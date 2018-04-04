 德语媒体：贸易战争，谁对谁错？ | 媒体看中国 | DW | 04.04.2018
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媒体看中国

德语媒体：贸易战争，谁对谁错？

美国与中国之间的贸易战正愈演愈烈，这到底是谁的错？德语报刊就此纷纷发表评论，分别认为这是中国的错、美国的错、以及资本主义本身的错。

America First (picture-alliance/K. Ohlenschläger)

(德国之声中文网)《新奥斯纳布吕克报》以"北京绝不是无辜的羔羊"为题，刊发评论指出，美中两国的贸易战正不断升级，北京在指责华盛顿破坏自由贸易的同时，自己却在大搞贸易保护主义行径。

"中国政府对美国采取贸易反制措施，这是意料之中的事情。否则，北京方面就会认为是在向美国示弱。但是，要是中国指责美国搞贸易保护主义，那实在是一个拙劣的玩笑。中国人高调赞扬自由贸易，这就是在撒谎。实际上，北京才是贸易保护主义者。就像当年用石头修建长城抵御外敌一般，如今的中国正在用高额的关税保护国内市场。中国的平均关税税率明显高于美国，而且金融、高科技、数字化经济等许多市场领域还不对外国投资者开放。与此同时，北京还为出口行业提供补贴。特朗普指责中国的外贸行为不公平，这并非无理取闹。"

"现在，美国总统想要以霸王硬上弓的方式来改变现状。这可不是正确的手段，而且极端危险。局势升级激化的可能性异常巨大。中国不仅仅是美国最大的贸易伙伴，也是美国的最大债权国。将矛头对准自己的金主，这实在是不明智。"

G20 Gipfel in Hamburg | Trump & Jinping & Merkel (Reuters/K. Nietfeld)

2017年7月G20峰会期间的特朗普、习近平、默克尔

柏林出版的《世界报》以"阻止最坏情况发生"为题，刊发评论指出，世贸组织对几乎失控的美中贸易战束手无策，特朗普正在对全球化构成威胁。

"现在，中美之间的贸易争端已经无法自动平息。原本负责维护规则的世贸组织，无力也无手段去平息贸易战。就在本周，特朗普还要再推出高额关税措施，以惩罚中国'窃取知识产权'的行为。这会进一步激化局势。因此，欧洲在这里开始扮演一个建设性的角色，就显得尤其重要。而目前，德国以及欧洲都是以令人怜悯的口吻希望华盛顿给自己以例外条款，并指望特朗普对中国的强硬最终能带来好处。"

"这件事情没有简单的解决方案。大家必须通过一切手段让美国总统明白，贸易战绝不会有赢家，这场美中贸易战更不会有。"

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美国政府发布的"征税建议清单" 涵盖1300项中国商品，在中方公布对美课税清单后三天就公布。而中国商务部则在同一天再发布一份清单，将对美课税产品范围扩展到汽车、飞机等工业产品。外界嗅闻中美贸易战烟硝味浓。 (04.04.2018)

本周，中国方面正式对价值约30亿美元的美国进口产品提高关税。而已经对中国钢铝产品加征关税的美国，也在威胁对更多中国商品征收惩罚性关税。贸易战是否已经正式爆发？中美两国的真实目的又究竟是什么？ (04.04.2018)

中国批评美国征钢铝税是违反自由贸易精神，才会停止减让；美国反指中国一开始的出口政策就不甚公平，停止减让没道理。 (03.04.2018)

对美中之间爆发贸易战的担心让亚洲股市本周一继续下跌。日本和中国的重要股指有明显下滑。无论这场贸易战是否会真正开打，市场震荡已经开始。 (26.03.2018)

立场偏左翼的柏林《青年世界报》以"神风特攻队总统"为题，刊发评论指出，当今世界霸主美国，正在亲手埋葬自由贸易和持续百年的资本主义全球化进程。

"美国资本家特朗普的蛮横行为，体现了美国统治阶级的深刻战略性矛盾，说明围绕利润、市场的斗争正在激化。一段时间以来，外界并不清楚美国新总统究竟是想先拿德国、欧洲开刀，还是先对付中国，或者同时瞄准所有人。现在，答案似乎已经揭晓：特朗普的后霸权主义过渡性政权主要将矛头对准中国，采用的手段则是贸易保护主义。这是在反对美国自己在过去几十年间试图强迫全世界接受的规则。"

"中国的反制措施，仍然体现了绥靖的精神。中国似乎依然没有放弃对华盛顿回归理智的期望。毕竟，贸易战会伤害所有人。但是，只有在美国总统的一意孤行依然能有纠错余地的情况下，中国的克制才有意义。特朗普就是一个大国衰落的象征，我们将是这一衰落的见证人。但我们(欧洲)绝不是造成这一衰落的原因。美国资本主义已经到达了膨胀极限，它将因为自身重量而内爆，然后留下一个巨大的黑洞。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

NOZ: Peking ist kein Unschuldslamm

新奥斯纳布吕克报

WELT: Das Schlimmste verhindern

世界报

JUNGE WELT: Der Kamikaze-Präsident

青年世界报

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