 性侵指控！诺贝尔文学奖今年停发 | 文化经纬 | DW | 04.05.2018
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文化经纬

性侵指控！诺贝尔文学奖今年停发

因性侵指控而面临严重危机的瑞典学院本周五宣布，2018年的诺贝尔文学奖将暂停评选，而改在明年10月与2019年度文学奖一同颁发。

Katarina Frostensson, Jean Claude Arnault (picture-alliance/IBL Schweden)

瑞典著名诗人弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)和法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）

(德国之声中文网) 瑞典学院代理常任秘书奥尔松(Anders Olsson)在周五（５月４日）的声明中表示："我们认为，在下一次颁发诺贝尔文学奖之前，有必要花费一定的时间重建公众对瑞典学院的信任。"

创立于1786年的瑞典学院之主要职责是保持瑞典语言的纯正。根据诺贝尔的遗嘱，瑞典学院从1901年起负责每年的诺贝尔文学奖评选工作。

诺贝尔基金会也发表了一份声明，对瑞典学院的决定表示支持。声明指出，瑞士学院深陷信任危机，对诺贝尔奖造成了不利影响。基金会强调，现在必须进行"全面的改变"。

Sara Danius (Imago/E-Press)

4月中旬，瑞典学院常任秘书达尼乌斯(Sara Danius)也宣布辞职

瑞典学院瘫痪

2017年底之后，随着全球公开揭露性侵的浪潮，陆续有18名女性向法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）提出性侵指控，而阿尔诺的妻子、瑞典著名诗人弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)则是瑞典学院18名院士之一。据瑞典媒体披露，阿尔诺多年来性侵过多名瑞典学院女院士或是女职员，一些院士的妻子和女儿也曾遭其骚扰；甚至还有消息称，瑞典王储维多利亚公主也曾在2006年遭到阿尔诺的性骚扰。

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丑闻曝光后，包括弗罗斯滕松在内的多名院士请辞，到了4月中旬，瑞典学院常任秘书达尼乌斯(Sara Danius)也宣布辞职。这导致瑞典学院只剩11名院士，达不到至少12人遴选新院士的要求。瑞典学院的正常工作事实上已经停滞。

此外，阿尔诺还被发现曾向外界透露诺贝尔文学奖的评选风向、评选内幕，并以此牟利。虽然弗罗斯滕松院士本人据信并未参与，但由于夫妻间财务混合，导致诺贝尔文学奖的信誉受损。

瑞典国王卡尔·古斯塔夫十六世现在也要求瑞典学院的院士承担起责任。他表示，他正"非常担忧地关注着此事件的进展"。

诺贝尔文学奖曾经在1940年至1943年间因战争原因完全停颁。而瑞典学院章程也允许暂停评选，并在下一年同时颁发两个诺贝尔文学奖；事实上，这种情况在历史上已经发生过7次。

文山/凝炼/(德新社、法新社、德广联)

 

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