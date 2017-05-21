怎样才不算贪杯？多国规定太宽松！

（德国之声中文网）成年男性和女性每周摄入酒精不得高于100g，这是医学杂志《柳叶刀》4月12日刊登的最新研究结果。
该研究指出，每周摄入酒精量超过100g，罹患中风和心脏疾病的风险将增加，也会比酒精摄入少的人短寿。
各个国家酒精饮料的标准不同。在英国，摄入100g酒精相当于喝6品脱啤酒；在美国相当于喝7罐12盎司啤酒或者7杯5盎司葡萄酒，或者7杯1.5盎司朗姆酒、杜松子酒或其它蒸馏酒。
下班之后，和好友喝上一杯？别喝多哦！
该研究提出的建议明显低于许多国家推荐的酒精摄入指导标准。研究者指出，意大利、葡萄牙和西班牙推荐的最高酒精摄入量比这要高出50%，在美国，向男性建议的上限甚至是这的两倍。美国政府目前建议女性一周饮酒不得超过7杯，男性则是两倍。德国建议女性每天摄入酒精不得超过12g，男性则翻倍。
早先的研究显示，女性出于各种原因比男性更能感到酒精的影响，原因之一是男性通常比女性重。但柳叶刀的研究认为，没有证据显示，应该对男性和女性的酒精摄入量制定不同标准。
加拿大、瑞典和美国的标准相似，但有的国家的饮酒量指导标准定得更高。比如西班牙和罗马尼亚对男性提出的上限是每周不超过20杯。
参加该项研究的英国心脏基金会的皮尔森（Jeremy Pearson)表示，"这对许多国家都敲响了警钟。"
这个国际专家小组对80多项研究进行了分析，覆盖来自19个国家、年龄在30到100岁之间的60万人。
这些人中有40310死亡案例，39018人患有心脏疾病。
研究发现，每周摄入酒精100至200g者减寿6个月，摄入200至350g者减寿两年，350g以上者减寿4年。
剑桥大学的施皮格霍尔特教授（David Spigelhalter）指出，平均而言，如果每周摄入的酒精超过100g，每多1g就减寿15分钟，香烟也是如此。
乐然／凝炼（法新社、美联社）
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世上最带劲儿的十种啤酒
塞缪尔·亚当斯之乌托邦（Samuel Adams Utopias - 酒精度28%）
形状和颜色看上去像一个黄铜酿酒罐，光是酒瓶外型就够给力。这种啤酒在装瓶前会在雪莉酒、白兰地、干邑、苏格兰威士忌等不同的酒桶里窖藏多年——最长可达22年。出产该啤酒的波士顿啤酒公司每隔两年会推出新款烈性啤酒。零售价每瓶190欧元的“乌托邦”目前是美国最昂贵的啤酒。
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啤酒狗之战术核企鹅（BrewDog Tactical Nuclear Penguin - 酒精度32%）
苏格兰的啤酒狗（BrewDog）酿酒厂多年来一再破纪录。2009年推出的“战术核企鹅”是当时世界上最烈性的啤酒。生产方法是，将帝王司陶特（Imperial Stout）黑啤冷冻起来（故名企鹅），通过抽除水分提高酒精度。酿酒商注明：该烈性啤酒只应小酌，“就像享受上好的威士忌，或是一张Frank Zappa的唱片”。
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鸵鸟之黑色诅咒VI-Messy（Struise Black Damnation VI-Messy - 酒精度39%)
鸵鸟啤酒厂（De Struise Brouwers）是一家比利时的微型酿酒厂。黑色诅咒（Black Damnation）系列以俄罗斯帝王司陶特黑啤为基础，而其中VI-Messy这一款酒精含量高达39%。这款啤酒在市场上是买不到的，据在啤酒节上品尝过的行家说，与别的烈性啤酒不同之处是，它喝起来仍然像啤酒。
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乔治烈性40（Schorschbräu Schorschbock 40 - 酒精度40%）
2008年首次上市的乔治烈性啤酒（Schorschbock），由德国弗兰肯地区的乔治酒厂（Schorschbräu）酿造，它以31%的酒精度成为当时世界上最烈性的啤酒。次年又推出了酒精含量达40%的新款，超越“战术核企鹅”。
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啤酒狗之击沉俾斯麦号（BrewDog Sink the Bismarck! - 酒精度41%)
乔治的领先地位只保持了几个月，苏格兰的啤酒狗（BrewDog）就又推出了更烈性的“击沉俾斯麦号”（Sink the Bismarck!），看名字就是要扳倒德国老对手。酒厂称这种啤酒使用“四倍的印度淡艾尔（IPA），四倍的啤酒花，四次冷冻，所以要苦四倍”。不过每瓶100欧元的售价可是要比普通啤酒贵50倍。
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啤酒狗之历史的终结（BrewDog The End of History - 酒精度55%)
在争夺“世界最烈啤酒”桂冠的竞争中，啤酒狗又推出了一种酒精含量55%的淡色比利时艾尔——“历史的终结”（The End of History）。特别之处是，酒瓶外面再套上动物标本！2010年这款啤酒生产了12瓶，每瓶售价750欧元。2016年通过一场众筹再推出新款，如果以2万美元入股，就可以获赠这样一瓶限量珍藏版。
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乔治烈性57（Schorschbräu Schorschbock 57 - 酒精度57% )
2011年乔治啤酒厂推出了乔治烈性57（Schorschbock 57），顾名思义酒精含达量57%。酿造者表示，要在遵守德国有500年历史的《纯酿法》的条件下，酿出酒精度更高的啤酒已是不可能了。这种酒该厂只生产了36瓶，售价每瓶200欧元。
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冷藏船之开创未来（'t Koelschip Start the Future - 酒精度60%)
荷兰酿酒厂冷藏船（'t Koelschip）在烈性啤酒市场上后来居上。“历史的终结”显然名不副实，一个月后荷兰人就推出了度数更高的“开创未来”（Start the Future）。也是限量生产，不过价格公道，每瓶仅售35欧元。
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啤酒名师之世界末日（Brewmeister Armageddon - 酒精度65%)
苏格兰“啤酒名师”（Brewmeister）酿酒厂2012年推出号称最烈性啤酒的世界末日（Armageddon）系列。但检测显示，65%的度数是人工添加酒精的结果，于是这款啤酒不久后下架。
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啤酒名师之蛇毒（Brewmeister Snake Venom - 酒精度67.5%)
一年之后，“啤酒名师”推出了度数更高的“蛇毒”（Snake Venom）。一瓶这种啤酒所含的酒精相当于15（小）杯烧酒。酿酒商在包装上建议，一次不要饮用超过35毫升。真正的啤酒发烧友对此不屑一顾。啤酒点评网站RateBeer也没有对“蛇毒”进行评分，因为这里也掺入了纯酒精。
作者: Elizabeth Grenier