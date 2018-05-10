推动欧洲革新 马克龙获德国“查理曼奖”

（德国之声中文网）德国亚琛（Aachen）市长菲利普（Marcel Philipp）在周三（5月9日）晚间"查理曼奖"（Karlspreis）颁奖仪式开幕致词中，称法国总统马克龙（Emmanuel Macron）是当今欧洲改革目前最有力的推动者。本年度"查理曼奖"授予马克龙总统，是鼓励其继续为开创新的欧洲不畏激辩、勇敢发声。

这位亚琛市长继续表示，必要的是愿意进行开诚布公的交流以及联合起来才能实现更多目标的认识。菲利普说，截至目前，对于马克龙关于欧洲改革的方案建议的反应还是比较令人失望的。然而马克龙的诸多建议，比如欧元区统一财政预算这一点，不是在整体框架下被评估和考量，而是在"媒体报道中变得支离破碎、简直就是遭到毁灭性的否定。"

"你充满创意"

颁奖仪式依照传统在亚琛市政厅加冕大厅内隆重举行。同样出席颁奖仪式的德国总理默克尔亲自为获奖者马克龙总统致颁奖词，她在讲话中赞赏马克龙的热情、干劲和勇气，"你充满创意，通过一系列新的建议，重新启动了关于欧洲发展的讨论"。默克尔总理强调，将"查理曼奖"颁给马克龙总统，不仅是对其改革路线的肯定，同时也是助其继续将此路线走下去的鼓励，"我很高兴能和你一同在这条路上合作共勉。"

这位德国总理还补充说，"欧洲必须展示出它在全球化的当下，不是问题的一部分，而是解决方案所在。德国和法国一致认为，欧洲需要新的觉醒。"

默克尔希望与马克龙共同推动欧洲革新

重要的欧洲奖项之一

查理曼奖被视为重要的欧洲奖项之一，于1950年起在德国亚琛设立、以表彰促进欧洲一体化的人物。公元8世纪末，查理曼建立加洛林帝国，定都亚琛。

查理曼奖截至目前的获奖人包括德国前总理阿登纳（1954年）、西班牙退位国王胡安·卡洛斯（1982年），法国前总统密特朗和德国前总理科尔（1988年）。德国总理默克尔本人于2008年获此殊荣。2015年，时任欧盟议会主席的马丁·舒尔茨获得查理曼奖。去年该奖授予罗马教宗方济各一世。

谢菲/石涛（德新社、法新社）