戈兰高地遭袭 以色列打击伊朗在叙目标

（德国之声中文网）周三（5月9日）至周四夜里，伊朗从叙利亚向以色列戈兰高地发射20多枚导弹。以色列国防部发言人康里克斯（Jonathan Conricus）说，大部分导弹被以色列拦截。

"伊朗对以色列的袭击是一次非常严重的事件"，康里克斯说。他表示，以色列数个军事哨所遭袭，但目前尚无人员伤亡的报告，经济损失"有限"。以色列认为伊朗革命卫队"圣城旅"（Al-Quds-Brigaden）应对袭击负责。

大马士革也是以色列的袭击目标？

以色列军队周四清晨宣布，对伊朗在叙利亚的大量军事设施进行了袭击，并命中了目标。袭击针对伊朗发射导弹的地点、情报和后勤设施以及军火库和车辆。

据来自叙利亚军队的消息，袭击主要针对叙利亚西南部的库奈特拉省，导弹是从戈兰高地发射的。同时遭到袭击的还有巴特市（Al-Baath)。

以色列国防部长利伯曼称军事行动取得成功。他说，袭击覆盖了几乎所有的伊朗技术设施，这一"章节"已经结束，"每个人都明白了"。

叙利亚国家电台报道，以色列向叙利亚发射了50枚导弹，许多被叙利亚防空系统拦截。报道没有说明导弹是否瞄准叙利亚首都大马士革，但大马士革也传来爆炸声。据叙利亚阿拉伯通讯社（SANA）报道，以色列的目标是摧毁叙利亚防空和雷达系统。

紧张空气笼罩数日

4月9日，7名伊朗军方人员在叙利亚的一次空袭中丧生，叙利亚和伊朗都称以色列应当对空袭负责。数天来，以色列情报人员警告说，伊朗可能将对以色列采取报复行动。

在发现伊朗可能从叙利亚发动袭击的线索后，以色列军队周二动员预备队，戈兰高地各区也打开防空洞。以色列方面称，发现伊朗军队在叙利亚有可疑行动。

以色列先前宣布，将不惜一切代价阻止伊朗在其边界长期驻军。伊朗则多次威胁将毁灭以色列，并支持仇视以色列的真主党从黎巴嫩对以色列采取行动。

乐然／石涛（路透社、德新社、美联社）