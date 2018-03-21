意外辞职 缅甸总统自称“想休息” | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 21.03.2018

(德国之声中文网) 缅甸总统廷觉周三突然宣布辞职，说想要暂时休息。

这位71岁的政治领袖在脸书上的发文写道: "想要暂时卸下现在的工作与责任，休息一阵"。按照缅甸宪法，新的总统必须在七个工作天内由国会选出。而在那之前，两位副总统中较资深者会代理总统职务。这也意味着由军队推选出的副总统Myint Swe将会在这段期间担任代理总统。

廷觉的健康状况在他就职时即备受关注。传闻他曾经在2016年赴新加坡进行肠胃手术，也曾赴泰国就医。昂山素季所属政党全国民主联盟的发言人表示, 廷觉辞职是出于健康考量。

名为总统却无实权

缅甸总统在宪法中是国家代表与政府首长，应当握有极大的政治实权。然而这为71岁的政治人物自从2016年5月上任以来，从未实际掌握过权力，反由昂山素季在"国务资政"的位子上进行实质指挥。昂山素季碍于宪法限制，无法担任总统，因此她钦点了他的亲信廷觉担任总统。

昂山素季近年因为发生在缅甸境内的罗兴亚人的种族清洗行动遭到广大谴责，日前还被美国大屠杀纪念馆取消人权奖荣誉。将近70万名罗兴亚人被迫逃亡到柬埔寨。

可能的接替者

缅甸泰卡达市立委Wai Phyo Aung说， 缅甸下议院的发言人Win Myint在周三同时辞职。这使得有人猜测他可能接任廷觉的总统职务。BBC缅甸分部在周三报导，昂山素季请全国民主联盟中央执行委员会周六跟她用晚餐，解释总统的辞职原因，以及规划接替人选。

罗法/王凡(德新社、路透社)