换种思维：“零垃圾”生活不是梦

（德国之声中文网）"从摇篮到摇篮（From Cradle to Cradle）"的理念描绘了彻底结束垃圾处理文化的蓝图。该绿色经济提案的支持者认为，应该将所有原料全部纳入循环再利用系统，从而有效地保护环境。"从摇篮到摇篮"运动的创始人、化学专家布朗嘉（Michael Braungart）说，应该向大自然学习，所有物质皆为养分，皆可回归自然。人类业应该将所有用过的东西重新归入生态和技术循环系统。

布朗嘉是新思想学派的先驱

化学工程学教授布朗嘉反对生态专制。但是他认为德国人的世界就打上了专制的印记。他认为，"可持续性"的目的就是改变以往的错误，避免今后发生更糟糕的事情。他认为一些公司大谈可持续行动以及撰写有关环保和社会行为的报告是良心所迫愿。"这些公司只是在完善其信息联络，而不是其行动。"

环保咨询公司 EPEA的老总认为，只有产品和工艺的研发从一开始就考虑其整个使用寿命，才能有效保护环境。按照布朗嘉的构思，世界上应该没有垃圾，只有生态和技术原料。像废旧的汽车轮胎或者鞋子将作为肥料进入生态循环系统。

从摇篮到摇篮原则

而废旧电视机、冰箱或者洗衣机等电子产品则归入技术循环系统。其个别零部件如金属和塑料被拆分之后加工成为新产品的原料。 个别产品如自行车可同时归入技术和生态两个不同的循环再利用系统：车架提供给技术、车胎则提供给生态循环系统。

按照这种理念，消费者是为产品的使用或者为服务，而不是为产品本身支付费用。产品报废淘汰后将重新返还给制造商。如果洗衣机被使用了1万次或者灯泡被使用了1万小时，消费者将为这上万次的使用或者上万小时的消耗，而不是为洗衣机或者灯具付钱。

布朗嘉说，如今制造商们重视的是如何提高产品的价格优势和加强外观的改进，以达到量的飞跃。直到产品被销售以及保修期满，他们一直都在做这方面的精心打算，但却不考虑给健康和环境造成的影响。 消费者则认为其义务只是将废品送入垃圾箱。事实上应该是所有人都认识到，世界上没有毫无价值的东西。

好莱坞演员皮特（Brad Pitt ）也购买了布朗嘉和美国建筑师·麦克唐纳（William McDonough）共同撰写的"从摇篮到摇篮"一书。布朗嘉要求德国公司行动起来，并希望它们改变其生产流程。

让"从摇篮到摇篮"的理念深入人心

"从摇篮到摇篮"协会的负责人之一，经济学家扬森（Tim Janßen）说："很多人并不理解我们所提出的理念。"就连一些环保联合会都指责T-恤衫可以做堆肥的说法。扬森说："'他们强调，T-恤衫的使用寿命应该长久。'这是理所应当的，而且它们都应该是安全的，所以我们才可以长久的使用。然而，布料是不会在人体上分解掉的，不能排除它有使用寿命，可以被回收再利用的可能性。"