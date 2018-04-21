 德语媒体：金正恩变身邓小平？ | 媒体看中国 | DW | 21.04.2018
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德语媒体：金正恩变身邓小平？

朝鲜宣布中止核试验，究竟是什么目的？柏林州政府访问中国，一群不太与中国打交道的地方政客，又对中国产生了怎样的印象？这是周六的德语报刊关注的话题。

Nordkorea Kim Jong Un beklatscht Raketentest (picture-alliance/AP/KCNA)

(德国之声中文网) 瑞士《新苏黎世报》以"金正恩在朝鲜国内面临压力"为题，刊发评论指出，朝鲜领导人现在清楚地知道，必须要发展经济，并提高民众的生活水平。

作者认为，朝鲜宣布中止核试验，再次说明金正恩的最重要目标就是凭借核武器获得更高的国际地位。他现在之所以愿意作出缓和姿态，是因为金正恩认为面对美国已经握有一副好牌。

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朝鲜领导人金正恩宣布，朝鲜的核武器开发已经完成，因此将中止核试验和弹道导弹试射。同时他还表示，朝鲜将通过与各国对话，创造有利的国际环境，从而全力发展经济，提高民众生活水平。专家认为，这一姿态与中国当年搞改革开放颇有可比性。 (21.04.2018)

平壤又发出了缓和的信号。朝鲜最高领导人金正恩正式宣布即日起中止该国的核试验和导弹试验，并且关闭核试验基地。美、中、韩、日各国纷纷对这一决定表示欢迎，同时也敦促进一步的行动。 (21.04.2018)

一位韩国艺术家将一个介绍如何制作比萨饼的烹饪视频制作成500张DVD光碟，并托人偷运到朝鲜。为什么恰恰要介绍比萨饼？为什么说他的这项工作具有极其严肃的背景？ (21.04.2018)

朝鲜中止核试验，并与美国谈判。《法兰克福汇报》编辑Peter Sturm认为，这当然是一种进步，但对朝鲜半岛而言，它还远非和平。 (21.04.2018)

朝鲜的政府预算报告多年来一直避免使用总额数字，而是使用同比增长或下降的百分比。加上朝鲜政府的行为缺乏透明度，外界很难对该国的经济实情进行准确的判断，恰恰这一判断对了解金正恩同意举行朝韩、朝美峰会的动机十分重要。 (21.04.2018)

"而中国领导人不久前突然又成为了朝鲜半岛问题的中心角色，也相当出人意料。金正恩3月底突然访问北京，向习近平伸出了手，而习近平也不得不与他握手。要知道，过去几年中，平壤的行为令北京非常厌恶。而现在，如果能就朝核问题达成协议，中国可能会成为朝鲜的保护国，使后者免受美国的攻击。中国带有民族主义倾向的报纸《环球时报》不久前就提到了这一想法。"

"国际制裁也有可能迫使金正恩作出了令西方国家吃惊的转变。而且，雪上加霜的是，北京也一改以往的做法，积极执行制裁。尽管近年来朝鲜领导人作出了许多经济改革的努力，但是这个与世隔绝的国家在经济上依然原地踏步。严厉的国际制裁还影响到了金正恩亲信们的特权。他们并不愿意放弃以往的好处。这种趋势早晚会威胁到金正恩的权力地位。"

"而且，朝鲜民众也不再是一无所知。在平壤，越来越多的女性开始携带从中国走私的假冒路易威登手提包，还有许多普通朝鲜人通过进口光碟观看韩国肥皂剧或是听流行音乐。出国巡演的朝鲜艺术家、前往韩国冬奥会的啦啦队员也必然会对本国社会构成影响。越来越多的普通民众会发现，他们生活在一个如此糟糕的国家，与韩国同胞形成了鲜明对比。"

"金正恩很有可能清楚地知道，他无法永远靠老旧的宣传语调来安抚本国民众。因此，在宣布中止核试验的同时，他也表示要推行经济改革。金正恩到底怀揣怎样的目的，可以从他不久前访问北京时略见端倪：当时，他参观了北京的中关村科技园区。"

"现在，韩国的韩联社已经在猜测，金正恩将蜕变为朝鲜版的邓小平。后者在40年前启动改革开放，为中国经济的崛起奠定了根基。不过，金正恩要想获得这样的成功，还得仰仗于国际社会先松动制裁。"

China Baustelle Flughafen Peking Daxing (Reuters/J. Lee)

北京新机场建设神速，与屡屡返工拖延的柏林新机场形成鲜明对比

正随柏林州政府代表团在中国访问的《柏林报》记者以"柏林能向北京学习什么"为题，描述了柏林官员对中国的印象。

"从中国角度而言，柏林的问题看上去都有些奇怪。柏林的所有政治人物都把'柏林要增长'挂在嘴边，而他们所遇见的北京市领导人则想要终结2400万特大都市的城市病。北京市政府认为，许多问题已经失控，因此必须要紧急刹车。"

"每天都有部分车辆禁行，新车上牌几乎只适用于电动车，政府强制污染企业临时停工……这些都是用来缓解交通拥堵和空气污染的怪诞措施。整个市政机关将来都会搬迁到市郊，从而分流道路压力，减轻中心城区负担。"

作者还注意到中国的巨大贫富差距。"一方面是飞速发展，中国现在的亿万富翁比美国还多。另一方面则是空气污染、落后的农村以及农民工凄惨的工作环境。中国的政治制度让最富有的私营企业家也要向国家卑躬屈膝，更不用提对民众的监控以及独裁法制。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

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2018年4月20日，朝鲜领导人金正恩宣布中止核导试验，集中力量发展经济。这个积贫积弱但多年来坚持核武发展路线的国家，是怎样倾全国之力成为拥核国家的？ (21.04.2018)  

外部链接

NZZ: Für Kim Jong Un wird im eigenen Land die Luft dünner

新苏黎世报

BZ: Was Berlin von Peking lernen kann

柏林报

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