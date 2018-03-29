怕你听不懂 美驻华使馆用中文喊话

(德国之声中文网) 5月5日，美国白宫以发言人名义发出英文书面声明，批评“中国共产党将其政治观点强加于美国公民和私营公司”，是一种“奥威尔式的胡言乱语”。两天后，美国驻华大使馆在其官网及官方微博以“新闻秘书就中国的政治正确发表声明”为名，发布了该份声明的汉化版，引起中国网民热议。

该份声明指出，中国要求包括美国在内的各国航空公司，更改其网站和宣传材料中有关“台湾”、“香港”和“澳门”的标识，以符合共产党的标准，而“美国强烈反对中国试图迫使私营公司在其公开的内容中使用带有特定政治色彩的语言”，因此“呼吁中国停止威胁和胁迫美国的航空公司和公民”。

相较于美国驻华大使馆过去点赞最多上千、转发及留言不过近百的博文，此则贴文收到2万多个点赞，吸引了近3万条留言。但据台湾的中央社报导，原本该文有1万2千次转发，但经德国之声中文网记者于今（5/8）日下午5点确认，转发次数已经剩下1021次。而当记者试图按下转发键时，页面则跳出“抱歉，因此内容中存在违反相关法律法规或《微博社区公约》的信息，无法进行当前的操作。(100001)”的讯息，显然系统管理员已经禁止转发该篇微博。

在众多留言中，收到最多点赞及反馈的是一则支持中国官方立场的意见，发布者表示“不愿意做生意滚出吧，想做生意就遵守我们的法律”，共收到12000多个赞以及2100多条回覆讨论。但也有“开放外网，我们去占领资本主义的舆论阵地，怼他们”、“打开互联网，让中国老百姓自己分析！我们是新闻、言论自由的国家！”，这类与官方立场不完全一致的看法。

《人民日报》海外版旗下的海外网，则透过其微信公众号“侠客岛”发表了一篇“世道真变了,美国开始指责中国'政治正确了'” ，从政治正确、输出模式、全球市场和法治等几个层次，批驳调侃了“新闻秘书就中国的政治正确发表声明”一文。其指出“美国非要搞这些注定徒劳无功的把戏”，还是因为“患上了战略焦虑症。看着中国日子一天天好起来，自己麻烦却越来越多，要想把自己日子过明白了似乎难度很大，不如索性横下一条心，让中国的日子没法过下去吧”。最后，更不忘警告当前中国解放军已非吴下阿蒙，“再搞下去，难看的肯定不是中国”。

对于中国施压更改台湾名称，全球的航空公司有不同的应对方式。包括美国联合航空在内的航空公司并未屈从中国要求。一些航空公司则做了技术性调整，例如澳洲航空在官网上，申请“飞行常客”页面上填写“居住国”（country of residence）的栏位，现已改成“国籍/居住地”（country/territory of residence），用居住地的标签避开中国的施压。但也有顺从中国要求者，例如英国航空（British Airways）和德国汉莎航空（Lufthansa）都在官网把台湾列为”中国台湾"。

游言(综合报导)