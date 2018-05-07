探讨“3+1”合作模式 中日韩深化合作

位于东亚的中日韩三国彼此关系错综复杂，尤其是中日关系始终跌宕起伏，但双方同意开设安全热线，将可避免意外冲突发生。
(德国之声中文网) 第7届中日韩领袖会谈昨天(5月9日)在日本东京举行，中国国务院总理李克强、日本首相安倍晋三及南韩总统文在寅共同出席。在会谈上，三国领袖发表了共同声明，正面评价朝韩峰会的“板门店宣言”。会谈后公布的共同宣言，则表达了三国共同探讨“中日韩+1”合作模式的意愿，并且要“致力于半岛完全无核化”。
在新华社公布的“第七次中日韩领导人会议联合宣言”中写道，三国国内生产总值之和超过世界总量的20%，因此对地区和世界的繁荣与和平负有重大责任，为推动中日韩在相关领域上的近一步合作，三方未来可能会定期举办领导人会议及外长会议。宣言也承诺，三国将持续推动经济自由化，并且反对一切形式的保护主义。
除了三方会谈外，作为东道主的日本首相安倍晋三，也与中国总理李克强和韩国总统文在寅各自举办了双边会谈。有分析指出，安倍借此峰会转移国内舆论压力，挽救他因森友学园丑闻下滑的支持率。
李克强是八年来首次到访日本的中国总理，因此被视为近期中日关系破冰的重要信号。根据新华社报导，在中日双边会谈上，李克强表示今年适逢中日和平友好条约缔结40周年，两国处于改善发展关系的重要阶段，双方要推动中日关系重回正常轨道，实现长期健康稳定发展。
据台湾中央社报导，李克强在会谈中，形容当前的中日关系是“峰回路转”及“雨过天青”。
中日双方此次也签署了海空连络机制协议，未来将开设热线来化解可能导致冲突的紧急事件，并且定期举办防卫高层交流。
半岛去核化是重要共识
中日韩会谈宣誓要团结起来致力于半岛去核化。
上一次三方会谈是2015年，办在首尔。中日韩三国因为历史纠纷，关系一直不是很融洽，这次的三方会谈因为半岛去核化的可能性，气氛难得和谐。
安倍晋三作为此次峰会的东道主，抓紧机会展演他的领导气度。评论指，安倍很可能盼望藉此峰会转移国内舆论压力，挽救他因森友学园丑闻下滑的支持率。
他一方面赞许中国与朝鲜保持良好关系，一方面说要确保朝鲜去核化，各国还要多加把劲。
安倍晋三在记者会上提出: 只要核武、飞弹与日本人质问题能够完全解决，日本愿意将朝鲜关系正常化。
李克强也在记者会上表态支持日本与朝鲜对话。
孤单日本国
就在峰会前一天，朝鲜领导人金正恩被证实突访大连与习近平见面。这是金正恩继上次密访北京之后，第二次前往中国拜访习近平。
反观日本，金正恩至今完全没有要与安倍晋三见面的意思表示。日本十分忧心自己将被排除在谈判圈之外。
朝鲜与日本以外的国家都有频繁往来: 除了金正恩二度密访中国之外，美国国务卿蓬佩奥今日才抵达朝鲜，为月底的特金会做准备；金正恩上月与文在寅举行峰会，并发表和平弃核的《板门店宣言》。
游言/夏立民/罗法(综合报导)
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