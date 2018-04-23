 “我们不希望再看到战争” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 27.04.2018
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时政风云

“我们不希望再看到战争”

朝韩领导人本周五举行10多年来首次峰会。这次峰会也受到一些中国老兵的关注。曾以志愿军的身份奔赴朝鲜战场的中国老兵们现已进入耄耋之年，他们深知和平的珍贵。

Südkorea Panmunjom DMZ Grenze zu Nordkorea (Getty Images/J. Heon-Kyun)

板门店共同警戒区韩国一侧

（德国之声中文网）朝鲜战争的硝烟虽已过去65年，但每当夜幕降临，飞机轰轰隆隆从天上飞过时，当年的老兵余继华（音）仍然会感到不寒而栗。1950年到1953年期间，他曾在朝鲜战争的战场上出生入死长达两年……飞机的轰鸣声让他想起了当年盘旋在空中的美军轰炸机。

"我已经86岁了，但我经常在夜里突然惊醒。战争给我带来很大伤害。"

另一位86岁的老兵严怀佳(音）也常常想起那场战争，当时他是一名坦克兵，直到有一天弹片飞进背部。"我左肺里还有弹片，下雨天时疼得厉害，让我经常想起战争带来的苦难。"

战争给余继华、严怀佳这些老兵们留下了难以愈合的创伤。如今，他们仍在期盼着朝鲜半岛能够签署和平协议。

朝鲜战争参战方虽然在1953年签署了停战协议，但并未签署和平协议，因此从理论上讲，朝韩双方仍处于战争状态。几十年来，余继华都一直担心双方再起敌意，危及子孙后代。余继华说："我非常希望不再用战争来解决两国之间的争端。这是我多年来的心愿。"他还表示，希望有一天能够去朝鲜，给战场上的那些兄弟们扫墓，告诉他们牺牲是值得的，和平终于到来了。

China Nordkorea Grenze (picture-alliance/dpa/How Hwee Young)

历史的见证：中朝边界鸭绿江河口断桥

中国在抗美援朝的口号下派出大量志愿军奔赴朝鲜战场，中国方面称共有18万中国志愿军在朝鲜战争中阵亡，但西方有统计称，这个数字可能约40万。

本周五，朝鲜领导人金正恩将穿过戒备森严的板门店共同警戒区之间的军事分界线，来到韩方一侧，与韩国总统文在寅会面。据悉，双方的议事日程上不仅包括平壤的核武计划，也可能讨论能够发出强烈和解信号和平协议。

和大多数老兵一样，严怀佳仍然认为朝鲜战争是一场抗击美国侵略的战争并对金正恩抱有好感，不过，他也认为，朝鲜应该放弃核武器，以维护持久和平。那场战争虽然给他带来很多痛苦，但也让他认为了自己的妻子戴樊丽（音）。当时，她是炮兵司令部的一位秘书。回忆起这场战争，现年83岁的戴樊丽说，"战争的结局当然不如所愿，但这是一个教训。重要的是，我们不希望再看到战争。"

  • Korea Krieg 1950 Jeep an der 38. Parallele

    朝鲜战争停战65年

    越过冷战下的三八线

    1950年7月25日，朝鲜人民军越过38线向南部挺进，并在短短数天内控制了朝鲜半岛绝大部分地区，而这一突袭也宣告战争的正式开始。朝鲜战争历时37个月，据估计近450万人在战争中丧生。

  • 2.WK Besetzung Koreas Flash-Galerie

    朝鲜战争停战65年

    战争之前

    1910年起，朝鲜沦为日本殖民地。1945年二战结束后，朝鲜半岛陷入分裂状态：北纬38度线以北受苏联控制，38度线以南受美国控制。1948年8月大韩民国宣布建国。同年9月9日，金日成领导下的朝鲜人民民主共和国成立。

  • Korea Krieg 1950 Plakat Kriegspropaganda

    朝鲜战争停战65年

    联合国的干预

    在北朝鲜方面越过38线后，联合国在美国的迫切要求下，派遣军队支援韩国。该部队由20国组成，共4万人，其中美军人数为3万6千。联合国部队迅速扭转了此前的不利局面，很快就拿下了几乎整个半岛。

