 推特程式出错 呼吁用户换密码 | 科技环境 | DW | 04.05.2018
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科技环境

推特程式出错 呼吁用户换密码

社交媒体推特表示因为故障导致某些用户密码在公司内部曝光，但强调没有个资被盗或是遭滥用。

Symbolbild - Twitter Logo auf Handydisplay (picture-alliance/AP Photo/M. Rourke)

(德国之声中文网) 推特 (twitter)在3日呼吁超过3亿3千万使用者更换密码。原因是程式出错导致密码不小心曝光。

推特在自己的部落格上表示，没有黑客接触到这些资料，但还是建议用户变更相关密码。

推特也解释密码在其系统中是以随机数字和字母呈现，是推特标准的安全暗码，用来验证用户身份。但程式出错导致真实密码在内部纪录中被显示出来。错误很快就被修正。

多少人受影响

虽然推特没有透露受到影响到用户数，但有消息向路透社指出，有“大量”的用户密码被曝光了“好几个月”。

自从脸书隐私风暴席捲以来，包括推特等许多社交媒体都面临完善保存和维护用户资料隐私的挑战。

推特也向脸书一样被质疑无法处理假新闻泛滥和仇恨言论等问题。

夏立民/罗法 (法新社、路透社)

 

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