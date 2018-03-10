 换种思维：“零垃圾”生活不是梦 | 科技环境 | DW | 08.04.2018
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科技环境

换种思维：“零垃圾”生活不是梦

人的一生在不停地购买、消费和丢弃。“从摇篮到摇篮”运动的支持者认为，人类也可以过上没有垃圾的生活。途径是让每一件产品都可以再回收利用。

Ultrashoes (Ultrashoes)

软木做的鞋子

（德国之声中文网）"从摇篮到摇篮（From Cradle to Cradle）"的理念描绘了彻底结束垃圾处理文化的蓝图。该绿色经济提案的支持者认为，应该将所有原料全部纳入循环再利用系统，从而有效地保护环境。"从摇篮到摇篮"运动的创始人、化学专家布朗嘉（Michael Braungart）说，应该向大自然学习，所有物质皆为养分，皆可回归自然。人类业应该将所有用过的东西重新归入生态和技术循环系统。

布朗嘉是新思想学派的先驱

化学工程学教授布朗嘉反对生态专制。但是他认为德国人的世界就打上了专制的印记。他认为，"可持续性"的目的就是改变以往的错误，避免今后发生更糟糕的事情。他认为一些公司大谈可持续行动以及撰写有关环保和社会行为的报告是良心所迫愿。"这些公司只是在完善其信息联络，而不是其行动。"

环保咨询公司 EPEA的老总认为，只有产品和工艺的研发从一开始就考虑其整个使用寿命，才能有效保护环境。按照布朗嘉的构思，世界上应该没有垃圾，只有生态和技术原料。像废旧的汽车轮胎或者鞋子将作为肥料进入生态循环系统。

从摇篮到摇篮原则

Prof. Dr. Michael Braungart (picture-alliance/dpa/R. B. Fishman)

"从摇篮到摇篮"运动的创始人、化学专家布朗嘉

而废旧电视机、冰箱或者洗衣机等电子产品则归入技术循环系统。其个别零部件如金属和塑料被拆分之后加工成为新产品的原料。 个别产品如自行车可同时归入技术和生态两个不同的循环再利用系统：车架提供给技术、车胎则提供给生态循环系统。

按照这种理念，消费者是为产品的使用或者为服务，而不是为产品本身支付费用。产品报废淘汰后将重新返还给制造商。如果洗衣机被使用了1万次或者灯泡被使用了1万小时，消费者将为这上万次的使用或者上万小时的消耗，而不是为洗衣机或者灯具付钱。

布朗嘉说，如今制造商们重视的是如何提高产品的价格优势和加强外观的改进，以达到量的飞跃。直到产品被销售以及保修期满，他们一直都在做这方面的精心打算，但却不考虑给健康和环境造成的影响。 消费者则认为其义务只是将废品送入垃圾箱。事实上应该是所有人都认识到，世界上没有毫无价值的东西。

好莱坞演员皮特（Brad Pitt ）也购买了布朗嘉和美国建筑师·麦克唐纳（William McDonough）共同撰写的"从摇篮到摇篮"一书。布朗嘉要求德国公司行动起来，并希望它们改变其生产流程。

让"从摇篮到摇篮"的理念深入人心

"从摇篮到摇篮"协会的负责人之一，经济学家扬森（Tim Janßen）说："很多人并不理解我们所提出的理念。"就连一些环保联合会都指责T-恤衫可以做堆肥的说法。扬森说："'他们强调，T-恤衫的使用寿命应该长久。'这是理所应当的，而且它们都应该是安全的，所以我们才可以长久的使用。然而，布料是不会在人体上分解掉的，不能排除它有使用寿命，可以被回收再利用的可能性。"

  • Bunte Schuhe aus bereits genutzten Materialien. (Foto: DW/ Irene Quaile)

    多动脑子，少些垃圾

    步子虽小，意义重大

    图片上的这双鞋百分之百是用废料做成。这种做法被称为Upcycling，这些年来它日益受到青睐，正成为时尚。鞋底是用汽车轮胎做的，鞋帮用麻、棉或者软木做成。穿着这双鞋，为环保意识走出第一步。

  • Der Frischkäse wird an der Käsetheke direkt in die Dose abgefüllt. (Foto: DW/ Miriam Klaussner)

    多动脑子，少些垃圾

    不用包装的生活

    日常生活中，每个人都可以节约用水、节约能源以及其他资源。购物不要包装，也就无须处理就此而来的垃圾。在欧洲许多大城市，购买蔬菜、水果或其他食品已不再使用塑料袋。

  • Lebensmittel landen im Müll, doch einige davon sind noch erkennbar verzehrbar. (Foto: picture-alliance/dpa)

    多动脑子，少些垃圾

    仍掉实在可惜

    每年，每个欧洲人平均浪费82公斤食品。为什么扔掉它们呢？有些还根本不是垃圾呢。德国联邦食品部制作了一个App，它每天都介绍几种用即将扔掉的食品做菜的菜谱。

  • Das Recycling-Restaurant Lücke steht in Weimar und ist aus alten Bauabfällen hergestellt. Die Wände sind aus altem Holz, die Kräuterbeete im Garten sind aus alten Europaletten zusammengezimmert. (Foto: Philipp Specht)

    多动脑子，少些垃圾

    空缺还是消失了

    位于魏玛的“空缺”餐厅别具特色。它是用建筑废料修建起来的。它供应菜肴的基本原则是，有什么现成的，就做什么。菜肴都很简单、生态，调料也都来自该地。在上新菜之前，必须吃完旧菜。但这一餐厅是一硕士论文的一部分，现在又到该拆除的时候了。

  • In dem Repair-Cafe in München helfen sich zwei Männer gegenseitig bei der Reparatur von ihren kaputten Elektroteilen. (Foto: picture-alliance/dpa)

    多动脑子，少些垃圾

    不再丢弃

    救助不如自救，这是“修理咖啡”（Repair-Cafés）的口号。不论是电脑、半导体还是衣服上掉了一个口子，都可以拿到这里来修好、缝好。

  • Zum Startschuss der EU-Kampagne Generation Awake wurden in Brüssel verschiedene Spielzeuge vorgestellt, die aus recycelten Materialien hergestellt wurden - wie auch dieses Schaukelpferd aus Pappe. (Foto: DW/ Irene Quaile)

    多动脑子，少些垃圾

    关键在教育

    回收垃圾非常重要。但处理垃圾也可以是直接利用，比如用包装材料做成玩具马。欧盟委员会这项“觉醒一代”活动面对的是青少年，希望他们从小树立环保以及节省资源的意识。

  • Ein Mann recycelt Laptop mit E-waste Mülltonne in Italien.(Foto: DW/Dany Mitzman)

    多动脑子，少些垃圾

    真是垃圾的时候

    如果真是垃圾，那一定要归类到正确的地方。电器产品里有很多稀有、昂贵的金属材料和原材料。意大利做出了榜样：电器垃圾特别分类并进行回收。

    作者: Sabrina Pabst


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