急需“中国技能” 德国要从中学生抓起？

（德国之声中文网）德国人的"中国技能"还有待积累和提高，德国需要深入了解当代中国的学术人才，也需要更多会中文的各行各业的从业者。这是德国教育科研部、文化部长联席会议和外交部本周一（5月7日）在柏林联合发布的一份研究报告得出的结论。

报告由墨卡托中国研究中心（Merics）的几位学者撰写。他们以德国教育机构的统计资料为基础，分析了有关中国的知识在德国中学、大学、职业教育和专业培训中所占的地位，同50多位政治、经济、文化和社会团体代表进行访谈，汇总了各界对"中国技能"（China-Kmpetenz）的需求和期待。

德国教育和科研部国务秘书舒特（Georg Schütte）在接受德国之声采访时表示："德国需要更多了解中国、能与中国伙伴沟通的人，能告诉德国人中国的利益和兴趣所在，或反过来告诉中国人德国想要什么，以及如何表述。简言之，我们需要能够专业地与中国打交道的人。"

报告认为，最核心的"中国技能"除了对中文的掌握，还包括对中国国情的了解和跨文化交流的技巧。而获取这些技能的最佳途径是在中国学习、工作一段时间。

有关中国的知识在德国学校里还是个"边缘题目"。就连地理、历史、经济等教材中，都很少提到中国。这与中国在全球化世界所发挥的作用，以及对德国的重要意义都不相称。

对中国望而却步？

尽管开设中文课的德国中学和职业学校总体在增加，但学习中文的学生人数数年来徘徊在每学年5000人左右。作为对比，法国的数字为每学年38000人，是德国的7倍还多。同时，在德国大学以中文或中国研究为主攻专业的学生人数甚至有所下降，2016/2017学年的入学新生为484人。

报告认为，造成这一状况的原因是多样的，有的是程序上的，例如申请中国签证手续繁琐；有的是认知上的，比如媒体的负面报道造成年轻人对中国的印象不佳，中国大城市的空气污染或生活质量也让一些人望而却步。另外，中文是一门学习难度较大的外语。

报告作者向德国政府提出了一系列旨在提高"中国技能"的建议，包括在中学推广中文作为第二外语，而且越早越好，为中学教师提供进修课程，加强中文师资培养；在高等教育领域推进高校学历的相互承认；创立交流平台，更好地聚合、协调现有的"中国技能"资源，让有兴趣有需求的企业、机关和个人全面获取有关中国的信息。

舒特表示，教育部门努力的方向是，"创造对年轻人有吸引力的框架条件，鼓励他们到中国去学习。比如一个建议是建立双学位的制度，让大学生在德国和中国所获得的学历能得到对方高效的认可。"

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不能靠孔子学院

此外墨卡托中国研究中心的学者还强调，在中学和大学的中文和中国教学上，应由德国教育部门直接负责，来自中方的教学选项，例如孔子学院的课程只应作为补充。一段时间来，在全球各国设立的孔子学院的中立性受到多方质疑，批评者认为，该学院在传播中国语言文化的同时，也试图传递中国官方的政治立场。

舒特指出，"重要的是，我们应该对各自的教学内容赋予信任，必须做到透明，让人能一目了然，这里是在以怎样的方式传递何种信息。另外，德国现在有这么大的需求，我们必须培养更多的中文教师，仅靠孔子学院是不能满足这一需求的。"

负责德国中小学教育的文化部长联系会议的国际关系专员克里尔·德卡佩罗（Angela Krill de Capello）对德国之声表示，各州主管教育部门将对有关建议进行审核，包括在地理、历史教材中增加有关中国的内容。"理论上当然一门外语越早学越好"，她说，中文课虽然目前只能作为第二或第三外语，但对学生来说这将对职业前途有帮助。

克里尔·德卡佩罗也承认，在学校教育方面，一些建议虽然很有意义，但涉及到资金问题，以及德国教育政策各州各自为政的现实，短期内恐难以付诸实施。她更看好一些引导个人兴趣的单个项目，认为这能激发年轻人对这个国度及其文化的兴趣。

看来，要提高"中国技能"不是能一蹴而就的，需要在文化、教育、学术交流、对外政策方面作长期的投入，需要有协调和规划。德国能不能实现这样的目标，或者说，政府能不能推动更多年轻人认识中国、深耕中国，人们拭目以待。