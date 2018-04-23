投入5亿澳元 澳大利亚立志拯救大堡礁

（德国之声中文网) 据澳大利亚广播公司4月29日报道，澳大利亚政府计划投入5亿澳币（折合3.8亿美元）修复并保护大堡礁。

澳大利亚环境部长弗莱登伯格（Josh Frydenberg）对该台表示，这是澳大利亚历史上为保护珊瑚礁作出的最大的单项投资。他说，资金将用于改善水质，控制珊瑚杀手棘冠海星，培育能够适应更高水温的珊瑚种类。

大堡礁面积超过意大利。据本月初发表的一份报告，2016年9个月期间，长约23000公里的珊瑚中有三分之一死亡。

珊瑚杀手棘冠海星

弗莱登伯格说，一部分资金将用于促使农民减少排入大堡礁海域的农药等有害物质。这些物质有利于棘冠海星的繁殖。

大堡礁为澳大利亚每年创造6.4万个工作岗位，估值560亿澳元，，每年吸引游客超过200万人。

大堡礁1981年荣登世界自然遗产名录。弗莱登伯格说，它是自然瑰宝，也是一个国家的、国际性的象征。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 智利的复活节岛 复活节岛上的巨型石像摩艾（Moai）每年吸引6万游客前往造访。不过海岸受到侵蚀以及海平面上升已经威胁到岛上的摩艾群。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 乌干达布温迪热带雨林 全球仅存的880头山地大猩猩中，近半数栖息在乌干达的布温迪森林。但气候变迁却对其生存构成威胁：气温暖化促使越来越多人类迁移到大猩猩所生活的凉爽栖息地附近，缩减了山地大猩猩的生活空间并带来新疾病。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 马拉维湖 气温升高造成马拉维湖的湖水蒸发。雨季不断缩短，干旱的季节延长，湖水也随之越来越少。这既对生态系统造成问题，也让以捕鱼为生的渔民以及经营潜水之旅的企业深受其害。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 约旦瓦地伦山谷 峡谷、峭壁以及壮观的景色，这是世界遗产瓦地伦的几大特色。此外，山谷中拥有超过4.5万幅遗留的壁画，部分可追溯至12000年前。但由于气候变迁，当地的水源越来越稀少，威胁栖息在沙漠中的动植物生存。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 帕劳洛克群岛 古老的村庄、景色绝美的环礁湖以及珊瑚礁让拥有400多个岛屿的洛克群岛成为大平洋上的天堂，每年吸引10万游客前往。然而，海水温度上升以及海洋过渡酸化造成珊瑚礁白化，甚至伤害珊瑚骨骼。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 美国自由女神像 这座著名雕像是自由世界的象征，但即使拥有强大名气，也抵挡不了环境变迁带来的破坏。美国所遭遇的暴风逐次增强，海平面不断上升。2012年，飓风桑迪毁损了雕像所在地自由岛的基础设施。一些人认为，自由女神出现损坏只是时间上的问题。

气候变迁：濒临消失的旅游景点 格林兰的伊卢利萨特冰峡湾 格林兰的冰山正在融化、破碎。当永冻土消融时，考古场址也随之消失。气候变迁对冰层造成了严重后果，但旅游业却蒸蒸日上：游客们想要在冰山消失前，亲眼目睹壮丽的景象。 作者: Louise Osborne / rkr



乐然／任琛（德新社、法新社）