扎克伯格国会作证:用户数据外泄是我的错

(德国之声中文网) 脸书首席执行官扎克伯格星期二向美国议员道歉，告诉国会听证会，脸书在防止滥用用户数据上做得还不够。

脸书爆发剑桥分析 ( Cambridge Analytica)丑闻后，扎克伯格在两个备受关注的听证会中首次发表评论。

他说了什么：

1.“这是我的错，我很抱歉...我创办脸书，我经营它，并对此负责。”

2.“很明显地，我们没有足够力量来阻止这些工具被恶意使用......像是假新闻、外国对选举的干涉、仇恨言论，以及开发者和数据隐私。”

3.“我们需要花一些时间来完成需要做的所有更改，但我会致力修正这些问题。”

4.“脸书正在协助关于俄国干预2016年美国总统大选的调查...俄罗斯有些人试图利用我们的系统，和其他互联网系统......这是一场军备竞赛，他们会不断进步，我们也需要投资把它做得更好。”

札克伯格因脸书个资遭滥用事件需参加两次国会作证。第一次是周二美国参议院商业和司法委员会的联合听证会。第二次是周三的众议院商业和能源委员会的听证会。

脸书目前做了什麽？

脸书周二表示，已经通知美国7060万用户中的一些人，以及受影响的大约270万欧盟用户。脸书曾因违法处理用户数据受到严厉批评，并遭到加州和特拉华州两处的联邦地方法院提起诉讼 。

脸书承诺支持用户数据保护措施。 在周二宣布了一项新的“防止数据滥用奖金”，如果有人发现脸书平台上的应用程式收集并传输用户数据给另一方来销售、窃取或用于诈骗或政治操作，脸书就会奖励拥有第一手消息和实际证据的人。

事件的由来

3月份，剑桥分析 ( Cambridge Analytica)的离职员工举报，该公司在用户不知情下获得了数百万脸书个资，并且利用这些资料影响2016年美国总统大选和2016年英国脱欧公投。

谁是扎克伯格？

自从2004年创立脸书以来，这位33岁的人是脸书的首席执行官，当时他还是哈佛大学的学生。 福布斯杂誌估计他的个人财富约为640亿美元（520亿欧元）。

夏立民/罗法 (德新社、美联社、路透社)