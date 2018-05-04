德语媒体：谈总比不谈好

(德国之声中文网) 杜塞尔多夫出版的《商报》以"美国被蒙眼"为题，刊发评论指出，美国政府在贸易问题上频频向中国、欧盟、墨西哥开火，恰恰说明了美国的谈判地位正在持续走弱。

"对500亿美元中国进口商品加征关税的威胁，被证明不过是空话。美国贸易专员莱特海泽（Robert Lighthizer）、财政部长姆努钦(Steven Mnuchin)为首的贸易政策代表团访问北京，不一定是冷静算计的战略。美国人更像是在担心，中国人会不理会美方设定的60天期限，从而导致华盛顿不得不执行考虑欠周但已经宣布的计划。在这一背景下，美中双方开始谈判。有一点非常明确：如果美国政府此前宣布的加征关税真的开始执行，中国肯定会执行反制措施。固然，许多中国人会受到贸易冲突的不利影响，但是和美国情况不同的是，中国人手里没有选票。而且，中国还握有 1.1万亿美元的美国国债，只要稍微放出一点抛售的信号，就能引起美国债券市场的巨大波动。不过，中国可能也会相当聪明地宣布一些能让美国保住颜面的措施。比如，中国已经宣布在一些领域取消合资企业的股比限制。至于这如何执行，则是另外一回事情。而许诺更强硬地打击侵犯知识产权，也一定会在中方宣布的措施之中。"

"不论是针对欧盟，还是针对中国，美国手中的牌都不是太好。看来，华盛顿现在慢慢认识到了这一点。尽管贸易战的风险依然存在，但是美国人如今至少开始和中国人谈判，这是一个好消息，对欧盟也同样是利好。"

5月3日是国际新闻自由日。弗赖堡出版的《巴登报》以"新闻自由正受威胁"为题，刊发评论指出，新闻自由不仅仅在中国、朝鲜、土耳其等国受威胁，即便在欧洲，独立媒体也遭到一些人的憎恨。民主体制因此面临着危险。

"新闻自由和世界各地的每一个人都相关。它是言论自由以及民主体制不可分割的一部分。只有独立的媒体才能确保一个自由的社会。独立媒体一旦缺位，就会为滥用权力者大开方便之门。这种现象不仅仅发生在中国以及朝鲜。在土耳其，打压记者与人权倒退同时发生。在匈牙利以及波兰，忠于政治的官方媒体正变本加厉地排挤私营媒体。新闻自由不仅仅是受到了广泛的威胁。政府机关正在构筑壁垒，越发不透明。利益集团正在歪曲信息。而政党候选人则在干涉当地媒体的报道方式。如今，新闻自由频频被曲解为抹黑媒体的自由以及打击媒体公信力的自由。要对抗这种趋势，有一种方法能奏效：严肃的新闻报道。它并非完美无缺，但是却真诚地致力于提供高质量的信息。"

德国《黑森林信使报》以"新闻自由全球受威胁"为题刊发短评，写道："泰国的'侮辱君主罪'臭名昭著，而正中政府的下怀。当局用它来加害于不受欢迎的记者。甚至用轻浮的笔触描写皇室的狗，都能招致严厉的惩罚。在土耳其，大批记者正因被怀疑与恐怖主义有染而遭迫害。而在中国，当局每天都要发布多条媒体审查指令。至于土库曼斯坦、朝鲜等国，情形根本就不用去细想。珍贵的新闻自由，正在全球范围内受到威胁。"

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