德语媒体：霸权之争 无关对错

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的德国《商报》以"特朗普是中国最佳代言人"为题，评论指出，本来西方各国都是中国强制技术转让、片面封闭市场的受害者，特朗普发动贸易战，却让美国的盟友纷纷想要向北京靠拢。

"美国没有和共同受害者结成同盟，反而疏远了他们。特朗普先是不顾欧盟反对，一刀切地推出钢铝关税法案，然后再让欧洲高官乞求华盛顿给予例外待遇。而面对忠于美日同盟的日本盟友，特朗普则以提高进口关税作为'奖赏'。他还不顾东京的意愿，答应与朝鲜领导人金正恩会晤。"

"更糟糕的是，特朗普的一意孤行，体现了他对国际机构的蔑视。就在上周五(4月6日)，他通过推特表示：'世贸组织对美国不公平。'与此同时，中国却以理性、可靠的形象示人，表示要与世贸组织其他成员国协商，采取共同的多边措施，并将贸易争端诉诸于世贸组织仲裁。"

"本周二，习近平将在博鳌论坛发表开幕演讲，提及中国的经济改革与发展前景。他将延续去年在瑞士达沃斯论坛上的论调。当时，习近平对外界强调，中国将致力于维护全球自由贸易经济秩序。"

"有消息称，习近平的瑞士达沃斯演讲，有一家全球知名的广告公关事务所负责为其讲稿润色。而现在，习近平有了特朗普，难道还需要雇佣别人来作宣传吗？"

站在特朗普身后的纳瓦罗

《法兰克福评论报》以"保障全球主导权"为题，刊发评论指出，当前美中之间的贸易战，重点不在于谁对谁错，而在于权力。

"特朗普总统的贸易顾问纳瓦罗(Peter Navarro)说了一句令人印象深刻的话，很好地归纳了这场贸易战中的美国立场：'如果中国通过夺取我们的技术取得了科技领先，美国经济以及美国的国家安全今后都要受威胁。'之所以说其令人印象深刻，是因为纳瓦罗直接将科技领先与经济优势相关联，并进而与政治优势相提并论。他十分清楚地指出了数据与人工智能所发挥的作用，并突出了'数字化'的重要性。"

"而且，纳瓦罗还将中国不断增长的经济实力归因于中国非法夺取美国科技。这确实正在发生。纳瓦罗说，中国正是凭借着偷窃美国，才取得了如此大的成就；这一成就正威胁着美国，所以必须组织中国的偷窃。"

"通过这样的言论，美国政府现在明确地指出，这场贸易战并不是要停止破坏法规的行为，而是要保障美国的全球主导权。指控中国'偷窃'则是美国采用的法律论据。事实上，眼下的这场贸易战，并非要争谁对谁错，而是要争谁获得权力、谁失去权力。哪怕中国政府有朝一日严格遵守一切国际法，这场争斗也绝不会平息。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点