 抗生素非神药 滥用后果很严重 | 科技环境 | DW | 08.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

抗生素非神药 滥用后果很严重

在很多病人看来，抗生素神通广大，能治百病。全球范围，抗生素销售量增长迅猛。与此相关，灾难情景层出不穷。而专家认为“停止抗生素滥用，中国可以有所作为”。

Antibiotikum in Tablettenform (Imago/Niehoff)

全球范围，抗生素销售量增长迅猛

（德国之声中文网）全球范围抗生素消费有了新数字。美国研究机构-疾病动态、经济与政策中心（CCDEP）计算出，2000至2015年，全球范围抗生素消费量增长了65%。医学专家加斯特迈尔（Gastmeier）指出，由克莱因（Eili Klein）为首的研究团队所作的研究结果的引人之处在于，它显示出了在富国和穷国之间的区别。根据这一结果，在新兴经济体国家，消费量甚至增长了114%。加斯特迈尔表示，这一方面是一种积极的发展，表明，中国人和印度人现在能用上它，有效抗击某些感染，但另一方面，也须看到，它可不是一种神药，能包治百病。加斯特迈尔希望，能就抗生素及其选项加强对消费者们的知识普及、解释工作。

多重耐药性病毒构成的危险增大

DW.COM

广州地球化学研究所今年6月发布的研究结果显示，中国抗生素的使用量占全球一半。针对该问题，德国之声采访了该课题组的负责人应广国先生。 (23.07.2015)

中国滥用抗生素问题严重。英国经济学家警告，直至2050年，抗生素的耐药感染每年可能夺走100万中国人性命。 (27.03.2015)

世界卫生组织发出警告，称全球抗生素的耐药性在增加并达到了"危险程度"。 (19.11.2015)

据德新社消息，根据环境与自然保护联合协会抽查的超市鸡肉产品样本中有一半以上带有耐药性抗生素。耐药菌会导致药物的药性降低，甚至让药物对人体不起作用。德国联邦消费者保护部部长伊尔塞·爱格纳（Ilse Aigner）表示希望出台新法案，严控抗生素在养殖场的使用并改善控制措施 (10.01.2012)

然而，大量使用抗生素自有其代价，抗生素效力减低，某些人甚至会说，呈戏剧性下降态势。其原因是对抗生素具有耐药性的病菌。通过由抗生素引发的选择程序，它们迅速扩散：具耐药能力的病菌未被某种抗生素杀死，之后，不受制约，继续增加，并甚至将其耐药性传给其它种类病毒。由此，形成具备对多种药物有耐药性的病毒-多重耐药病毒。

英国的一个医学基金会-Wellcome Trust所作的一项研究结果对人们发出警告：至2050年，因这种病毒死亡的患者，在欧洲将增至40万人，全球范围甚至会达到1000万。目前，欧洲约有2.5万病人死于这种病毒。研究报告的作者们写道："我们无可奈何。"因为，过去25年里，未再研发出能弥补旧有抗生素效力损失的新型抗菌素。作者们的结论是："对人类而言，这一问题的严重性等同于气候变化。"

世界卫生组织2016年发表的评论文章"停止抗生素滥用，中国可以有所作为"指出："除非在全球范围内立即采取行动，否则，全球将走进后抗生素时代，即使是普通的感染可能又会置人于死地。未来30年，抗生素耐药性每年可能会导致全球1000万人丧生，相当于每3秒就有一人离世，比癌症目前导致的死亡还要多。耐药问题对国民经济的影响同样令人震惊：如果不针对抗菌素耐药采取行动，同期将给全球经济累计造成约100万亿美元的损失。"

该文作者施贺德博士写道："我坚信，没有中国发挥领军作用，全球抗菌素耐药问题的战争将很难打赢，而中国也正在实质性地参与。"

 

相关内容

Geburt Kaiserschnitt Frauenklinik Leipzig

过度治疗：伤害病患 浪费资源 15.01.2017

研究人员发现：美国近70%的子宫切除术，西班牙四分之一的膝盖更换手术以及中国一半以上的抗生素类治疗都属于过度治疗范畴。

经济纵横

Symbolbild Stahl (AFP/Getty Images)

美中贸易战 是谈还是打？

美国周二宣布再对1300种中国产品加征关税，而中国也立刻出台了针对美国大豆、牛肉、飞机、汽车等重要进口产品的关税反制措施。同时，双方官员又纷纷表示，贸易战最终还是要靠谈判解决的。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 