 忧虑加沙地带局势 联合国召开紧急会议 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.03.2018
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时政风云

忧虑加沙地带局势 联合国召开紧急会议

安理会举行特别会议，就以色列和巴勒斯坦人之间发生暴力冲突进行紧急磋商。联合国秘书长古特雷斯呼吁各方克制，要求进行“独立和透明的调查”。

Gaza | Marsch der Rückkehr (Getty Images/AFP/M. Abed)

3月30日的“回归大游行”

（德国之声中文网）据巴勒斯坦方面公布的数字，在周五（3月30日）开始的"回归大游行"（Great March of Return）中，已有至少17名巴勒斯坦人丧生，伤者人数超过1400。在加沙地带，以色列军队使用包括枪击在内的各种强硬手段，阻止示威者们逾越边境。

Gazastreifen Marsch der Rückkehr (Getty Images/AFP/M. Abed)

1948年以色列建国期间，大量巴勒斯坦人逃离或被驱逐出原住地。示威者强调，巴勒斯坦人有权重返自己的家园。以色列方面予以拒绝。

紧急会议没有共同立场

暴力冲突发生当天，联合国安理会在纽约召开了紧急会议。各成员国外交官们在会上表达了对暴力升级的忧虑。不过，这个联合国最重要机构未能在会议后发表一份共同声明。

联合国秘书长古特雷斯的一名发言人通报说，秘书长本人在会议上要求调查清楚，为什么在示威行动中会有人被打死、打伤。他呼吁所有各方，放弃一切有可能导致出现更多牺牲品的行动。他指出，周五的悲剧凸现了重新启动中东和平进程的紧急性。

UN-Generalsekretär Antonio Guterre (imago/Kyodo News)

古特雷斯秘书长

局势有可能激化

联合国担心，在未来数天，加沙地带的局势可能会继续恶化。负责政治事务的联合国副秘书长泽里胡恩（Taye-Brook Zerihoun）在会议上表示，以色列必须履行人权责任，会导致死亡的武力只能是最后手段，平民，尤其是儿童，决不能成为标靶。

据巴勒斯坦方面提供的数据，约有2万人在3月30日参加了"回归大游行"。数年来，巴勒斯坦地区每年3月30日都发生示威。巴方称这一天是“土地日”，纪念1976年3月30日的大批土地被侵占以及6名巴勒斯坦人在沙克尼（Sachnin）地区被以色列警方打死事件。

哈马斯号召举行的这一示威行动计划持续至5月15日，其背景是以色列今年将在这一天庆祝建国70周年。巴勒斯坦人将这一天称为"灾难日"，因为在1948年的首次中东战争中，有近70万巴勒斯坦人逃离或被驱逐出自己的家园。

  • Explosion in Rafah (Photo: imago/UPI Photo)

    图集：加沙地带何时能有和平？

    冲突继续

    为期三天的停火协议周五（8月8日）到期后，以巴继续在加沙地带交火。受到来自加沙地带火箭弹袭击的以色列继续对加沙地带的空袭。迄今为止，冲突已持续了一个多月。

  • A house in Gaza destroyed by bombing (Photo: Reuters)

    图集：加沙地带何时能有和平？

    废墟之中

    在７２小时停火期间，加沙地带的人们得以返回自己的家。一些住宅被严重摧毁，面目全非。以色列和哈马斯方面的代表没有能够在开罗就延长停火协议达成一致。

  • People in Gaza collect water in buckets (Photo: MOHAMMED ABED/AFP/Getty Images)

    图集：加沙地带何时能有和平？

    基础设施受损

    以色列空袭部分摧毁了加沙的供水系统。停火让居民能够补充一下饮用水储备。

  • Demonstranten in Gaza (Foto: imago/Eibner Europa)

    图集：加沙地带何时能有和平？

    哈马斯势力得到加强

    以色列自称袭击的目的是长期削弱哈马斯的力量。但是，连续轰炸却让加沙地带的一些居民更加倒向激进派。在停火期间，加沙地带举行了一次支持哈马斯的集会。

  • Nahostkonflikt Israel Palaestina Gazastreifen 08.08.2014

    图集：加沙地带何时能有和平？

    约旦河西岸发生骚乱

    在约旦河西岸，以色利人与巴勒斯坦人之间的紧张关系也加剧。 在纳布卢斯附近，巴勒斯坦青少年和以色列士兵展开巷战。

  • London Demonstration zur Unterstützung der Bevölkerung in Gaza (Foto: Reuters)

    图集：加沙地带何时能有和平？

    支持加沙地带的人民

    世界各地数十个城市８月９日都举行了呼吁结束加沙地带战争的游行集会。规模最大的是在伦敦，有１５万人参加。柏林、开普敦和悉尼也举行了抗议游行。

  • Benjamin Netanjahu mit Kabinettsmitgliedern (Foto: Reuters)

    图集：加沙地带何时能有和平？

    和谈能否继续成问题

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    作者: Marcus Lütticke/乐然


凝炼/王凡（德新社、法新社、路透社）

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