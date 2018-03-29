 怕你听不懂 美驻华使馆用中文喊话 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.05.2018
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

时政风云

怕你听不懂 美驻华使馆用中文喊话

美国驻中国大使馆昨日在官方微博贴出“新闻秘书就中国的政治正确发表声明”一文，将此前美国对中国的“奥威尔式的胡言乱语”批评翻译成中文，引发中国网民热议及争论。

Sina Weibo China Internet (picture-alliance/dpa/Da Qing)

新浪微博是中国主要的社群网站。

(德国之声中文网) 5月5日，美国白宫以发言人名义发出英文书面声明，批评“中国共产党将其政治观点强加于美国公民和私营公司”，是一种“奥威尔式的胡言乱语”。两天后，美国驻华大使馆在其官网及官方微博以“新闻秘书就中国的政治正确发表声明”为名，发布了该份声明的汉化版，引起中国网民热议。

该份声明指出，中国要求包括美国在内的各国航空公司，更改其网站和宣传材料中有关“台湾”、“香港”和“澳门”的标识，以符合共产党的标准，而“美国强烈反对中国试图迫使私营公司在其公开的内容中使用带有特定政治色彩的语言”，因此“呼吁中国停止威胁和胁迫美国的航空公司和公民”。

相较于美国驻华大使馆过去点赞最多上千、转发及留言不过近百的博文，此则贴文收到2万多个点赞，吸引了近3万条留言。但据台湾的中央社报导，原本该文有1万2千次转发，但经德国之声中文网记者于今（5/8）日下午5点确认，转发次数已经剩下1021次。而当记者试图按下转发键时，页面则跳出“抱歉，因此内容中存在违反相关法律法规或《微博社区公约》的信息，无法进行当前的操作。(100001)”的讯息，显然系统管理员已经禁止转发该篇微博。

在众多留言中，收到最多点赞及反馈的是一则支持中国官方立场的意见，发布者表示“不愿意做生意滚出吧，想做生意就遵守我们的法律”，共收到12000多个赞以及2100多条回覆讨论。但也有“开放外网，我们去占领资本主义的舆论阵地，怼他们”、“打开互联网，让中国老百姓自己分析！我们是新闻、言论自由的国家！”，这类与官方立场不完全一致的看法。

《人民日报》海外版旗下的海外网，则透过其微信公众号“侠客岛”发表了一篇“世道真变了,美国开始指责中国'政治正确了'” ，从政治正确、输出模式、全球市场和法治等几个层次，批驳调侃了“新闻秘书就中国的政治正确发表声明”一文。其指出“美国非要搞这些注定徒劳无功的把戏”，还是因为“患上了战略焦虑症。看着中国日子一天天好起来，自己麻烦却越来越多，要想把自己日子过明白了似乎难度很大，不如索性横下一条心，让中国的日子没法过下去吧”。最后，更不忘警告当前中国解放军已非吴下阿蒙，“再搞下去，难看的肯定不是中国”。

对于中国施压更改台湾名称，全球的航空公司有不同的应对方式。包括美国联合航空在内的航空公司并未屈从中国要求。一些航空公司则做了技术性调整，例如澳洲航空在官网上，申请“飞行常客”页面上填写“居住国”（country of residence）的栏位，现已改成“国籍/居住地”（country/territory of residence），用居住地的标签避开中国的施压。但也有顺从中国要求者，例如英国航空（British Airways）和德国汉莎航空（Lufthansa）都在官网把台湾列为”中国台湾"。

游言(综合报导)

 

 

 

DW.COM

美批中“奥维尔式胡言乱语” 台湾致谢相挺

中国致函外国航空公司要求更改台湾名称一事，引发美中口水战。对于美国关切此事，台湾官方表示感谢。 (07.05.2018)  

WHA仍未受邀 台湾外交部表示遗憾

虽然美国与多个台湾友邦都已向WHO提案邀请台湾以观察员身分参与WHA，台湾今年仍然与大会无缘。 (08.05.2018)  

中国解放军到底有多厉害？

中国是世界第二大军费大国，北京斥巨资用于军备升级。要不了多久，中国在军事上或能对美国构成挑战。 (05.05.2018)  

白宫批评中方要求外航规范港澳台称谓

白宫周六发表声明，对中国强迫外国航空公司改变对台湾，香港和澳门的称谓提出强烈批评。白宫称，中国的这一尝试是“奥维尔式的胡言乱语”。 (06.05.2018)  

对台"外交绞杀":77年外交关系一朝断绝

在外交争夺战中，中国大陆再次出手，令台湾又失去一个邦交国。多米尼加共和国宣布与台湾断绝保持了77年的外交关系，并与中国大陆建交。 (01.05.2018)  

相关内容

Taipeh Skyline Taipei 101

中美相争 台湾得利？ 29.03.2018

在很长的一段时间里，考虑到中国的感受，美国对台湾一直表现出克制的友好态度。现在这一情况可能一去不复返。特朗普新委任的国务卿和安全事务顾问被认作是对台友好派。

USA Plakat für die Freilassung von Chelsea Manning

奥巴马大赦 泄密者曼宁提前28年出狱 18.01.2017

奥巴马总统给予前维基解密信息提供人曼宁多年减刑。这名前女兵被允许提前于今年5月离开监狱。她的原定刑期要到2045年才结束。

Israel verschärfte Sicherheitsvorkehrungen am Tempelberg in Jerusalem

后果难料：特朗普承认耶路撒冷为以色列首都 06.12.2017

基于中东长期动荡的局面，耶路撒冷的地位是以巴冲突中最敏感的问题之一。因此，美国总统的决定具有巨大的象征意义和不可预知的后果。

评论分析

Wladimir Tschischow, russischer EU-Botschafter (DW/A. de Loore)

专访：伊朗核协议时日无多

俄罗斯驻欧盟大使切佐夫亲眼见证了俄欧关系的起起伏伏。他在接受德国之声专访时指出，目前的关系恶化，对双方都造成了不利影响。他承认，由于乌克兰危机、叙利亚危机的影响，双方关系暂无好转契机。 