  • Korea Krieg 1950 US General Douglas MacArthur

    朝鲜战争停战65年

    “仁川登陆”

    1950年9月15日，美军将领道格拉斯·麦克阿瑟（Douglas MacArthur）指挥下的联军部队成功在西南部港口城市仁川附近登陆，由此切断北部的供应枢纽。不久后，联军重夺汉城，并在10月中旬控制了平壤。此时战争似乎已经接近尾声，但中国随后的出兵让局势再度生变。

  • Korea Krieg 1951 südkoreanische Soldaten

    朝鲜战争停战65年

    毛泽东派兵入朝

    中国于1950年10月中旬出兵，开始进入朝鲜只是少量支援力量。10月底，毛泽东开始大规模派遣“抗美援朝志愿军”参战，同年12月5日，中朝军队夺回平壤——这个冷战时期唯一曾被西方军队占领的共产主义国家首都。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    朝鲜战争停战65年

    麦克阿瑟失宠

    1951年1月，中国（40万人）和朝鲜（10万人）组成的联合部队发起了大规模攻势，进一步击溃了联军。此后麦克阿瑟呼吁美国总统杜鲁门对中国使用核武器，他本人于1951年4月被调离。继任者是马修·李奇微（Matthew B. Ridgway）。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten

    朝鲜战争停战65年

    旷日持久的阵地战

    1951年中期，朝鲜半岛南北部基本回到战前格局，此后南北双方陷入了两年激烈的阵地战。尽管和平谈判在1951年7月已经开始，战争一直延续到了1953年夏天。

  • Korea Krieg 1950 Nordkorea Soldaten

    朝鲜战争停战65年

    两个体制间的战争

    朝鲜战争被认为是第一场代表着东西方体制对抗的战争。支援韩国的部队大部分来自资本主义阵营的美国，支援朝鲜的则来自社会主义阵营的中国和苏联。

  • Korea Krieg 1950 US Flugzeug Bomben

    朝鲜战争停战65年

    满目疮痍的朝鲜

    自开战起，朝鲜战争中狂轰滥炸不断。三年时间里，联合国军对北部的空中袭击超过100万次，使用炸弹数量约45万吨，其中也包括凝固汽油弹。这给朝鲜带了极大破坏，几乎所有主要城市都被夷为平地。

  • Korea Krieg 1950 US Soldaten Rückzug

    朝鲜战争停战65年

    伤亡人数

    1953年联军部队从韩国撤退时，战争死亡人数已上百万。针对阵亡士兵数目，各种说法不一。分析估计，战争中身亡的有50万左右朝鲜士兵、40万中国士兵，以及4万联合国军——其中90%以上是美国士兵。

  • Korea Krieg 1950 gefangene Soldaten Nordkorea

    朝鲜战争停战65年

    小而关键的转折点

    早在战争仍在进行的1953年4月中旬至5月初，交战各方就进行了囚犯交换。南方交出七万五千名朝鲜人和六千七百名中国人；北方放回了一万三千五百人，其中包括八千三百名韩国士兵和超过三千七百名美国大兵。

  • Korea Krieg 1951 US Soldaten Flammenwerfer

    朝鲜战争停战65年

    停火但未实现和平

    在1951年7月的停战谈判开始近两年后，交战各方终于签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界，这也巩固了朝鲜半岛的分裂格局。尽管停火，但南北双方一直没有签署和平协议，也就是说，从国际法角度上两国仍处于战争状态。

  • Flash-Galerie Korea Krieg 1950 1953

    朝鲜战争停战65年

    朝韩间的无人区

    尽管两国边界的门板店风景如画，直到今天，沿着三八线的250公里长、4公里宽的非军事区仍然受到士兵的严格把守，驻守在三八线两侧的朝韩士兵每天都处于对峙状态。


乐然／叶宣（法新社）

 

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朝鲜战争停战65年

50年代朝鲜半岛的这场战争历时3年，其间数百万人丧生。1953年7月27日美国支持下的韩国和中苏支持下的朝鲜签署了停战协议，南北以三八线为界，朝鲜半岛彻底分裂。 (22.07.2013)  

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