极高，美国谴责对方也就势在必行。 (20.04.2018)

这是叙利亚政府军向东乌塔发动攻势以来最大的一次出逃行动：数千人逃离被叙利亚叛军控制的东乌塔地区。第3批救援车队进入该地。 (15.03.2018)

他们躲入学校的地窖，以避空袭。然而，防空洞却无法抵挡炸弹的威力。十几名学生包括两名女教师在内，全都被炸死。 (20.03.2018)

欧盟一致支持针对叙利亚境内目标进行导弹空袭。但是，欧盟外长在卢森堡召开会议后发表的共同声明却显得措辞谨慎。 (16.04.2018)

（德国之声中文网）德国外长马斯周三（4月25日）宣布，德国将为叙利亚以及收容难民的周边邻国额外提供10亿欧元援助。

"仅在叙利亚就有超过1300万人依靠人道主义救援度日，"马斯在抵达布鲁塞尔参加相关会议时表示。"我们不能让叙利亚民众孤立无援。"

德国外交部表示，今年夏季德国联邦预算最终通过之后，还可能再增加3亿欧元援助。马斯强调，德国除了关注"保护平民"之外，同时"全力致力于"重新开启解决叙利亚冲突的政治进程。

去年，德国是联合国援助叙利亚行动中出资最多的国家。2012年以来，德国已经为此支出约45亿欧元。

缺乏紧急援助

来自十几个国家的 80多个代表团将参加为期两天的援助出资国会议 。联合国和欧盟共同发起本次会议，它们不但希望以此动员各国为叙利亚和周边国家提供财政援助，还希望为陷入停滞的日内瓦和谈注入新的活力。

援助组织希望今年会议所获得的人道主义援助承诺能够超过去年的60亿美元。多个联合国机构负责人均表示，迄今为止只得到了23亿美元援助。叙利亚内战爆发七年以来，已经造成数十万民众死亡。数百万叙利亚人为躲避战火而进入土耳其、黎巴嫩、约旦等邻国。还有一些难民长途跋涉前往德国避难。

  • Gemälde AO13 Abdalla Al Omari 'Donald' 190 x 150 cm Oil and acrylic on canvas 2016 (Abdalla Al Omari)

    当国家领导人成了难民

    逃难中的特朗普

    一手抱着小孩，另一只手举着张黑白的全家福。亿万富豪如果成了难民，神情也会无比凝重。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | Vlad (Abdalla Al Omari )

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    普京的求助

    画家笔下，普京满头白发，衣衫褴褛，双手举着一张字条：帮帮我，上帝保佑你。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | Kim (Abdalla Al Omari )

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    玩火箭的金正恩

    把火箭藏在身后的这个赤脚男孩无疑是金正恩了。

  • G20-Kunst in Hamburg (DW/A. Drechsel)

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    村姑默克尔

    默克尔被画成一个乡村老妪，穿着红大衣，戴着头巾，周围还有几只大公鸡。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | The Mediterranean (Abdalla Al Omari )

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    阿萨德和难民船

    叙利亚领导人阿萨德系着一条血红的领带，衣服湿漉漉的，像刚从水里出来。他将一只纸糊的小船举在头上，一条难民船。

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    伊朗前总统艾哈迈迪内贾德没有被画家遗忘。他坐在小凳上，有些拘束，穿着件绿色的衣衫。这是暗指抗议内贾德当年选举舞弊的绿色革命吗？

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | Erdogan (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    落难的埃尔多安

    不可一世的埃尔多安成了一个拧着布口袋的小老头。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | David (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    端着半杯啤酒的卡梅伦

    这是卡梅伦吗？居然还有啤酒喝，难怪笑容满面。

  • Dubai The Vulnerability Series | Abdalla Al Omari | The Queue (Abdalla Al Omari )

    当国家领导人成了难民

    难民队伍望不到头

    这是一群正在等救济餐的难民，排在第三位的奥巴马神情忧虑，他身后是金正恩、卡梅伦、普京、阿萨德等昔日或现任领导人。


石涛/叶宣（德新社，路透社）

 

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当国家领导人成了难民

艺术的想象没有止境。叙利亚艺术家奥马里（Abdalla Al Omari）在离乡背井逃到比利时后创作了一个油画系列，将呼风唤雨的多各国家首脑及前领导人画成了难民。这组取名“脆弱”的油画正在迪拜展出。 (05.07.2017)  

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