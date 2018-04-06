戛纳遇尴尬：电影节星光黯淡

（德国之声中文网）对一些人来说，戛纳电影节就是明星红毯秀，对另外一些人来讲，它是一场重量级的影坛盛事。第71届戛纳电影节将于下周二晚（5月8日）拉开帷幕。

今年的电影节遇到了危机：如果Netflix能够给1.2亿用户足不出户的电影观看感受，谁还需要只能容纳2000人盛装出席的电影首映式呢？有关发行方式的"Netflix争议"已经存在了一段时间。去年Netflix的两部电影《玉子》（Okja）和《迈耶罗维茨的故事》（The Meyerowitz Stories）入围戛纳电影节主竞赛单元，这引起不少法国电影人与发行方的不满。

Netflix直接放弃电影的线下发行，也就是绕过影院，直接在线上发行。戛纳电影节负责人蒂埃里（Thierry Fremaux）因此宣布了一项新规定：不在法国影院公开发行的电影被禁止参与竞赛。根据法国相关的规定，只有在电影院线上映三年后，它们才能上架流媒体。Netflix没有其他选项。因为双方没有达成共识，Netflix在线内容总监泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）在本届电影节开幕前夕撤出了四部高质量的电影，其中包括众人期待的格林格拉斯（Paul Greengrass）新片《挪威》（Norway）以及奥斯卡得主阿方索·卡隆（Alfonso Cuarón）的作品。戛纳电影节看起来突然遇到一个以前可能只有柏林电影节面对的问题：走红毯上的明星不够了。

虽然有不少名人参演的作品都会在电影节期间播放，但是国际级明星入围作品不多，仅有两部美国电影入围：斯派克·李（Spike Lee）执导的参赛片《黑人三K党》以及米切尔（David Robert Mitchells）的《银湖之底》（Under the Silver Lake） 。根据多家中国媒体的报道，中国导演贾樟柯新片《江河儿女》也将参加主竞赛单元。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 评审团有“范”儿 第70届戛纳国际电影节于5月17日至28日举行。今年有19部来自世界各国的电影入围主竞赛单元，参与角逐金棕榈。著名西班牙导演、编剧及制片人阿莫多瓦（Pedro Almodóvar）担任主竞赛单元的评审团主席，评审团成员有男性、女性各四位，其中包括中国演员范冰冰。图为已抵达戛纳的她和电影节艺术总监迪弗雷茂（Thierry Frémaux）合影。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 首位华人戛纳评委 在范冰冰之前，也有不少华人电影人加入过戛纳电影节主竞赛单元的评审团。1997年，戛纳国际电影节迎来50 周年之际，著名演员巩俐受邀担任戛纳电影节评委，成为首位华人戛纳评委。作为戛纳电影节的常客，巩俐向中国媒体表示，现在觉得来戛纳已经是一件很自在、很习惯的事情。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 导而优则评 紧跟巩俐的步伐，著名导演陈凯歌于1998年担任戛纳国际电影节评委会成员。他于1993年执导的文艺片《霸王别姬》成为首部获得戛纳国际电影节金棕榈奖的中国电影，在此之前和之后，他也有多部影片入围戛纳电影节的主竞赛单元。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 演而优则导 导而优则评 2003年，著名演员姜文与法国著名导演夏洛尔（Patrice Chereau）和好莱坞红星瑞恩（Meg Ryan） 等一起担任第56届戛纳国际电影节的评审。此前，他自编自导《阳光灿烂的日子》广受欧洲影坛的好评，并于2000年夺得了戛纳电影节评审团大奖。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 创下多个首次的戛纳“宠儿” 香港导演王家卫1997年执导的电影《春光乍泄》获得戛纳电影节最佳导演奖，他成为首位获此殊荣的华人导演。2006年，王家卫担任第59届戛纳主竞赛单元评委主席，成为首位获此头衔的亚洲导演。次年，王家卫的首部英语电影《蓝莓之夜》入围戛纳电影节竞赛单元，同时该片也是本届电影节的开幕片。华人导演的电影成为戛纳开幕电影，这也是头一次。

70年戛纳电影节：评审团的华人范儿 三大双A影后 戛纳电影节过60岁生日的时候，香港演员张曼玉出现在评委席上。她和巩俐以及范冰冰的共同点是：都两次在国际最高的A级别国际电影节获得过影后。有网民总结说：“中国的三个双A影后都被戛纳承包了。”



本届电影节的亮点屈指可数：《游侠索罗：星球大战外传-Solo: A Star Wars Story》出人预料的将在戛纳举办首映式。另外，前几年曾陷入"纳粹门"的拉斯·冯·提尔带来了新片《此房杰克造》（The House That Jack Built）单影节上映。这位丹麦导演对希特勒发表的言论受到非议，拉斯·冯·提尔一度因此被戛纳电影节的封杀。

特里·吉列姆花了20几年拍摄的《杀死堂吉诃德的人》（The Man Who Killed Don Quixote）终于要与观众见面了。这部电影已成为发行方争抢的大热门。

对于真正的电影爱好者来说，"新浪潮"名导、87岁的老将让-吕克·戈达尔（Jean-Luc Godard）以及马提欧•加洛尼（Matteo Garrone）的新作让人期待。不过，第71届戛纳电影节无疑不会像往年那么星光璀璨。

文木 / 达扬 （福音教通讯社）