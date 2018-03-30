忧虑加沙地带局势 联合国召开紧急会议

安理会举行特别会议，就以色列和巴勒斯坦人之间发生暴力冲突进行紧急磋商。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方克制，要求进行“独立和透明的调查”。
（德国之声中文网）据巴勒斯坦方面公布的数字，在周五（3月30日）开始的"回归大游行"（Great March of Return）中，已有至少17名巴勒斯坦人丧生，伤者人数超过1400。在加沙地带，以色列军队使用包括枪击在内的各种强硬手段，阻止示威者们逾越边境。
1948年以色列建国期间，大量巴勒斯坦人逃离或被驱逐出原住地。示威者强调，巴勒斯坦人有权重返自己的家园。以色列方面予以拒绝。
紧急会议没有共同立场
暴力冲突发生当天，联合国安理会在纽约召开了紧急会议。各成员国外交官们在会上表达了对暴力升级的忧虑。不过，这个联合国最重要机构未能在会议后发表一份共同声明。
联合国秘书长古特雷斯的一名发言人通报说，秘书长本人在会议上要求调查清楚，为什么在示威行动中会有人被打死、打伤。他呼吁所有各方，放弃一切有可能导致出现更多牺牲品的行动。他指出，周五的悲剧凸现了重新启动中东和平进程的紧急性。
局势有可能激化
联合国担心，在未来数天，加沙地带的局势可能会继续恶化。负责政治事务的联合国副秘书长泽里胡恩（Taye-Brook Zerihoun）在会议上表示，以色列必须履行人权责任，会导致死亡的武力只能是最后手段，平民，尤其是儿童，决不能成为标靶。
据巴勒斯坦方面提供的数据，约有2万人在3月30日参加了"回归大游行"。数年来，巴勒斯坦地区每年3月30日都发生示威。巴方称这一天是“土地日”，纪念1976年3月30日的大批土地被侵占以及6名巴勒斯坦人在沙克尼（Sachnin）地区被以色列警方打死事件。
哈马斯号召举行的这一示威行动计划持续至5月15日，其背景是以色列今年将在这一天庆祝建国70周年。巴勒斯坦人将这一天称为"灾难日"，因为在1948年的首次中东战争中，有近70万巴勒斯坦人逃离或被驱逐出自己的家园。
凝炼/王凡（德新社、法新社、路透社）