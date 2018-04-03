 支持独立派 巴塞罗那爆发大规模示威 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 16.04.2018
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时政风云

支持独立派 巴塞罗那爆发大规模示威

超过30万人在加泰罗尼亚首府巴塞罗那举行示威，要求释放分裂人士领袖以及允许流亡政客安然重返故里。

Spanien Demonstration für Unabhängigkeit Katalonien & Freilassung von Gefangenen in Barcelona (Getty Images/AFP/D. Ramos)

2018年4月15日，西班牙加泰罗尼亚独立派的支持者再次在巴塞罗那举行示威

（德国之声中文网）西班牙加泰罗尼亚独立派的支持者再次在巴塞罗那举行示威。身穿黄色红条衣或佩带黄围巾的示威民众挥舞着地区旗帜声援独立派领袖。警方估计示威者人数达31万5000人。

9名分离主义者被监禁

示威民众要求马德里中央政府释放被逮捕的加泰罗尼亚分离主义领导人以及允许流亡政治家重返故里。很多人在针对西班牙司法机构的广告牌上写着："给政治犯自由"，"不能再有人质"等。

挥舞旗帜要求独立

示威之日被刻意定在分离主义领导人桑切斯（ Jordi Sànchez）和库伊萨特（Jordi Cuixart）被逮捕将近半年之际。他们是最先入狱的2名独立派领导人。目前共有9名独立派人士被监禁。另有7名加泰罗尼亚高层人士因受到起诉或指责被迫逃亡到比利时、苏格兰或者瑞士等国家。此外，他们因此也受到叛乱、不忠和从事颠覆活动等指控。

引渡前大区主席的争议

逃亡其他国家的政界人士中也包括加泰罗尼亚前大区主席普伊格特（Carles Puigdemont）。在加泰罗尼亚单方宣布独立之后，普伊格德蒙特被免职。他在当年10月份逃亡比利时。因欧盟对其签发了逮捕令，普伊格蒙特今年3月底在德国石荷州被逮捕，但是随后被有条件释放。

明确支持脱离西班牙

目前德国正在调查对加泰罗尼亚前大区主席的背信指控是否可以成为被遣返的基础。此前西班牙政府对他提出了更严重的"叛乱"指控，尽管如此，石荷州地方高法仍拒绝了将其引渡的要求。法院认为，由于缺乏暴力特征，因此"没有达到"德国的相应的叛国罪量刑标准。西班牙政府对此持不同看法。

"除了警方之外没有暴力 "

巴塞罗那的示威民众强调，所有要求加泰罗尼亚独立的抗议活动始终和平进行。示威群众卡布雷罗（Juan José Cabrero） 说："每次示威我都参加了。 除了警察使用武力阻止公投外，我从没有看到过发生暴力。"

西班牙民族分裂组织联合会（Espai Democracia i Convivencia）在巴塞罗那发起了此次抗议示威活动。除了独立派领袖桑切斯和库伊萨特领导的加泰国民议会ANC和文化组织Omnium Cultural之外，各工会以及众多的体育、演艺、父母和农民协会都是该联合会成员。此外，3月份成立的"保护加泰罗尼亚机构"也对抗议活动给予了支持。

李京慧/凝炼  (法新社、德新社)

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