 支持小微企业 中国国务院：税负砍半 | 经济纵横 | DW | 26.04.2018
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经济纵横

支持小微企业 中国国务院：税负砍半

看准小微企业在创造就业机会及推进创新创业上的潜力，中国政府近年来推出多项优惠措施，减轻税负和降低融资困难。

China Li Keqiang (picture-alliance/Newscom/S. Shaver)

中国国务院总理李克强。

(德国之声中文网) 根据新华社报导，总理李克强在4月25日召开国务院常务会议，决定针对创业创新和小微企业，再推出7项支持性措施，预计全年将可为相关企业减轻600多亿人民币的税负。其中一项减税措施是，只要企业所得额在100万元以下，所得税就可以减半，相较过去的50万元门槛宽松许多。实施期限从2018年1月1日至2020年12月31日为止。

除了减轻税负之外，会议上也强调要降低小微企业融资成本，要求银行开展普惠金融服务(Financial Inclusion System)，合理控制小微企业贷款质量和综合成本，帮助小微企业发展。

近年来，中国政府对小微企业不断扩大减税范围。所得税优惠政策范围，先后从应纳税所得额6万元提高到10万元、20万元、30万元，2017年更提高至50万元。根据去年发布的《财政部税务总局关于扩大小型微利企业所得税优惠政策范围的通知》，年度应纳税所得额不超过50万元才算得上小型微利企业。但在此次国务院常务会议出台新举措后，小微企业定义显然被进一步扩大，只要年度应纳税所得额不超过100万元就能算得上。

人民日报指出，小微企业在吸纳就业、鼓励创业创新、破解转型难题等方面都能发挥重要作用。比大中型企业，同样的资金投入劳动密集型的小微企业，可吸纳平均高出4到5倍就业人员数。可以解决城镇就业，让农村多余劳动力向非农领域转移。另一方面，小微企业也是创新创业的重要载体。扶持小微企业有利经济转型期加快、经济结构调整和转型升级。

游言/夏立民（综合报导）

 

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李克强主持召开国务院常务会议 决定再推出7项减税措施 支持创业创新和小微企业发展等

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