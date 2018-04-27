德语媒体 ：莫迪和习近平的“伴侣治疗”

（德国之声中文网）《南德意志报》周六发表署名文章"朋友之间"（Unter Freunden），认为"中国抱以复杂心情观望朝韩的互相接近"。

文章在开头指出，周五全世界聚焦板门店举行的朝韩峰会之际，"实际上最重要的朝鲜盟友--中国却将目光投向长江岸边的千万人口城市武汉。"

文章继续写道："朝鲜领导人金正恩和韩国总统文在寅交谈的同时，中国国家主席习近平和印度总理莫迪在中国中部举行了一场为期两天的非正式峰会。习近平表示：'我们必须加深两国友谊'。莫迪甚至认为此次会晤具有'历史意义'，印度愿意与中国合作。"

对此文章的作者分析认为，"（双方的）语调和之前截然不同。去年夏天，中印士兵还在与不丹三国交界的三角地区域紧张对峙，对峙持续长达数周之久。起因是中国军队想在中国和不丹同时声称拥有主权的领域修路。中国指责称，印度派兵进入中国领土阻止中方修路。现在看来，一切皆被遗忘。"

"唇齿之邦"已过时？

朝韩峰会举行当天，中国外交部举行的例行记者会上，发言人华春莹回答相关问题时援引鲁迅的名句指出："'渡尽劫波兄弟在，相逢一笑泯恩仇'。我们期待以此次板门店历史性会晤为契机，进一步开启半岛长治久安的新征程。"

《南德意志报》注意到中方的这一表态，并联想到前总理周恩来曾将中朝称作 "唇齿之邦"，"这一说法在官方层面虽然延续至今，但是实际上早已被务实主义所取代。北京支持平壤主要意在避免其政权崩溃。因为朝韩一旦统一，美国军队将直抵鸭绿江，这对于中方而言就是一场噩梦。"

金正恩于今年3月访问北京

中国的担心

文章继续分析："平壤对北京颇为不满，因为这位邻国老大哥也支持联合国的制裁。中朝之间的贸易在过去几个月中大幅降低。这对中国而言问题不大。对朝鲜来说则非常严重，因为朝鲜迄今出口的几乎所有商品都是销往中国的。"

文章随后介绍："北京很长一段时间都没有特别重视金正恩，一度将其姑父张成泽看作谈话对象。但是2013年年底，金正恩下令处决了张成泽。结果遭致北京的蔑视。金正恩等了四年多，才于上个月得到中国国家主席习近平在北京的接见。"

"北京突然改变态度应该和金正恩和美国总统计划举行的会晤有关。会晤将于五月底或六月初举行，具体地点尚不清楚。北京官员在和朝鲜官员会晤时多次提议让美朝领导人在中国会面。习近平在和金正恩会面时也提出相同建议。""中国非常担心失去对朝鲜冲突的控制，仅仅作为观众旁观。"

莫迪"处于弱势"

《法兰克福汇报》当天也关注了莫迪访华一事。发表文章"莫迪和习近平的伴侣治疗"（Paartherapie für Modi und Xi）。该报称，印度报媒将此次的中印峰会称作"伴侣治疗"。

《法兰克福汇报》分析认为："总体而言，莫迪在武汉明显处于弱势。习近平清楚并会利用这一点。如果他能说服莫迪让印度加入'一带一路'项目，那么这就是他在此次会晤中可以取得的最大成就。印度此前正式声明，所谓的'中巴经济走廊'威胁到印度的主权和领土完整。"

"现在中印首脑得以举行峰会，仅是因为印度先向北京卑躬屈膝。"文章随后提到，印度政府曾建议官员不要参加达赖喇嘛流亡印度60年纪念活动。"莫迪的峰会外交手段颇为有名，他几乎总是会长时间地和对方拥抱，但是结果却常常不如画面那样光鲜耀眼。2014年，莫迪当选总理后在其家乡艾哈迈达巴德市迎来首位大国领导人习近平。当时主要的议题是中国在印度的投资。但是之后中国士兵越过两国有争议的边境，气氛变坏。总之，莫迪当选四年以来，这两个邻国的关系明显恶化。"