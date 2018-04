揭性骚丑闻　《纽时》夺普利策奖

(德国之声中文网) 美国《纽约时报》(New York Times)和《纽约客》(The New Yorker)因揭发製片人韦恩斯坦(Harvey Weinstein)性骚扰丑闻,赢得普利策公共服务奖。

知名美国饶舌歌手拉马尔 (Kendrick Lamar) 拿下音乐奖。这是本奖项开办75年以来第一位非古典或爵士的歌手获奖。

路透社因为报导菲律宾扫毒行动中,总统杜特尔特 (Rodrigo Duterte)与警方行刑队(police killing squads)的关係,获得国际报导奖;罗兴亚难民危机新闻摄影则获得特写摄影奖。

《纽约时报》和《华盛顿邮报》因报导俄罗斯涉嫌介入2016年美国总统选举的调查工作,一同获得国内报导奖。

优异公共服务奖

普利策公共服务奖颁给以记者坎特(Jodi Kantor)为首的纽约时报团队以及纽约客撰稿人法罗(Ronan Farrow)。他们的报导扳倒了好莱坞电影大亨韦恩斯坦,也带动对其他当权人士性骚扰的指控,同时催生了社群媒体的 “ 我也是 ” (#MeToo)运动。

完整得奖名单:

新闻类

1.普利策优异公众服务奖:《纽约时报》、《纽约客》製片人韦恩斯坦性骚扰丑闻

2.普利策突发新闻报道奖:《民主报》2017年10月加州野火

3.普利策国内报道奖:《纽约时报》、《华盛顿邮报》俄国介入2016年美国总统大选

4.普利策国际报道奖:《路透社》菲律宾总统杜特尔特与警察行刑队关係

5.普利策调查报道奖:《华盛顿邮报》共和党联邦参议员候选人摩尔性侵恶行

6.普利策释义性新闻奖:《亚利桑那共和报》、《今日美国网络》美墨边界隔离牆

7.普利策地方报导新闻奖:《辛辛那提询问者报》海洛因毒瘾泛滥问题

8.普利策社论写作奖:《德斯莫恩记事报》医疗补助民营化重创贫民

9.普利策漫画创作奖:《纽约时报》难民家庭的艰苦日常生活

10.普利策现场新闻摄影奖:《每日进步报》夏洛茨维尔(Charlottesville)暴力事件

11.普利策特写摄影奖:《路透社》罗兴亚难民危机新闻摄影

12.普利策评论奖:《阿拉巴马媒体集团》检视贪腐政客、伸张女权、揭发伪善

13.普利策艺术评论奖:《纽约》美国视觉艺术

14.普利策特稿写作奖:《GQ》查尔斯登(Charleston)黑人教堂屠杀案凶手

创作类

1.普利策小说奖:格里尔 (Andrew Sean Greer ) 《Less》

2.普利策戏剧奖:马耶克 (Martyna Majok) 《Cost of Living》

3.普利策历史奖:戴维斯 (Jack E. Davis) 《The Gulf: The Making of an American Sea》

4.普利策传记文学奖:福瑞泽 (Caroline Fraser) 《Prairie Fires: The American Dreams of Laura Ingalls Wilder》

5.普利策诗歌奖:比达特 (Frank Bidart ) 《Half-light: Collected Poems 1965-2016》

6.普利策非小说奖:小福尔曼 (James Forman Jr ) 《Locking Up Our Own: Crime and Punishment in Black America》

7.普利策音乐奖:拉马尔 (Kendrick Lamar) 《DAMN》

夏立民/罗法 (德新社、美联社、路透社)