改善世界环境 联大牵头"建群"

（德国之声中文网）周四（5月11日），联合国大会投票通过一项决议，为制定《世界环境公约》建立框架。该决议由法国总统马克龙去年9月提出。

按照该决议，联合国秘书长古特雷斯将成立一个工作组，对现有的国际环境法律进行评估，是否存在漏洞，如何解决。相关报告预计将于9月提交给联合国大会审议。

根据法国常驻联合国代表团的声明，如果制定并落实《世界环境公约》，那将是首个具有法律约束力的国际环境法公约，该公约将囊括各个方面的环境法。

在投票前，法国常驻联合国代表德拉特（Francois Delattre）向联合国大会表示："我们的环境前所未有的恶化已造成数十万人死亡，这些因素包括全球变暖、水污染、空气污染、生物多样性的减少和土壤的恶化。"

禁行令 - 为了改善空气质量 车辆拥堵 空气污浊 同斯图加特一样，空气污染严重的城市，世界上还有很多。德国法院近日作出判决，有关城市为了改善空气质量，有权颁布禁止车辆通行的命令。

禁行令 - 为了改善空气质量 奥斯陆 - 率先实施柴油车禁令的城市 在挪威首都奥斯陆，一旦空气指数超标，就会禁止柴油车通行。2017年1月17日，这项禁令首次实施。不受禁令限制的车辆包括使用柴油的急救车和其他公交车辆。2019年，奥斯陆将取消市中心地带的停车位，此举旨在继续减少市内车辆交通。

禁行令 - 为了改善空气质量 巴黎 - 即将出台柴油车禁令 按照相关计划，从2024年开始，巴黎将全面禁止柴油车通行，2030年，汽油车也将纳入被禁之列。1997年之前出厂的车辆今天就已经被禁止进入巴黎市内。空气指数超标时，巴黎会实施隔日单双号限行的措施。

禁行令 - 为了改善空气质量 伦敦 - 开车进城需要缴费 谁要是想驱车进入伦敦市区，就需要缴纳每天十镑的费用。2003年开始，伦敦开始收取这种所谓“堵车费”。进入市区时，车牌会被电子系统自动记录，逃避”堵车费“，将会收到最多240英镑的罚单。

禁行令 - 为了改善空气质量 哥本哈根 - 最善待骑行者的城市 哥本哈根市长弗兰克·延森（Frank Jensen）计划从2019年开始，停止向柴油车发放行车许可。现在哥本哈根市内已有三百多公里路段，只允许自行车通行。此举的目的，是为了让骑车比驾车更舒适安全和经济。哥本哈根大约半数居民都选择骑车上班。

禁行令 - 为了改善空气质量 马德里 - 不断扩张的步行区 向马德里皇家剧院广场这样，禁止机动车进入的区域正在不断扩充，很快全城都将实现无车化。今后五年之内，西班牙首都马德里的整个市中心都将划入步行区域。马德里空气污染相当严重，这里四面环山，被污染的空气会”滞留“在市区之内。

禁行令 - 为了改善空气质量 赫尔辛基 - 手机APP帮你走遍全城 赫尔辛基的公共交通系统将被大幅度简化。今后十年内，”按需用车“系统将得到发展完善。届时，一款APP将涵盖市内各类公共交通工具，包括大巴，无人驾驶车以及小巴，行车路线可灵活安排。总之，这一系统会非常完善，以至于私家车将显得有些多余。

禁行令 - 为了改善空气质量 印度的电动车未来 雾霾笼罩下的新德里 - 空气指标严重超标在这里几乎成了常态。当局期望通过启用电动三轮车缓解空气污染的严重程度。截至2030年，电动车将全面取代造成尾气污染的燃油机动车。



他说："如果我们不坚决采取行动，将面临严峻的后果：自然资源枯竭、移民潮和冲突的增加。"

联合国193个成员国中，143个投了赞成票，5个国家反对--美国、俄罗斯、叙利亚、土耳其和菲律宾，7个国家弃权、其中包括伊朗。

与美国并列世界污染大国前两位的中国对决议投了赞成票。

由于去年6月美国总统特朗普已经宣布退出2015年巴黎气候协定，此次表决前外界已经预期美国将投反对票。

美国常驻联合国代表黑利（Nikki Haley）称，加入《世界环境公约》不符合美国利益。她说："如果国际社会试图迫使美国加入措辞模糊的环境公约，那肯定意味着，美国公民和经济界将陷入支付巨额帐单、却无法得到很大利益的境地。"

苗子/谢菲（法新社）