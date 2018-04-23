摩洛哥、世界杯和傲慢的特朗普

（德国之声中文网）接受华盛顿大量援助的国家，也要和美国竞争世界杯主办权--这在特朗普看来简直不可思议。在4月27日的一条推文里，特朗普间接向摩洛哥表达了不满。他写道："如果我们一直支持的国家现在竟然反对美国申办，那简直是一种耻辱。既然他们不支持我们（包括在联合国），我们为什么还要支持他们？"

这样的言论在摩洛哥人看来无异于半公开威胁。摩洛哥统一社会党秘书长纳比拉·穆尼布（Nabila Mounib）评论说，"美国总统的所作所为是我们熟知的帝国主义霸权。"她向德国之声表示，任何国家都有权申办世界杯，特朗普擅长恐吓威胁，但摩洛哥人不应该害怕这种混乱的逻辑，而应该建立起基于人性、兄弟情谊和公正的世界秩序。"

摩洛哥演员拉提法·阿拉尔（Laifa Ahrar）也对特朗普的表态感到愤怒。她说，特朗普的推文是在打心理战，让人想起西部牛仔的做派。她在接受德国之声阿拉伯语节目采访时说，摩洛哥人不应该感情用事，而是要用通过出色的申办做出回答，同时也要改变一些观点，接受其它文化和包容精神。

许多摩洛哥人在社交媒体中对俄朗普的言辞议论纷纷。有人说，特朗普的话说明他私下里认为摩洛哥多么强大，还有人说，特朗普害怕摩洛哥。一些人也提到特朗普今年1月将一些在美难民的来源国称为粪坑以及特朗普对六个以穆斯林为主的国家公民颁发旅行禁令。许多网民对特朗普通过体育施加政治压力表示不满。但一些人则认为，特朗普的推文反而将为摩洛哥争取到支持，尤其是来自非洲和中东国家的支持。

在其他一些阿拉伯国家，许多网民也对特朗普表达不满，并表示要和摩洛哥团结在一起。

美国1994年曾举办世界杯。摩洛哥曾四次申办世界杯，最后一次是在2010年，但均空手而归。美国拟与加拿大、墨西哥联合申办2026年世界杯。摩洛哥是美加墨联合申办的唯一竞争对手。国际足联成员国无论大小，每个国家一票。谁能获得举办权将于6月13日在莫斯科揭晓。