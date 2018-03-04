 拇指社交：德国年轻人几乎不再打电话 | 非常德国之五花八门 | DW | 25.03.2018
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非常德国之五花八门

拇指社交：德国年轻人几乎不再打电话

如今的德国人已经越来越少使用电话了。尤其是年轻人们，几乎只发文本消息、表情和语音。专家称，需警惕“拇指社交”的方式的潜在危害。

Symbolbild Jugendliche Smartphone (picture-alliance/dpa/L. Mirgeler)

有即时通讯软件，谁还打电话？

（德国之声中文网）在德国，无论是街上 、商场里，还是地铁上，都能看到低头看手机的人。他们并不是在打电话，而是用手指飞快地打字。不只是固定电话被人遗忘，在智能手机的诸多功能中，通话功能也已逐渐走向边缘化。这种现象在17岁以下的年轻人中尤为显著。调查结果显示，德国人每天的平均通话时长为8分钟，而17岁以下人群每日的平均通话时长则几乎为零。

固定电话使用量仅为2013年一半

据数据网站Tableau的统计数据表明，固定电话已经淡出社交舞台。德国自2003年以来固定电话的使用量逐年下降，2017年德国固定电话使用量为1924万，几乎为2003年数量的一半。许多人表示对此十分理解，称只有在马上需要得到信息的情况下才会使用通话的方式。这样看来，德国的社交习惯正在发生巨大的改变。

表情符号易使情感失真

Symbolbilod Emojis (picture alliance/dpa/A. Burgi)

emoji能够代替语言表达吗？

在社交软件的表情库中，可以看到各色各样的表情包。这些表情符号或可爱或炫酷或搞笑，人们把这些表情符号发给对发，借此来表达自己的心情。从第一个笑脸符号问世至今，表情包不断发展，呈多元化、动态化的趋势，受到越来越多人的喜爱。然而德国数字媒体教授、媒体消费类主题书籍作者格拉尔德·莱姆克（Gerald Lembke）认为，用文字和图画代替语言传递情感的效果并不理想，所表达的情绪受阻且有失正常人际沟通的亲密感。

专家：依赖文本消息有危害

研究表明，用文本消息交流时产生的误解远多于谈话中的误解。此外，在文字信息的交流中，青少年无法学到与人沟通的正常方式，这会使他们失去在工作中与人交谈或清楚叙述事情的能力。表情包的出现简化了交谈中观察对方肢体动作和表情这一步骤。因此，在日常对话中，一些依赖文本消息的人往往无法从语气判断对方的态度。
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