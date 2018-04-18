拖延战术？禁化武专家前往杜马仍受阻

（德国之声中文网）大马士革附近城市杜马4月7日发生疑似毒气弹爆炸攻击数天后，国际禁止化武组织向叙利亚派出9人专家小组，希望前往杜马实地采样，察看有无使用化武的痕迹。叙利亚和俄罗斯方面先是以安全考虑为由不批准专家小组前往杜马，导致其在大马士革滞留多日。4月17日，专家小组终于获准抵达抵达东古塔地区。不过，就在当天，联合国派出的一支负责安全的先遣小组在大马士革遭到枪弹攻击。虽未造成人员伤亡和重大设备损失，但鉴于形势如此严峻，安全不能得到保障，禁化武组织专家何时能前往杜马展开工作现在成了未知数。

美国国防部长马蒂斯指责叙利亚政府应对调查被拖延负责。马蒂斯说，很明显，叙利亚政府想清除证据。

据法新社报道，一份向安理会提交的文件显示，联合国安全小组目前正在和叙利亚及俄罗斯当局商讨如何保证并加强杜马特定地区的安全，力求达成协议，让国际禁止化武组织的专家尽快得以开展工作。

国际禁化武组织专家4月14日抵达大马士革

在疑似毒气袭击发生之时，杜马还在伊斯兰反叛武装手中，但如今已在叙利亚政府和盟友俄罗斯的控制下。叙利亚民防组织“白头盔”表示，有40多人在4月7日的毒气攻击中丧生。西方国家认为叙利亚政府应对袭击负责，叙利亚和俄罗斯则矢口否认。4月13日，美、英、法以叙利亚当局使用毒气为由向叙利亚三座化武设施发射100多枚导弹。对此，俄罗斯在安理会提出谴责美英法攻击叙利亚的提案，但未获表决通过。

鉴于疑似毒气袭击已过去10余天，国际上越来越担心，使用化武的痕迹已被清理。国际禁止化学武器的专家将只负责确认是否发生了化武袭击以及使用了哪种有毒物质，而不是判断谁应对袭击负责。专家认为，通过对土壤、水、建筑物的样本检测，询问目击者、医护人员和受伤者，能够找到化学印记和线索。从搜集到样本到送往实验室分析确认，并最终得出结果，总计需要3到4周时间。

特朗普对叙政策数度“变脸” 有望成为盟友？ 在选战中，特朗普曾间接表示，美国对叙政策不应像迄今这样以打击阿萨德政权为指向。特朗普大选获胜后，叙利亚总统阿萨德表示虽并不对美改变对叙政策报大的期待，但如果特朗普打击恐怖主义分子，叙利亚、俄罗斯、伊朗等国都将是他的"天然盟友"。

特朗普对叙政策数度“变脸” 一边享用蛋糕，一边下令打击叙空军基地 阿萨德的愿望很快落空了。2017年4月6日，美国军舰向叙利亚空军基地发射59枚导弹，这是美方在叙利亚内战中首次对阿萨德政府实施军事打击。叙活动人士先前称，在叙利亚反叛武装控制的一个小城，妇女和儿童4月4日遭到毒气攻击。特朗普对此表示，他改变了对阿萨德的看法，"阿萨德政权的这种反人类行径绝不能姑息"。在福克斯新闻网数日后播出的采访中，特朗普称和习近平及夫人一起享用甜品时下达了攻击叙空军基地的命令并告知习近平，习近平沉吟片刻后表示，“对任何一个如此残忍地使用毒气伤孩童和婴儿的人，这样做是可以的。”

特朗普对叙政策数度“变脸” 寻求与俄罗斯合作 2017年5月10日，特朗普在白宫会晤俄罗斯外长拉夫罗夫。白宫称，特朗普强调通过合作终结叙利亚冲突的必要性，呼吁俄罗斯“应向阿萨德政权、伊朗和伊朗代理人施压"。据媒体透露，作为对俄罗斯的让步，特朗普还勒令中情局停止向叙利亚叛军提供武器。

