 想怀孕，多吃水果、少吃快餐！ | 科技环境 | DW | 05.05.2018
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科技环境

想怀孕，多吃水果、少吃快餐！

据专业杂志《人类生殖》本周公布的一项调查报告，吃快餐多，吃水果少的女性受孕几率低，很难在一年内怀孕。

Marmelade kochen mit frischen Erdbeeren und Vanille (picture-alliance/chromorange/B. Neveu)

多吃水果或有助于怀孕

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一些疾病虽然对成年人来说不会造成大碍，但却可能会给脆弱的婴儿带来生命威胁。在母亲怀孕的时候，尤其要警惕这几种病毒给胎儿带来的危害。 (10.02.2016)

德国的一项新法允许孕妇们在医院里秘密分娩，但整个过程并非完全匿名。新法支持者认为，这同时保护了妈妈和孩子的权利。批评者则表示，新法门槛太高且不到位。 (04.05.2014)

（德国之声中文网）报道称，如果女性采取基本不吃水果的饮食方式，其受孕时间比每天至少吃3份水果的女性平均延长2周。而每周至少吃4次快餐的女性，比从不吃快餐的女性的受孕时间要慢一个月。

调查报告的作者，澳大利亚阿德莱德大学（The University of Adelaide）的克莱雷·罗伯茨女士说："调查结果表明，养成多吃水果，少吃快餐的良好饮食习惯可以提高妇女的受孕率。"

以前关于妊娠和营养的研究主要集中在被诊断患有不育症的妇女的饮食上。然而，女性饮食对怀孕的影响迄今几乎没有进行过科学研究。

  • Eine Inupiat-Eskimo-Mutter (Foto: AFP/Getty Images)

    生养儿女不容易 鬼门关前走一遭

    母亲：一份有风险的工作

    孩子们每年都应该对他们的母亲表达一次感谢：因此，在许多国家，在五月份的第二个星期日母亲节这一天，妈妈们通常会收到儿女的礼物：比如鲜花，或者是享受到孩子们亲自动手准备的，端到母亲床前的丰盛早餐。图片上，这位阿拉斯加原住民母亲和刚出生不久宝宝的合照场面十分温馨。不过，对于全世界的母亲来讲，生育都意味着有着一定的风险，不少产妇在产后的24小时之内都不幸撒手人寰。

  • Frauen mit ihren Babies in Kinshasa, Demokratische Republik Kongo (Foto: AFP/Getty Images)

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    刚果母亲生存难

    全球范围内，尤其是刚果民主共和国的母亲们境况最艰难。援救组织《救助儿童》每年都会发表一份调查指数，依据母亲的收入状况、教育水平、健康和社会地位排名，列出世界各地母亲的状况。中非国家刚果在今年的排名中位居第176，排在最末。在这里，每30个女性中就有一位在分娩时或是产后不久死亡。她们的平均预期寿命是52岁。

  • Zwei Mütter und ihre Knder rennen im April 2013 nach einem Selbstmordanschlag durch Mogadischu, Somalia (Foto: AFP/Getty Images)

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    贫穷的索马里

    在这份《全球母亲状况报告书》中，因为经历严重动乱和遭遇饥荒，东非国家索马里的排名位于倒数第二。

  • Maasai-Mütter mit ihren Babies in einer Schlange ausserhalb eines Wahllokals, März 2013 in Kenia (Foto: AFP/Getty Images)

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    非洲妈妈境遇糟

    令人心酸的记录：这份报告中，排在后十名的都是非洲国家。其中包括马里、塞拉利昂、中非共和国、乍得和科特迪瓦。图片上是肯尼亚的一位马赛妈妈和她的宝宝。在肯尼亚，妇女的状况得到了小小的改善：在最近一次的大选中，有多名女性议员进入了议会。

  • Mütter in einer mobilen Gesundheitsstation in Afghanistan (Foto: Getty Images)

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    小进步的阿富汗

    阿富汗发生袭击事件经常会登上各大媒体的头条。而阿富汗的母亲危险的境遇却鲜少受到关注。因为改进了医疗保健措施，这个中亚国家的排名得到上升，跃到第145位。不过还是只有约14%的产妇在生产的时候得到了助产士的基本护理。

  • Mütter und ihre Neugeborenen in einer Geburtsstation in Manila, Philipinen (Foto: Getty Images)

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    一脚踏进鬼门关

    有一句菲律宾言语是这样说的：“女人生小孩的时候，一只脚是迈进了棺材里的”。在菲律宾，每年有约4600位女性在坐月子期间死亡。主要死因是大出血或者没有及时得到治疗药物，比如有产妇得了疟疾，或者是带有艾滋病毒的母亲。另外，高血压和中毒也是产妇死亡的主要原因。

  • Drei Generationen: Großmutter, Mutter und Kind in Beijing, China (Foto: AFP/Getty Images)

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    中国：城乡差距大

    全球范围内，从1990年到至今，孕产妇的死亡率降低了50%左右。中国也取得了巨大的进步。这个执行“一胎政策”的国家在这份《全球母亲状况报告书》中名列第68位。特别是像北京或者上海这样的百万人口大都市，女性的教育机会和医疗保健都得到了很大的改善，不过，乡村女性境况的积极变化相对来说并不大。

  • Eine Muttertags-Gartenparty in Los Angeles, CA, USA (Foto: Getty Images)

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    美国：初生婴儿夭折率高

    《救助儿童》组织的研究还调查了新生儿的情况，他们得到了一个出人意料的结论：在工业国家中，美国初生婴儿首日夭折率最高。每年约有11300个婴儿在出生当天死亡。这个数量要比其他所有被调工业国家加在一起的数字高出50％以上。

  • Symbolbild Familienidylle

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    德国：出生率低

    德国母亲的境况逐步得到改善。在《全球母亲状况报告书》中，德国女性在教育、收入和健康方面排在第9位，比去年上升了3个名次。不过，德国人并不十分热衷于生儿育女：根据德国联邦统计局的数字，平均每个德国妇女只生育1.36个孩子，这个出生率要明显低于许多西欧国家。

  • Eine Mutter mit ihren Kindern in Helsinki, Finnland (Foto: AFP/Getty Images)

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    大赢家

    根据这项排名，芬兰是世界上母亲处境最好的国家。这个北欧国家在今年的排行中名列第一。成功的秘诀：条件完善的卫生保健系统、慷慨的国家财政支持、全天候儿童保育服务。刚刚晋升为人母的女性们还能获得一套贴心的“婴儿护理套餐”，婴儿出世第一周需要的所有东西都在这份套餐中。

    作者: Stephanie Höppner/文木


 

李京慧/文木（法新社）

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生养儿女不容易 鬼门关前走一遭

母亲节最早的发起人是女权主义者安娜·贾维斯（Anna Jarvis），在1907年她举办了一场活动纪念自己的母亲。在很多国家，每年5月份第二个星期日都是母亲节。成为一个母亲实属不易，比如在分娩时就要面对异常的风险。 (11.05.2013)  

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