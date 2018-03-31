救济难民，解决冲突，德国再出10亿欧元援叙

德国联邦政府承诺额外拨款10亿欧元，用以援助叙利亚以及该地区的难民。联合国此前呼吁各援助国出资，并警告称1300万民众亟待紧急救助。
（德国之声中文网）德国外长马斯周三（4月25日）宣布，德国将为叙利亚以及收容难民的周边邻国额外提供10亿欧元援助。
"仅在叙利亚就有超过1300万人依靠人道主义救援度日，"马斯在抵达布鲁塞尔参加相关会议时表示。"我们不能让叙利亚民众孤立无援。"
德国外交部表示，今年夏季德国联邦预算最终通过之后，还可能再增加3亿欧元援助。马斯强调，德国除了关注"保护平民"之外，同时"全力致力于"重新开启解决叙利亚冲突的政治进程。
去年，德国是联合国援助叙利亚行动中出资最多的国家。2012年以来，德国已经为此支出约45亿欧元。
缺乏紧急援助
来自十几个国家的 80多个代表团将参加为期两天的援助出资国会议 。联合国和欧盟共同发起本次会议，它们不但希望以此动员各国为叙利亚和周边国家提供财政援助，还希望为陷入停滞的日内瓦和谈注入新的活力。
援助组织希望今年会议所获得的人道主义援助承诺能够超过去年的60亿美元。多个联合国机构负责人均表示，迄今为止只得到了23亿美元援助。叙利亚内战爆发七年以来，已经造成数十万民众死亡。数百万叙利亚人为躲避战火而进入土耳其、黎巴嫩、约旦等邻国。还有一些难民长途跋涉前往德国避难。
石涛/叶宣（德新社，路透社）