特朗普对叙政策数度“变脸” 四目相对，惺惺相惜？ 他们都从彼此的眼中看到什么？2017年7月7日，两位“个性总统”终于在汉堡的G20峰会上见面。外界很难知道他们到底谈了什么，但从肢体语言上看，特朗普的握手虽然”一如既往“地别别扭扭，但总归是先伸出手来。谁的气场更强姑且不论，但两人的会谈有实质性成果，就7月9日起在叙利亚西南部实现停火达成共识。

特朗普对叙政策数度“变脸” 叙利亚军事行动接近尾声？ 在11月越南举行的APEC上，普京和特朗普虽未正式会谈，但仍握手寒暄，并发表联合声明，重申致力于叙利亚独立、领土与主权完整，“不采用军事手段”解决叙利亚危机。数天后，普京在索契会晤来访的叙利亚总统阿萨德，祝贺其在反恐斗争中取得的战果，并暗示将结束俄军在叙利亚的使命。之后，普京又与特朗普通电话，告知其阿萨德的改革意愿。叙利亚内战结束似乎指日可待。

特朗普对叙政策数度“变脸” 宣布很快撤军 美国在叙利亚东部驻扎着2000名士兵。今年3月底，特朗普出人意料地宣布美军很快将从叙利亚撤军。应该让“其他人”去过问叙利亚，他说。特朗普表示，恐怖武装“伊斯兰国”基本已被打败，“我们在中东已经花了70亿美元，得到什么呢？什么也没得到。”美国国务院则拒绝对特朗普的表态作出评论。据报道，特朗普还要求冻结2亿美元的叙利亚援助基金。

特朗普对叙政策数度“变脸” 疑似化武袭击，局势陡变 也许正是因为美国很快将撒手不管，阿萨德彻底收复叙利亚反叛武装据点之心变得更加迫不及待。4月6日，叙利亚政府军在围攻小城杜马时，疑似使用化学武器攻击平民。100多人惨遭杀害，其中包括幼童。世界各国齐声谴责，特朗普痛斥普京、俄罗斯与伊朗应当为支持"畜牲阿萨德"负责。安理会上，美俄针锋相对，但联合国未对毒气袭击予以确认。

特朗普对叙政策数度“变脸” 再度发动空袭 4月11日，世卫组织表示，杜马地区500名叙利亚患者出现遭受化武袭击症状。特朗普在推文中喊话俄罗斯，威胁导弹将飞向叙利亚。在安理会否决三项调查叙利亚化武袭击的决议案后，4月13日，美国联合法国和英国，发射了超过100枚导弹，对叙利亚三座化学武器设施实施打击。在选择目标过程中，盟军排除了波及俄罗斯军队的可能性。德国、土耳其、以色列等国事后对美英法的空袭行动表示支持。

特朗普对叙政策数度“变脸” 使命真的完成了？ 在宣布美国为首的对叙空袭取得成功时，特朗普称，“使命完成了”。美国国防部长马蒂斯表示，此次攻打叙利亚属于一次性行动，日后是否对叙展开攻击，将取决于阿萨德政权是否继续使用化武。俄罗斯试图在安理会谴责美英法联军的行动，但草案未获通过。普京与伊朗领导人鲁哈尼通电话时称，西方国家的空袭行动已经破坏了政治协商的可能性。“如果这种违反联合国宪章的行为一再发生，将会无可避免地造成国际秩序的混乱。”

特朗普对叙政策数度“变脸” 离水落石出尚为遥远 美英法的“精准空袭”之后，叙利亚士兵手持武器，挥舞国旗在大马士革举行针对特朗普的抗议活动。英国官员４月１６日表示，国际禁化武组织专家访问叙利亚疑似毒气袭击发生地的日程将延迟，因为俄罗斯和叙利亚未承诺保证他们的安全。目前，华盛顿和欧盟都准备通过新的经济制裁向俄罗斯施压。美国领导的对叙空袭无法改变叙利亚的战略平衡，西方盟国也表示其目的只是阻止化武的使用，而非干预叙利亚内战或推翻阿萨德。不过，特朗普想很快从叙利亚抽身的打算看来暂时是不可行了。



乐然／雨涵（德新社、法新社等）