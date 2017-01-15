抗生素非神药 滥用后果很严重

（德国之声中文网）全球范围抗生素消费有了新数字。美国研究机构-疾病动态、经济与政策中心（CCDEP）计算出，2000至2015年，全球范围抗生素消费量增长了65%。医学专家加斯特迈尔（Gastmeier）指出，由克莱因（Eili Klein）为首的研究团队所作的研究结果的引人之处在于，它显示出了在富国和穷国之间的区别。根据这一结果，在新兴经济体国家，消费量甚至增长了114%。加斯特迈尔表示，这一方面是一种积极的发展，表明，中国人和印度人现在能用上它，有效抗击某些感染，但另一方面，也须看到，它可不是一种神药，能包治百病。加斯特迈尔希望，能就抗生素及其选项加强对消费者们的知识普及、解释工作。

多重耐药性病毒构成的危险增大

然而，大量使用抗生素自有其代价，抗生素效力减低，某些人甚至会说，呈戏剧性下降态势。其原因是对抗生素具有耐药性的病菌。通过由抗生素引发的选择程序，它们迅速扩散：具耐药能力的病菌未被某种抗生素杀死，之后，不受制约，继续增加，并甚至将其耐药性传给其它种类病毒。由此，形成具备对多种药物有耐药性的病毒-多重耐药病毒。

英国的一个医学基金会-Wellcome Trust所作的一项研究结果对人们发出警告：至2050年，因这种病毒死亡的患者，在欧洲将增至40万人，全球范围甚至会达到1000万。目前，欧洲约有2.5万病人死于这种病毒。研究报告的作者们写道："我们无可奈何。"因为，过去25年里，未再研发出能弥补旧有抗生素效力损失的新型抗菌素。作者们的结论是："对人类而言，这一问题的严重性等同于气候变化。"

世界卫生组织2016年发表的评论文章"停止抗生素滥用，中国可以有所作为"指出："除非在全球范围内立即采取行动，否则，全球将走进后抗生素时代，即使是普通的感染可能又会置人于死地。未来30年，抗生素耐药性每年可能会导致全球1000万人丧生，相当于每3秒就有一人离世，比癌症目前导致的死亡还要多。耐药问题对国民经济的影响同样令人震惊：如果不针对抗菌素耐药采取行动，同期将给全球经济累计造成约100万亿美元的损失。"

该文作者施贺德博士写道："我坚信，没有中国发挥领军作用，全球抗菌素耐药问题的战争将很难打赢，而中国也正在实质性地参与。"