 戈兰高地遭袭 以色列打击伊朗在叙目标 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

戈兰高地遭袭 以色列打击伊朗在叙目标

数月来，以色列和伊朗之间剑拔弩张。以色列空袭叙利亚后，德黑兰威胁要采取报复行动。现在，以伊双方互相采取直接军事行动。

Israelische Panzer auf den Golanhöhen (Getty Images/AFP/J. Marey)

部署在戈兰高地的以色列坦克

（德国之声中文网）周三（5月9日）至周四夜里，伊朗从叙利亚向以色列戈兰高地发射20多枚导弹。以色列国防部发言人康里克斯（Jonathan Conricus）说，大部分导弹被以色列拦截。

"伊朗对以色列的袭击是一次非常严重的事件"，康里克斯说。他表示，以色列数个军事哨所遭袭，但目前尚无人员伤亡的报告，经济损失"有限"。以色列认为伊朗革命卫队"圣城旅"（Al-Quds-Brigaden）应对袭击负责。

大马士革也是以色列的袭击目标？

以色列军队周四清晨宣布，对伊朗在叙利亚的大量军事设施进行了袭击，并命中了目标。袭击针对伊朗发射导弹的地点、情报和后勤设施以及军火库和车辆。

据来自叙利亚军队的消息，袭击主要针对叙利亚西南部的库奈特拉省，导弹是从戈兰高地发射的。同时遭到袭击的还有巴特市（Al-Baath)。

以色列国防部长利伯曼称军事行动取得成功。他说，袭击覆盖了几乎所有的伊朗技术设施，这一"章节"已经结束，"每个人都明白了"。

Syrien Raketen über Damaskus (Reuters/O. Sanadiki )

大马士革晚间的爆炸是否是以色列空袭引发？

叙利亚国家电台报道，以色列向叙利亚发射了50枚导弹，许多被叙利亚防空系统拦截。报道没有说明导弹是否瞄准叙利亚首都大马士革，但大马士革也传来爆炸声。据叙利亚阿拉伯通讯社（SANA）报道，以色列的目标是摧毁叙利亚防空和雷达系统。

紧张空气笼罩数日

4月9日，7名伊朗军方人员在叙利亚的一次空袭中丧生，叙利亚和伊朗都称以色列应当对空袭负责。数天来，以色列情报人员警告说，伊朗可能将对以色列采取报复行动。

在发现伊朗可能从叙利亚发动袭击的线索后，以色列军队周二动员预备队，戈兰高地各区也打开防空洞。以色列方面称，发现伊朗军队在叙利亚有可疑行动。

以色列先前宣布，将不惜一切代价阻止伊朗在其边界长期驻军。伊朗则多次威胁将毁灭以色列，并支持仇视以色列的真主党从黎巴嫩对以色列采取行动。

乐然／石涛（路透社、德新社、美联社）

DW.COM

中东角斗场 - 叙利亚内战中的国际各方

阿萨德的政府军以及反对派武装，并不是叙利亚内战中仅有的参与者。事实上，参与这场战争的还有许多国家，而参与的目的也不尽相同，这其中包括军事、宗教、经济以及地缘政治。 (22.02.2018)  

美英法空袭叙利亚 特朗普：“使命完成了”

作为对叙利亚政府上周被指使用化学武器的回应，美国联合英国和法国对叙利亚军事设施实施“精准打击”。在俄罗斯、德国、中国等国纷纷就此表明态度的同时，特朗普宣布“使命完成了”。 (14.04.2018)  

美国导弹威胁 俄伊指责别有用心

俄罗斯总统的发言人无视美国总统特朗普的“推特外交”，呼吁保持谨慎。 特朗普早些时候曾警告俄罗斯要“准备好”美国对叙导弹“会来的”。 (12.04.2018)  

叙利亚被炸，看各国如何站队

在美国空袭后，德国总理默克尔、法国总统奥朗德称，叙利亚总统阿萨德是事件的“唯一责任人”。俄罗斯总统普京则控诉美国的空袭是“对主权国家的侵略”。相比之下，中国的表态则更为含糊。 (07.04.2017)  

相关内容

Deutschland | Frankreichs Staatspräsident Macron besucht Aachen

马克龙救伊核协议：特朗普错了 10.05.2018

美国宣佈退出伊核协议后，法国总统马克龙接受《德国之声》专访。他表示支持和伊朗扩大协议内容，也说欧洲要负起挽救多边主义的责任。

Syrien Raketenangriff

错误警报使叙防空部队进入最高戒备状态？ 17.04.2018

叙利亚官方媒体报道，周一夜间，该国多个军事设施遭到导弹袭击。防空部队随及采取了对抗措施。但德新社随后报道，叙军方否认曾有空袭。

People at hospital after alleged chlorine gas attack in Idlib

美国导弹威胁 俄伊指责别有用心 12.04.2018

俄罗斯总统的发言人无视美国总统特朗普的“推特外交”，呼吁保持谨慎。 特朗普早些时候曾警告俄罗斯要“准备好”美国对叙导弹“会来的”。

媒体看中国

Handel Europa und China Hamburg Containerschiff (picture-alliance/dpa/B.Marks)

德语媒体：华盛顿要价 罔顾现实

瑞士《新苏黎世报》同时发表两篇文章，一篇指出美国在与中国谈判时提出的砝码太高，同时漏洞百出；另一篇则告诉人们，华盛顿指责中方的理由之一-国家补贴，即便在美国也并非是陌生的产业政策。 