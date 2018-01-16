提防中国！日本成立二战后首个两栖部队

（德国之声中文网）身着迷彩服的约1500官兵在冷风中参加了在长崎县佐世保市相浦军事基地举行的"水陆机动团"（ARDB）成立仪式。

日本防卫副大臣山本朋广（Tomohiro Yamamoto）发表讲话，称，日本面临日益困难的防卫与安全局势，保卫离岛使命艰难。

建立水陆机动团引发争议。批评者警告说，作为两栖部队，该团可投入军事作战，并有可能被用来损害日本邻国。二战结束后，日本制定了和平宪法，承诺永不再战。

两栖部队是日本海军扩建努力的最新步骤。该国海军目前已拥有直升机母舰、两栖舰、气垫登陆艇及两栖车辆。路透社指出，东京担忧在面对中国攻击时脆弱不堪。

已控制南中国海的中国的国防经费远超日本。2018年，北京的国防预算额度为1.11万亿元（1765.6亿美元），为日本的3倍。中国对实际由日本控制的东中国海上一组无人居住岛屿提出主权要求。

随着2100人规模的水陆机动团编入现役，日本朝建立类似于美国海军陆战远征队（MEU）的方向迈进了一步，能够计划并实施远离本国基地的海上行动。

日本战略研究论坛研究员纽斯海姆（Grant Newsham）表示，日本已显示出有能力建立等同于海军陆战远征队这样的部队，不过，要拥有一支强大的常备海军陆战远征队，需鼎力而为。他认为，若日方立志于此，再有一年或一年半，便会获得这一能力。

作为美国海军陆战队上校，纽斯海姆是日本自卫队的联系军官，帮助训练日本的首支水陆两用作战部队。他表示，日本需建立海陆两栖部队指挥部，以协调行动，原因之一是，会有越来越多的部队和装备需由两栖舰船运送。

日本军方计划人员已在抱怨缺乏相关能力。熟悉情况人士对路透社表示，空中自卫队便希望得到美制F-35B战机，以便能在其现有的直升机航母上、或从东中国海的离岛上起降。

上月，美国为其首次境外海上作战计划向以佐世保军港为基地的黄蜂级两栖作战舰派出F-35B战机。九州港也是日本伊势级护卫舰的母港，并紧邻水陆机动团基地。

两名熟悉相关讨论的人士指出，另外，水陆机动团可能会要求得到长度可达100米的小型两栖船只，用于在岛屿之间以及船只和浅滩之间运输部队。自二战以来，日本陆上自卫队还从未从本国船只出发实施过军事行动。

其中一名消息人士指出，日方的设想是，用大型船只将部队和设备运至冲绳主岛，然后，用较小船只将它们分运至其它岛屿。该消息人士要求不透露他的姓名，因为，他未被授权接受媒体采访。

凝炼／安静（路透社）