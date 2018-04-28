抢在美朝峰会前 王毅将访朝鲜

中国外交部发言人陆慷今日(4/30)宣布："应朝鲜外务相李勇浩邀请，国务委员兼外交部长王毅将于5月2日至3日访问朝鲜"。在上周朝鲜及韩国两国领导人的历史性会晤落幕后，今天中国外交部发布了上述的简短消息。

事实上，金正恩3月底才突然访华与习近平进行会谈。随后王毅和李勇浩4月3日在北京见面，表示都将落实两国领导人共识。根据北韩中央通信社（KCNA）消息指出，金正恩当时已邀请习近平"于方便的时间点正式"访问朝鲜邀请也已获接受"。。根据台湾媒体中时电子报的报导，王毅此行除了向朝方了解朝韩峰会的成果外，也在为习近平即将到来的访朝之行铺路。

美联社报导指出，王毅抢在特朗普和金正恩的会面前出访，被视为双方持续努力修复中朝关系。中国原本是朝鲜第一大贸易伙伴，但在朝鲜不断进行核试以及导弹试射后，中方对其施加了经济制裁，双方的贸易额因此下降了90%。

中方强调，经济制裁不是为了惩罚而是为了"敦促"朝鲜采取更多外交积极作为，更反对任何意图推翻该政权的行为。据悉，尽管平壤官方从未公开评论此事，中方制裁可能是金正恩近来采取一连串外交积极作为的原因。

游言/夏立民（综合报导）