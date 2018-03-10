撤军又撤资 特朗普无心“恋战”叙利亚

特朗普曾说，让别人去关心叙利亚冲突吧！现在，他的这一态度可能决定着美国的叙利亚政策。在特朗普出人意料地表示美军将“很快”撤离叙利亚后，如今，美国对叙利亚的援助资金也可能受到影响。
（德国之声中文网）据《华尔街日报》报道，美国总统特朗普冻结了超过2亿美元支持叙利亚重建的援助基金。该报援引政府圈内的消息说，特朗普表示，他在阅读了美国最近已批准为叙利亚追加2亿美元援助资金的报告后做出了该决定。
这笔援助资金是今年2月时任美国国务卿蒂勒森（Rex Tillerson）在科威特举行的一次国际反IS联盟会议上承诺提供的。特朗普现在向国务院下达了他的相应命令。
五角大楼现在该如何做？
华尔街日报继续说，有关冻结这笔资金的决定与特朗普做出的美国将撤离叙利亚的声明相吻合。
周四这位美国总统在俄亥俄州的一次演讲中出人意料地表示，部队将"很快"撤离，并将安全责任转交给其他国家。之后政治观察家提出的问题是，如何将这一步骤与外交部、国防部迄今所奉行的方针进行协调。
据美国政府圈内消息称，特朗普在秘密谈话中也表示了希望迅速撤出这个内战国家的愿望。路透社从2名高级政府工作人员处获悉，特朗普已将他的想法告诉了他的顾问。路透社也认为，特朗普的想法与许多政府机构成员的意见相悖。
为了打击极端恐怖组织"伊斯兰国"，目前约有2,000名美国士兵驻扎在叙利亚。美国五角大楼迄今一直认为，不管俄罗斯政府如何与叙利亚统治者巴沙尔·阿萨德（Bascher al-Assad）结盟，要彻底战胜伊斯兰激进组织还需要时间。
李京慧/王凡 （路透社、法新社）
阿萨德的政府军以及反对派武装，并不是叙利亚内战中仅有的参与者。事实上，参与这场战争的还有许多国家，而参与的目的也不尽相同，这其中包括军事、宗教、经济以及地缘政治。 (22.02.2018)