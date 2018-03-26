德语媒体：金正恩秘访中国？

（德国之声中文网）《新苏黎世报》记者从北京发来了报道"金正恩访华？"（Stattet Kim Jong Un China einen Besuch ab?）文章称，若果如此，过去几年明显恶化的中朝关系看来有回暖之势。

文章写道："过去几天，有关朝鲜当权者金正恩身在何处的传言很多。""众所周知，他的父亲金正日有飞行恐惧症，因此为数甚少的国外出访都是乘火车。"

如果金正恩访华的消息属实，"这将是这位年轻的朝鲜当权者自其父2011年去世后的首次外访。若果真访问北京，着实出人意料，因为金正恩上台后平壤与北京的关系严重恶化。近几年来，这位年轻的当权者多次引发中国领导层的愤怒，比如，他在中国党和国家领导人习近平金砖峰会开幕式致辞前，试射导弹。结果，世界舆论关注的不是习近平的致辞，而是导弹试射以及美国总统特朗普的反应。此外，金正恩处死姑父张成泽，以及其同父异母的兄长金正男在吉隆坡遇害身亡，也导致朝中关系蒙上阴影。这二人据称与中国有关联。"

"曾经的兄弟国家关系再度紧绷，是因为金正恩在未同北京协调的情况下独自开辟外交之路。4月底，金正恩预计将与韩国总统文在寅会晤，一个月后与美国总统特朗普会晤。自从公布这两次会晤的消息后，外界认为，中国在朝鲜半岛和平进程中仅承担看客角色。"

"不过，一个高级别朝鲜代表团访问北京却是一个新迹象，显示中国的掌权者对平壤仍有影响力。"

《法兰克福汇报》发表题为"旗舰产品 中国先行"（Mit dem Flaggschiff zuerst nach China）的报道。

文章写道："中国不单是全球最大的汽车市场，也是大众汽车最重要的市场。大众去年销售的623万辆汽车中，约半数面向中国市场。大众汽车的市场份额为13%，是领头羊。尽管利润要与中国伙伴分配，大众在中国的收益仍超过世界其它地方。"

"因此，大众的旗舰产品新款途锐（Touareg）将首先在北京投放市场，也就毫不令人惊讶。毕竟过去途锐汽车半数卖到了中国，尽管有40%的进口税。……中国顾客对SUV十分狂热。……去年在中国共售出2390万辆新车，其中六成顾客是首次购车。"

"在德国，这款新型的SUV将于夏季投放市场。具体价格尚不确定，可能6万欧元起价。"

"毫无疑问，在中国经营33年后，大众取得很大成就。1985年，第一座车间在上海揭幕，生产桑塔纳，对中国来人说就好像大众甲壳虫在德国。本报1984年10月11日的一篇报道题为'大众在红色中国成立子公司'。那是柏林墙倒塌前5年。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点