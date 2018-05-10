探视刘霞受阻 西方外交官被要求“尊重法律”

（德国之声中文网）现年57岁的刘霞是已故诺贝尔和平奖得主刘晓波的遗孀。2010年刘晓波获得诺贝尔奖后，刘霞尽管没有没有受到任何司法指控，但却被置于事实上的软禁当中。其丈夫刘晓波则在长期关押后于去年因肝癌去世。

上周五，出于对刘霞健康状况的关注，来自德国、法国、加拿大和欧盟的五名外交官曾试图进入北京刘霞的住处进行探视。但住宅楼的警卫人员盘查了他们的证件后，拒绝他们探视刘霞，也没有陈述拒绝的理由。

中国外交部发言人陆慷周一在北京例行记者会上回答相关提问时表示："刘霞是中国公民，中国政府有关部门当然会根据中国法律保护她的权利。对于某些外国人，我们希望他们能够充分尊重中国的主权，特别是其司法主权。如果你所说的那些人是驻华外交官，那他们应该更好地了解所在国的法律法规。"

外交官探视刘霞再次受到阻挠后，德国外交部在书面回复德国之声相关质询时称："德国一直在就刘霞的情况同中方开展定期沟通。我们没有获取任何有关刘霞受到刑事指控的消息。因此，应当出于人道考虑，允许刘霞自由出行。只要刘霞本人愿意，德国随时欢迎刘霞前来德国。"

去年，因"颠覆罪"被判处11年监禁的中国反对派人士刘晓波在服刑期间因病去世，因而成为纳粹德国之后，第一位死在狱中的诺贝尔和平奖得主。

虽然中国官方一再重申刘霞是享有自由权利的中国公民，但刘霞显然受到了严格的限制和监控。本月早些时候，曾有媒体报道说，刘霞健康状况不佳，情绪也很低落。她曾通过电话对旅德作家廖亦武表示："没有任何东西让我留恋这个世界了... 晓波已经走了。"