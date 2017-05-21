怎样才不算贪杯？多国规定太宽松！

（德国之声中文网）成年男性和女性每周摄入酒精不得高于100g，这是医学杂志《柳叶刀》4月12日刊登的最新研究结果。

该研究指出，每周摄入酒精量超过100g，罹患中风和心脏疾病的风险将增加，也会比酒精摄入少的人短寿。

各个国家酒精饮料的标准不同。在英国，摄入100g酒精相当于喝6品脱啤酒；在美国相当于喝7罐12盎司啤酒或者7杯5盎司葡萄酒，或者7杯1.5盎司朗姆酒、杜松子酒或其它蒸馏酒。

该研究提出的建议明显低于许多国家推荐的酒精摄入指导标准。研究者指出，意大利、葡萄牙和西班牙推荐的最高酒精摄入量比这要高出50%，在美国，向男性建议的上限甚至是这的两倍。美国政府目前建议女性一周饮酒不得超过7杯，男性则是两倍。德国建议女性每天摄入酒精不得超过12g，男性则翻倍。

早先的研究显示，女性出于各种原因比男性更能感到酒精的影响，原因之一是男性通常比女性重。但柳叶刀的研究认为，没有证据显示，应该对男性和女性的酒精摄入量制定不同标准。

加拿大、瑞典和美国的标准相似，但有的国家的饮酒量指导标准定得更高。比如西班牙和罗马尼亚对男性提出的上限是每周不超过20杯。

参加该项研究的英国心脏基金会的皮尔森（Jeremy Pearson)表示，"这对许多国家都敲响了警钟。"

这个国际专家小组对80多项研究进行了分析，覆盖来自19个国家、年龄在30到100岁之间的60万人。

这些人中有40310死亡案例，39018人患有心脏疾病。

研究发现，每周摄入酒精100至200g者减寿6个月，摄入200至350g者减寿两年，350g以上者减寿4年。

剑桥大学的施皮格霍尔特教授（David Spigelhalter）指出，平均而言，如果每周摄入的酒精超过100g，每多1g就减寿15分钟，香烟也是如此。

乐然／凝炼（法新社、美联社）