搜狐下架老友记 百万中国粉丝"失恋"?

（德国之声中文网）"没有人告诉你，生活会是这样（So no one told you life was gonna be this way）……"不少《老友记》的铁杆粉丝看到这一句可能会不由自主地跟着唱起来。但是在搜狐视频将这部经典美式情景喜剧下线之后，数以百万计的中国粉丝真正感受到了"生活的挫折"。中国人喜欢这部美剧，不仅仅是因为其中讨喜的人物角色，还因为剧中的对话是年轻人学习英语口语的优秀教材。

搜狐视频从2014年开始重播《老友记》全集，但是在4月份突然将其全部下架，理由是"版权问题"。这一举动在微博上引起了"众怒"，#老友记下架也成为社交媒体上的热议话题。

很多网友呼吁搜狐将《老友记》重新在视频平台上架，也有不少人给其它网友支招，分享一些非法下载的资源链接。这部室内情景喜剧从1994年到2004年在美国播出，一度风靡全球，并且先后夺得了多个艾美奖项。

这部情景喜剧围绕六个纽约年轻人的生活展开，虽然在世界各地都颇受欢迎，但是在中国也许拥有最多的拥簇，而且在视频平台正式上架之前，许多人还是通过盗版DVD或者非法下载而认识的《老友记》。

"你的工作是个笑话，你的钱包空空如也，你的爱情也是诸事不利"（your job's a joke, you're broke, your love life's DOA）--这句歌词在数百万中国年轻人那里找到了共鸣，这部美剧成为许多人学习美式英语的入门剧。在中国，还有英语培训课程拿《老友记》里的对话当作教学材料。

郭玉锦（音）的工作是客服主管，她自称是老友记铁粉，将这部剧称作"中国人了解美国文化的窗口"。"我从这里学到了很多口语化的英语表达，这些你在书本上是学不到的。书本上只会教你无聊的语法知识，而这些（对话）才是真正贴近生活的"，她说。

在接受法新社记者采访时，郭小姐正在上海的"老友记主题咖啡馆"吃午餐，这里的装修布置几乎是剧中人物每天光顾的"中央公园"咖啡馆（Central Perk）的翻版。

在咖啡制作方面，店家也别具匠心，把奶沫拉花制作成"I (heart) Rachel"（瑞秋是剧中女主角之一，Jennifer Aniston饰演），或者是"I'll be there for you"（主题曲标志性歌词）等字样。

39岁的杜新（音）经营着这家咖啡馆，他自己也是《老友记》狂热爱好者，甚至称之为"信仰"。2009年，他在北京开了第一家老友记主题咖啡馆，现在又在广州开了第三家。

这里也贴着标志性的"Central Perk"窗户贴纸，店内也摆了一张橘红色的大沙发，还有一部电视机，每天不断循环播放《老友记》剧集。

在咖啡制作方面，店家也别具匠心，把奶沫拉花制作成"I (heart) Rachel"（瑞秋是剧中女主角之一），或者是"I'll be there for you"（主题曲标志性歌词）等字样。一到周末，这里排队的顾客会一直排到街上。

Tammy Cai是郭小姐从香港远道而来的朋友，这家主题咖啡馆是她此次上海之行最重要的目的地。"我就是想到这里来坐坐，其它的地方我都无所谓"，她说。

杜老板讲述道，他第一次接触《老友记》是在大学里，那时候他刚刚经历了一次失恋。"这部剧展现了很多我们追求的东西，比如钱德勒和莫尼卡、瑞秋和罗斯之间的爱情。它塑造了一个理想的世界，我们理想中的爱情和理想中的婚姻就应该是这个样子"，他说。

与老友记中的剧情设置配合，杜老板自己的英文名字也是"冈瑟"（Gunther）--剧中中央公园咖啡厅的经理。不过，由于现在中国的咖啡馆遍地开花，竞争十分激烈，所以他的主题咖啡馆也面临亏损。

另一个潜在威胁是：老友记的制作公司华纳兄弟电视公司不久前为"Central Perk"这个名称申请了版权，人们猜测该公司可能要开设自己的"正版"中央公园咖啡馆。

但是杜老板不以为然，他决定向前看。现在他正在经营的项目是名为"莫尼卡的卧室"的单间旅店，客房里的布置完全照搬剧中莫尼卡的卧室，连窗帘花纹都一样。此外，他也出售一些老友记周边纪念品，比如手机壳、T恤衫什么的。

雨涵/乐然（法新社）