搜狐下架老友记 百万中国粉丝"失恋"?

(德国之声中文网)"没有人告诉你,生活会是这样(So no one told you life was gonna be this way)……"不少《老友记》的铁杆粉丝看到这一句可能会不由自主地跟着唱起来。但是在搜狐视频将这部经典美式情景喜剧下线之后,数以百万计的中国粉丝真正感受到了"生活的挫折"。中国人喜欢这部美剧,不仅仅是因为其中讨喜的人物角色,还因为剧中的对话是年轻人学习英语口语的优秀教材。

搜狐视频从2014年开始重播《老友记》全集,但是在4月份突然将其全部下架,理由是"版权问题"。这一举动在微博上引起了"众怒",#老友记下架也成为社交媒体上的热议话题。

很多网友呼吁搜狐将《老友记》重新在视频平台上架,也有不少人给其它网友支招,分享一些非法下载的资源链接。这部室内情景喜剧从1994年到2004年在美国播出,一度风靡全球,并且先后夺得了多个艾美奖项。

这部情景喜剧围绕六个纽约年轻人的生活展开,虽然在世界各地都颇受欢迎,但是在中国也许拥有最多的拥簇,而且在视频平台正式上架之前,许多人还是通过盗版DVD或者非法下载而认识的《老友记》。

"你的工作是个笑话,你的钱包空空如也,你的爱情也是诸事不利"(your job's a joke, you're broke, your love life's DOA)--这句歌词在数百万中国年轻人那里找到了共鸣,这部美剧成为许多人学习美式英语的入门剧。在中国,还有英语培训课程拿《老友记》里的对话当作教学材料。

郭玉锦(音)的工作是客服主管,她自称是老友记铁粉,将这部剧称作"中国人了解美国文化的窗口"。"我从这里学到了很多口语化的英语表达,这些你在书本上是学不到的。书本上只会教你无聊的语法知识,而这些(对话)才是真正贴近生活的",她说。

在接受法新社记者采访时,郭小姐正在上海的"老友记主题咖啡馆"吃午餐,这里的装修布置几乎是剧中人物每天光顾的"中央公园"咖啡馆(Central Perk)的翻版。

39岁的杜新(音)经营着这家咖啡馆,他自己也是《老友记》狂热爱好者,甚至称之为"信仰"。2009年,他在北京开了第一家老友记主题咖啡馆,现在又在广州开了第三家。

这里也贴着标志性的"Central Perk"窗户贴纸,店内也摆了一张橘红色的大沙发,还有一部电视机,每天不断循环播放《老友记》剧集。

在咖啡制作方面,店家也别具匠心,把奶沫拉花制作成"I (heart) Rachel"(瑞秋是剧中女主角之一),或者是"I'll be there for you"(主题曲标志性歌词)等字样。一到周末,这里排队的顾客会一直排到街上。

Tammy Cai是郭小姐从香港远道而来的朋友,这家主题咖啡馆是她此次上海之行最重要的目的地。"我就是想到这里来坐坐,其它的地方我都无所谓",她说。

杜老板讲述道,他第一次接触《老友记》是在大学里,那时候他刚刚经历了一次失恋。"这部剧展现了很多我们追求的东西,比如钱德勒和莫尼卡、瑞秋和罗斯之间的爱情。它塑造了一个理想的世界,我们理想中的爱情和理想中的婚姻就应该是这个样子",他说。

与老友记中的剧情设置配合,杜老板自己的英文名字也是"冈瑟"(Gunther)--剧中中央公园咖啡厅的经理。不过,由于现在中国的咖啡馆遍地开花,竞争十分激烈,所以他的主题咖啡馆也面临亏损。

另一个潜在威胁是:老友记的制作公司华纳兄弟电视公司不久前为"Central Perk"这个名称申请了版权,人们猜测该公司可能要开设自己的"正版"中央公园咖啡馆。

但是杜老板不以为然,他决定向前看。现在他正在经营的项目是名为"莫尼卡的卧室"的单间旅店,客房里的布置完全照搬剧中莫尼卡的卧室,连窗帘花纹都一样。此外,他也出售一些老友记周边纪念品,比如手机壳、T恤衫什么的。

雨涵/乐然(法新社)