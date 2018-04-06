戛纳遇尴尬：电影节星光黯淡

下周二，戛纳电影节即将拉开帷幕，不过今年走红毯的明星不如往年那么多。随着Netflix等流媒体的盛行，这种电影盛事是否风光不再？戛纳和Netflix的纷争也给今年的电影节蒙上阴影。
（德国之声中文网）对一些人来说，戛纳电影节就是明星红毯秀，对另外一些人来讲，它是一场重量级的影坛盛事。第71届戛纳电影节将于下周二晚（5月8日）拉开帷幕。
今年的电影节遇到了危机：如果Netflix能够给1.2亿用户足不出户的电影观看感受，谁还需要只能容纳2000人盛装出席的电影首映式呢？有关发行方式的"Netflix争议"已经存在了一段时间。去年Netflix的两部电影《玉子》（Okja）和《迈耶罗维茨的故事》（The Meyerowitz Stories）入围戛纳电影节主竞赛单元，这引起不少法国电影人与发行方的不满。
Netflix直接放弃电影的线下发行，也就是绕过影院，直接在线上发行。戛纳电影节负责人蒂埃里（Thierry Fremaux）因此宣布了一项新规定：不在法国影院公开发行的电影被禁止参与竞赛。根据法国相关的规定，只有在电影院线上映三年后，它们才能上架流媒体。Netflix没有其他选项。因为双方没有达成共识，Netflix在线内容总监泰德·萨兰多斯（Ted Sarandos）在本届电影节开幕前夕撤出了四部高质量的电影，其中包括众人期待的格林格拉斯（Paul Greengrass）新片《挪威》（Norway）以及奥斯卡得主阿方索·卡隆（Alfonso Cuarón）的作品。戛纳电影节看起来突然遇到一个以前可能只有柏林电影节面对的问题：走红毯上的明星不够了。
虽然有不少名人参演的作品都会在电影节期间播放，但是国际级明星入围作品不多，仅有两部美国电影入围：斯派克·李（Spike Lee）执导的参赛片《黑人三K党》以及米切尔（David Robert Mitchells）的《银湖之底》（Under the Silver Lake） 。根据多家中国媒体的报道，中国导演贾樟柯新片《江河儿女》也将参加主竞赛单元。
本届电影节的亮点屈指可数：《游侠索罗：星球大战外传-Solo: A Star Wars Story》出人预料的将在戛纳举办首映式。另外，前几年曾陷入"纳粹门"的拉斯·冯·提尔带来了新片《此房杰克造》（The House That Jack Built）单影节上映。这位丹麦导演对希特勒发表的言论受到非议，拉斯·冯·提尔一度因此被戛纳电影节的封杀。
特里·吉列姆花了20几年拍摄的《杀死堂吉诃德的人》（The Man Who Killed Don Quixote）终于要与观众见面了。这部电影已成为发行方争抢的大热门。
对于真正的电影爱好者来说，"新浪潮"名导、87岁的老将让-吕克·戈达尔（Jean-Luc Godard）以及马提欧•加洛尼（Matteo Garrone）的新作让人期待。不过，第71届戛纳电影节无疑不会像往年那么星光璀璨。
文木 / 达扬 （福音教通讯社）