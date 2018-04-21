德语媒体：金正恩变身邓小平？

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"金正恩在朝鲜国内面临压力"为题，刊发评论指出，朝鲜领导人现在清楚地知道，必须要发展经济，并提高民众的生活水平。

作者认为，朝鲜宣布中止核试验，再次说明金正恩的最重要目标就是凭借核武器获得更高的国际地位。他现在之所以愿意作出缓和姿态，是因为金正恩认为面对美国已经握有一副好牌。

"而中国领导人不久前突然又成为了朝鲜半岛问题的中心角色，也相当出人意料。金正恩3月底突然访问北京，向习近平伸出了手，而习近平也不得不与他握手。要知道，过去几年中，平壤的行为令北京非常厌恶。而现在，如果能就朝核问题达成协议，中国可能会成为朝鲜的保护国，使后者免受美国的攻击。中国带有民族主义倾向的报纸《环球时报》不久前就提到了这一想法。"

"国际制裁也有可能迫使金正恩作出了令西方国家吃惊的转变。而且，雪上加霜的是，北京也一改以往的做法，积极执行制裁。尽管近年来朝鲜领导人作出了许多经济改革的努力，但是这个与世隔绝的国家在经济上依然原地踏步。严厉的国际制裁还影响到了金正恩亲信们的特权。他们并不愿意放弃以往的好处。这种趋势早晚会威胁到金正恩的权力地位。"

"而且，朝鲜民众也不再是一无所知。在平壤，越来越多的女性开始携带从中国走私的假冒路易威登手提包，还有许多普通朝鲜人通过进口光碟观看韩国肥皂剧或是听流行音乐。出国巡演的朝鲜艺术家、前往韩国冬奥会的啦啦队员也必然会对本国社会构成影响。越来越多的普通民众会发现，他们生活在一个如此糟糕的国家，与韩国同胞形成了鲜明对比。"

"金正恩很有可能清楚地知道，他无法永远靠老旧的宣传语调来安抚本国民众。因此，在宣布中止核试验的同时，他也表示要推行经济改革。金正恩到底怀揣怎样的目的，可以从他不久前访问北京时略见端倪：当时，他参观了北京的中关村科技园区。"

"现在，韩国的韩联社已经在猜测，金正恩将蜕变为朝鲜版的邓小平。后者在40年前启动改革开放，为中国经济的崛起奠定了根基。不过，金正恩要想获得这样的成功，还得仰仗于国际社会先松动制裁。"

正随柏林州政府代表团在中国访问的《柏林报》记者以"柏林能向北京学习什么"为题，描述了柏林官员对中国的印象。

"从中国角度而言，柏林的问题看上去都有些奇怪。柏林的所有政治人物都把'柏林要增长'挂在嘴边，而他们所遇见的北京市领导人则想要终结2400万特大都市的城市病。北京市政府认为，许多问题已经失控，因此必须要紧急刹车。"

"每天都有部分车辆禁行，新车上牌几乎只适用于电动车，政府强制污染企业临时停工……这些都是用来缓解交通拥堵和空气污染的怪诞措施。整个市政机关将来都会搬迁到市郊，从而分流道路压力，减轻中心城区负担。"

作者还注意到中国的巨大贫富差距。"一方面是飞速发展，中国现在的亿万富翁比美国还多。另一方面则是空气污染、落后的农村以及农民工凄惨的工作环境。中国的政治制度让最富有的私营企业家也要向国家卑躬屈膝，更不用提对民众的监控以及独裁法制。"

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