提供中国卧底名单 美正式起诉CIA前僱员

(德国之声中文网) 美国司法部周二（8日）表示，美国中央情报局（CIA）前情报人员李振成（Jerry Chun Shing Lee），被控搜集机密资料罪，企图将有关资料交予中国情报单位。一旦判刑确定，最高可被判终身监禁。

李振成今年53岁，拥有美国护照，现居香港，中文流利。他被指控密谋搜集和散佈美国国防资料来协助外国政府。他另外被指控非法存有国防文件。

这些机密文件中含有CIA线人及卧底真实姓名、电话号码，以及CIA秘密设施所在位置。根据美国《纽约时报》报导，这些情报令美国在中国的情报网曝光，使中国能够有系统地瓦解CIA在中国的间谍网络，导致不少线人被捕甚至被杀。

李振成的律师2月曾公开表示，“李先生不是中国间谍...他是忠诚爱国的美国人。”

前中情局雇员被捕 涉嫌为中国“打工”

据法新社报道，美国政府1月16日宣布逮捕了一名前中央情报局（CIA）雇员李振成（Jerry Chun Shing Lee），此人也持有香港居民身份。此前美方发现此人藏有未经允许记录美国情报人员身份的笔记本。

李振成是美国公民，他在1月15日晚间抵达纽约肯尼迪国际机场的时候被逮捕。美国司法部表示，现年53岁的李在美国长大，曾在美国军队服役，1994年加入中情局，担任"案件专员"（case officer）。

在供职于中情局期间他曾在海外工作，2007年他离开了中情局，之后显然在香港找到了一份工作。

纽约联邦法庭的一份起诉书中提到，司法部表示在2012年就曾对李振成进行调查，趁他在美国旅游的时候秘密搜查了他留在旅馆房间里的行李，并发现其中有他无权获得的秘密资料。

"情报人员找到了两个小册子，里面有手写的秘密信息，包括中情局情报人员的真实姓名和住宅电话，线人秘密会议的记录，会议地点以及秘密机构的地址等"，司法部透露。

搜查发现他有无权获得的秘密资料（资料图片）

李振成被指控非法保留国防机密，如果控罪成立，他可能面临最高10年的监禁。但是司法当局没有透露为什么等了这么多年之后才对李振成提起诉讼，也未指明他是否已经向国外泄漏了任何机密材料。

不过这一案件的背景是，美国情报机构担心中国政府已经有能力摧毁美国在华的情报行动。《纽约时报》去年报道称，从2010年到2012年之间，中方杀害了"至少12名"中情局在中国的线人，并且还有至少6人被监禁。

该报当时称，中情局查找"内鬼"的行动指向一名"曾经从事情报工作"的人员，此人身在亚洲某地。但是当时还没有足够的情报以逮捕他。

报道还补充道，中情局也有其他人认为，间谍网络遭到破坏是情报人员行事草率造成，而并非因为内奸。

夏立民/罗法/雨涵/乐然 （ 路透社、美联社、 法新社）