德铁：等你等到花儿也谢了？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 18.03.2018

（德国之声中文网）强风、雷雨和暴雨天气才是列车延误的罪魁祸首，德铁负责人理查德·鲁茨（Richard Lutz）表示："由于德铁的主要工作在户外，越来越多的极端恶劣天气为德铁的工作带来困扰。"董事会主席接受《图片报周日版》（Bild am Sonntag）采访时说："为此，德铁调度中心将紧锣密鼓安排车次，重新树立准时的铁路形象。"调度中心应搜集所有列车需要的信息，从而避免列车晚点--尤其在暴风雨天气时。当暴雨肆虐时，许多车次都会被取消。

除此原因外，鲁茨还表示，2017年，拉施塔特与巴登巴登之间的莱茵河谷铁路中心段曾出现持续整周的南北交通封锁，这也是去年铁路未能完成"准点"指标的原因。德铁去年的正点率目标为81%。而今年的目标则更高一些，鲁茨表示："我们将本年度长途列车正点率的目标定为82%。"2018年1月期间，德铁完成了这项计划--至少按照他们的准时定义--当列车晚于站台时间表六分钟以上时，才算作晚点，计入延误数据统计。

"提高可靠性是我们今年的主要目标，"鲁茨在此前面对《商业周刊》（Wirtschaftswoche）采访时称。他也不得不承认，调度中心并不可能单方面促成列车准时，"守时是一个集体的任务"。

"站的位置对不对，指示灯一亮便知"

从两周前开始，德铁在短途交通中试用发光的候车线，从而缩短乘客的上车时间，避免火车延误。位于巴登符腾堡的斯图加特-巴特坎施塔特火车站里，人们可以在列车进站前根据地上的灯光标识提前知道列车与车门的准确位置。官方标语："站的位置对不对，指示灯一亮便知。"这一设计也许会在试点地区发挥很好的作用-毕竟施瓦本地区本就是以有序准时在德国出名。

德铁将自五月起减少近短途线路的查票员数量-即实现数字化查票。列车员可以知晓，哪些乘客已确认座位。已预订并确认到达座位的乘客将不会再被检查。

监事会表示，不只是列车准时这一目标，2017年德铁的利润指标也未完成。知情人士于本周四透露，去年的税前利润总额为21.5亿欧元。虽然比去年同比增长了至少2亿欧元，却少于去年夏季定下的至少22亿欧元的指标。这也是受秋冬季的狂风与莱茵路线的封堵影响的结果。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 钢管中的每小时1200公里 创办了PayPal和电动汽车特斯拉的马斯克现在手里的新“玩具”叫做超级高铁。他想要用一种类似于气动管道邮件的系统将旧金山的硅谷和加利福尼亚的中央山谷以及洛杉矶市郊连接起来。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 部分真空中的低阻力 超级高铁的特别之处在于：管道中的气压低于外部。里面虽然不是纯真空，因为从工程技术的角度来说，在这样一个庞大的铁路运输系统中实现真空是不可能的事情。但是常规的气泵至少可以大幅度降低管道中的气压，明显减少空气阻力。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 不一定非要经过陆地 修建一条水下的管道也是有可能的。这样一来申请施工许可的过程就会变得更加简单。到目前为止，这个项目的雏形都还没有出现，只处于试验段。今年1月，超级高铁技术公司在美国内华达拉斯维加斯附近启动了一个试验基地，首先将试验更小尺寸的车型。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 飘在空中 从理论上来说，窄长的超级高铁通过自身的快速运动，产生一种气垫，并能漂浮其上。它的速度最高能够超过每小时1200公里。但目前对这个载人的气动管道邮件系统也存在着许多根本的质疑：乘客怎样承受如此大的加速度？运输过程中如果发生事故，该如何进行紧急救援？

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 瑞士的地铁 真空管道运输系统其实并不是什么新主意。来自瑞士的工程师们青睐一种名为“瑞士城铁”（SwissMetro）的管道运输系统。它可以连接瑞士最重要的几大城市。其中计划采用的也是列车悬浮技术，但不是悬浮在空中，而是悬浮在电磁场上。它的速度也远不及超级高铁，只能达到每小时500公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 “像在坐飞机” 日本磁悬浮列车的乘客有类似这样的感觉。速度越快，列车行驶越稳定。只有极少一部分被选出来的乘客有机会亲身体验。日本计划在2027年之前修建一条连接东京和名古屋的线路，列车时速可以达到每小时500公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 悬浮的国王 从外面看上去就是这样的。这种磁悬浮列车依靠磁场力量悬浮在空中。它的行驶路线以及加速减速全部由轨道来控制。由于没有摩擦，所以零部件损耗也很少。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 去机场 要快！ 上海的磁悬浮是目前世界上投入使用中最快的高速列车。它采用了和日本磁悬浮一样的技术，行驶时速可达每小时430公里。这辆列车能够迅速的把乘客从上海市郊运至机场，用8分钟就可以走完35公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 德国发明 上海磁悬浮的制造方是德国的西门子和蒂森克虏伯公司。1983年，试验原型列车首次在德国Emsland的这条线路上试运行。德国虽然也曾经动过修建几条磁悬浮的念头，但没有一条最后能在政治层面得以通过。其中的主要原因是：传统列车进步飞速。它们虽然有车轮，但仍能高速行驶。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 ICE替代磁悬浮 德国大量采用西门子的“Velaro”型ICE高速列车。它们可以很容易融入到现有的铁路网络中。1988年，ICE高速列车创下了每小时406.9公里的车速纪录。但在通常情况下，ICE列车的时速最高为每小时300公里。如今“Velaro”型列车已经成为出口热销产品。在西班牙、中国、俄罗斯、英国和土耳其都能看到它的身影。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 从北京到上海：每小时380公里 “Velaro”型列车没有牵引车头。其动力来自每节车厢下的引擎。其中投入使用，且行驶速度最快的列车是中国的和谐号380A。2010年，这种列车在试运行的过程中达到了每小时486公里的速度。但今天往返于北京和上海之间的高铁时速是380公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 高速列车的鼻祖 最快的传统型列车仍然是法国的TGV。它早在1981年就投入使用。最新版本的AGV2007年甚至达到了每小时574公里的水平。一般情况下，这种列车的行驶速度最高为每小时320公里。以TGV为基础生产的列车如今行驶在德国、比利时、英国、瑞士和意大利。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 高速列车的先锋：日本 在法国推出TGV之前，日本就投入使用了自己的新干线高速列车。日本在举办1964年东京奥运会的时候，就推出了每小时正常时速为210公里的新干线的前身。今天，这种高速列车的正常时速为每小时320公里。

细数全球高速列车：没有最快 只有更快 速度不是一切 从2017年开始,德意志铁路公司将推出一种新型列车:第四代ICE。这种列车有12节车厢，830个座席，总长度为350米。新车并不一定会更快。虽然它的最高时速为每小时250公里，但却能够更加节省能源。 作者: Fabian Schmidt



叶心/石涛 (德新社、法新社、路透社)

使用我们的App，阅读文章更方便！给yingyong@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能得到软件和相关信息！

阅读每日时事通讯，天下大事一览无余！给xinwen@dingyue.info发送一封空白电子邮件就能完成订阅！