 投入5亿澳元 澳大利亚立志拯救大堡礁 | 科技环境 | DW | 29.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

投入5亿澳元 澳大利亚立志拯救大堡礁

海水温度上升及酸度增加导致位于澳大利亚东北部的世界最大的珊瑚礁群遭受史无前例的白化危机。现在，澳大利亚计划投入大笔资金，拯救大堡礁。

Korallen Great Barrier Reef (picture-alliance/dpa)

大堡礁的美景

（德国之声中文网) 据澳大利亚广播公司4月29日报道，澳大利亚政府计划投入5亿澳币（折合3.8亿美元）修复并保护大堡礁。

澳大利亚环境部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）对该台表示，这是澳大利亚历史上为保护珊瑚礁作出的最大的单项投资。他说，资金将用于改善水质，控制珊瑚杀手棘冠海星，培育能够适应更高水温的珊瑚种类。

大堡礁面积超过意大利。据本月初发表的一份报告，2016年9个月期间，长约23000公里的珊瑚中有三分之一死亡。

Australien Dornenkronenseestern im Great Barrier Reef (Imago/imagebroker)

珊瑚杀手棘冠海星

弗莱登伯格说，一部分资金将用于促使农民减少排入大堡礁海域的农药等有害物质。这些物质有利于棘冠海星的繁殖。

大堡礁为澳大利亚每年创造6.4万个工作岗位，估值560亿澳元，，每年吸引游客超过200万人。

大堡礁1981年荣登世界自然遗产名录。弗莱登伯格说，它是自然瑰宝，也是一个国家的、国际性的象征。

  • Chile Osterinsel - Statuen

    气候变迁：濒临消失的旅游景点

    智利的复活节岛

    复活节岛上的巨型石像摩艾（Moai）每年吸引6万游客前往造访。不过海岸受到侵蚀以及海平面上升已经威胁到岛上的摩艾群。

  • Berggorillas in Uganda

    气候变迁：濒临消失的旅游景点

    乌干达布温迪热带雨林

    全球仅存的880头山地大猩猩中，近半数栖息在乌干达的布温迪森林。但气候变迁却对其生存构成威胁：气温暖化促使越来越多人类迁移到大猩猩所生活的凉爽栖息地附近，缩减了山地大猩猩的生活空间并带来新疾病。

  • Bildergalerie Malawi-See

    气候变迁：濒临消失的旅游景点

    马拉维湖

    气温升高造成马拉维湖的湖水蒸发。雨季不断缩短，干旱的季节延长，湖水也随之越来越少。这既对生态系统造成问题，也让以捕鱼为生的渔民以及经营潜水之旅的企业深受其害。

  • Jordanien Wadi Rum Wüste Reise Tourismus

    气候变迁：濒临消失的旅游景点

    约旦瓦地伦山谷

    峡谷、峭壁以及壮观的景色，这是世界遗产瓦地伦的几大特色。此外，山谷中拥有超过4.5万幅遗留的壁画，部分可追溯至12000年前。但由于气候变迁，当地的水源越来越稀少，威胁栖息在沙漠中的动植物生存。

  • Palau’s Rock Islands

    气候变迁：濒临消失的旅游景点

    帕劳洛克群岛

    古老的村庄、景色绝美的环礁湖以及珊瑚礁让拥有400多个岛屿的洛克群岛成为大平洋上的天堂，每年吸引10万游客前往。然而，海水温度上升以及海洋过渡酸化造成珊瑚礁白化，甚至伤害珊瑚骨骼。

  • USA Freiheitsstatue

    气候变迁：濒临消失的旅游景点

    美国自由女神像

    这座著名雕像是自由世界的象征，但即使拥有强大名气，也抵挡不了环境变迁带来的破坏。美国所遭遇的暴风逐次增强，海平面不断上升。2012年，飓风桑迪毁损了雕像所在地自由岛的基础设施。一些人认为，自由女神出现损坏只是时间上的问题。

  • Symbolbild Dänemark erhebt Anspruch auf Nordpol

    气候变迁：濒临消失的旅游景点

    格林兰的伊卢利萨特冰峡湾

    格林兰的冰山正在融化、破碎。当永冻土消融时，考古场址也随之消失。气候变迁对冰层造成了严重后果，但旅游业却蒸蒸日上：游客们想要在冰山消失前，亲眼目睹壮丽的景象。

    作者: Louise Osborne / rkr


乐然／任琛（德新社、法新社）

DW.COM

大堡礁值多少钱？研究机构：560亿澳元

大堡礁基金会委托进行的一项研究认为，大堡礁的经济价值是悉尼歌剧院的12倍。近些年来，大堡礁的珊瑚白化问题非常严峻。 (26.06.2017)  

气候变迁：濒临消失的旅游景点

巨石阵、纽约的自由女神和澳大利亚的大堡礁有何共同点？联合国教科文组织警告，它们都因为气候变迁而受到威胁。 (28.05.2016)  

相关音频视频

心碎！大堡礁珊瑚白化“危在旦夕”  

相关内容

Bildergalerie Arktik Reportage MSV Nordica

格陵兰想独立，中国人来帮忙？ 23.04.2018

加泰罗尼亚、苏格兰、巴斯克——现在又加上格陵兰。这个全世界最大的岛屿周二举行议会选举，而这里的独立意愿可不亚于前面列举的三个地区。而中国则可能成为格陵兰在寻求独立道路上的“东风”。

Gießen des Rotweines in einem Glas

来一瓶霞多丽——不，我想要整个酒庄 04.03.2018

澳大利亚对中国的葡萄酒出口去年飙升六成。为适应中国顾客口味，澳洲红酒业把螺旋塞重新改成了软木塞。来自中国的投资也进入这一供应链的各个环节。

Australia Opera in Sydney erstrahlt in rot, der traditionellen chinesische Farbe für Glück

抵御中国影响力 澳政府收紧对外国投资限制 01.02.2018

关于北京的影响力“渗透”澳大利亚经济、政治、社会的报道屡见不鲜，堪培拉政府采取行动：外国投资者未来在澳洲收购农业用地和电力设施将受到更严格限制。

经济纵横

Flaschensammler Armut Reichtum (picture-alliance/W. Steinberg)

贫富不均：有损于经济？

在许多国家，贫富差距日益扩大。这一现象会造成怎样的后果？经济学者们近年来努力寻求答案。这一话题与国际货币基金组织也不无关系。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 