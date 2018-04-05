 扎克伯格国会作证:用户数据外泄是我的错 | 科技环境 | DW | 11.04.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

扎克伯格国会作证:用户数据外泄是我的错

33岁的脸书首席执行官扎克伯格告诉国会议员，脸书数据遭到滥用“是我的错，我很抱歉。”他证实脸书正在协助与俄国干预2016年美国总统大选有关调查。

USA Facebook-Chef Zuckerberg sagt vor Handelsausschuss des Repräsentantenhauses zu Skandal um Missbrauch von privaten Nutzerdaten aus (Getty Images/AFP/J. Watson)

脸书首席执行官札克伯格在国会作证安抚不满的议员和用户。

(德国之声中文网) 脸书首席执行官扎克伯格星期二向美国议员道歉，告诉国会听证会，脸书在防止滥用用户数据上做得还不够。

脸书爆发剑桥分析 ( Cambridge Analytica)丑闻后，扎克伯格在两个备受关注的听证会中首次发表评论。

他说了什么：

1.“这是我的错，我很抱歉...我创办脸书，我经营它，并对此负责。”

2.“很明显地，我们没有足够力量来阻止这些工具被恶意使用......像是假新闻、外国对选举的干涉、仇恨言论，以及开发者和数据隐私。”

3.“我们需要花一些时间来完成需要做的所有更改，但我会致力修正这些问题。”

4.“脸书正在协助关于俄国干预2016年美国总统大选的调查...俄罗斯有些人试图利用我们的系统，和其他互联网系统......这是一场军备竞赛，他们会不断进步，我们也需要投资把它做得更好。”

札克伯格因脸书个资遭滥用事件需参加两次国会作证。第一次是周二美国参议院商业和司法委员会的联合听证会。第二次是周三的众议院商业和能源委员会的听证会。

USA Facebook-Chef Zuckerberg sagt vor Handelsausschuss des Repräsentantenhauses zu Skandal um Missbrauch von privaten Nutzerdaten aus (Reuters/A.-P. Bernstein)

脸书个资滥用事件爆发后，许多人疾呼要脸书改进，也有人决定删除脸书。

脸书目前做了什麽？

脸书周二表示，已经通知美国7060万用户中的一些人，以及受影响的大约270万欧盟用户。脸书曾因违法处理用户数据受到严厉批评，并遭到加州和特拉华州两处的联邦地方法院提起诉讼 。

脸书承诺支持用户数据保护措施。 在周二宣布了一项新的“防止数据滥用奖金”，如果有人发现脸书平台上的应用程式收集并传输用户数据给另一方来销售、窃取或用于诈骗或政治操作，脸书就会奖励拥有第一手消息和实际证据的人。

事件的由来

3月份，剑桥分析 ( Cambridge Analytica)的离职员工举报，该公司在用户不知情下获得了数百万脸书个资，并且利用这些资料影响2016年美国总统大选和2016年英国脱欧公投。

谁是扎克伯格？

自从2004年创立脸书以来，这位33岁的人是脸书的首席执行官，当时他还是哈佛大学的学生。 福布斯杂誌估计他的个人财富约为640亿美元（520亿欧元）。

USA | Mark Zuckerberg (Getty Images/J. Sullivan)

札克伯格是否能挺过这一次的脸书个资滥用风暴?

夏立民/罗法 (德新社、美联社、路透社)

DW.COM

Facebook知道你都给谁打过电话

"剑桥分析"的数据泄密丑闻曝光后，脸书感受到的压力越来越大。有越来越多的用户想知道，这个社交网络都存储了他们哪些信息。包括安卓用户拨打电话的信息。 (27.03.2018)  

脸书个资遭窃人数上修至8000万

先前脸书（Facebook）公布5000万用户个资遭到非法使用，开启该公司高层一连串发文、上电视、登报的道歉举措。今天，脸书又把这个数字上修。 (05.04.2018)  

精准行销末日? 脸书将断开数据中介商

高达5000万名用户受到剑桥数据事件波及，舆论纷纷要求脸书修改隐私权政策。脸书今天又再次放出消息，即将终止与数据商的合作。 (29.03.2018)  

假如脸书丑闻发生在中国? 网友说"不算事"

最近，Facebook的总裁小扎恐怕有些扎心。用户数据泄露丑闻让这个全球最大的社交媒体面临前所未有的信任危机。在大洋彼岸，中国网友们也对此各抒己见，而百度总裁李彦宏的“隐私论”更是助燃了这一讨论。 (07.04.2018)  

剑桥数据"招供影片"流出 脸书意外中箭

英国公司被爆违法使用50万名用户的脸书资料，协助特朗普赢得2016美国大选。该公司CEO被记者录下关键影片，随后遭到开除。脸书被牵连，不但被传唤至欧美国会作证，股价也因此蒸发上亿元。 (21.03.2018)  

相关内容

Symbolbild Smartphone-Nutzer vor Facebook Logo

脸书个资遭窃人数上修至8000万 05.04.2018

先前脸书（Facebook）公布5000万用户个资遭到非法使用，开启该公司高层一连串发文、上电视、登报的道歉举措。今天，脸书又把这个数字上修。

Youtube Screenshot Wahlen Beeinflussung Cambridge Analytica

剑桥数据"招供影片"流出 脸书意外中箭 21.03.2018

英国公司被爆违法使用50万名用户的脸书资料，协助特朗普赢得2016美国大选。该公司CEO被记者录下关键影片，随后遭到开除。脸书被牵连，不但被传唤至欧美国会作证，股价也因此蒸发上亿元。

Facebook China Symbolbild

墙外文摘：脸书中国丢脸 孔院全球弃孔 08.04.2018

脸书危机中，扎克伯格讨好中共的多番表演再次遭到舆论批评。最新纪录片揭示，中共在全球范围内将孔子作为政治宣传工具愈加无所顾忌。

经济纵横

China Peking gibt Baidu grünes Licht für Tests mit selbstfahrenden Autos (picture-alliance/Imaginechina/Pan Zhiwang)

德专家：中国将是自动驾驶汽车领域的老大

在自动驾驶汽车领域，中国的研发遥遥领先于其它国家。3月，获得首批试验牌号的百度无人驾驶汽车，已在北京上路。 

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。 