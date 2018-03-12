 德语媒体：谁来重振西方民主？ | 媒体看中国 | DW | 20.03.2018
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媒体看中国

德语媒体：谁来重振西方民主？

以集权获取效率的中国威权模式，为什么不应该成为主导世界的发展模式？面对中国的不公正贸易战略，欧盟又应该怎么办？这些是德语报刊评论版所关心的话题。

China Nationaler Volkskongress 2018 in Peking | Präsident Xi Jinping (Reuters/J. Lee)

(德国之声中文网) 最新一期的德国《明镜周刊》以"习近平有些过分"为题，刊发驻华记者撰写的社论指出，注重发展的中国威权体制固然拥有效率优势，但是却并不是国际新秩序的合适模式。

"对于我们欧洲人而言，习近平大搞个人集权并不是关键问题。西方人对中国的前途几乎已经没有影响力。如今的中国，已经在政治、经济、学术等层面挑战带着西方烙印的世界秩序。北京想要输出其所谓的'注重发展之独裁'模式，在世界许多地方，这种模式正吸引越来越多的人。"

China Solar - Nachbarschaft in Dezhou (Imago/Xinhua)

面对各种问题，中国政府似乎总是能找到解决方案。图为山东德州的一片居民楼，屋顶铺满太阳能电池板。

"而让中国模式具有如此吸引力的，其实并非独裁，而是发展；并非其统治方式，而是其取得的成果。自1978年以来，中国的经济持续增长，年均接近10%。每年都新增1300万个就业岗位，全球第二大经济体几乎实现了充分就业。固然，经济奇迹也造成了很多问题，但是中国政府总是能够找到具体方法来纠正这些问题。比如医疗、新能源、空气污染、贫富差距。北京计划在今后两年让最后4300万民众脱离贫困；而中国曾经有着8亿贫困人口。只要没有天灾、战争、金融危机，中国政府将能够实现这一目标。"

"现代中国一直是威权体制。但是，过去40年的成就，还是因归功于邓小平的谨慎开放、集体领导制、权力制衡机制。这恰恰和习近平现在所做的相反。让中国强大的，是邓小平的功劳，而非习近平一项又一项的倒车决定。"

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德国总理默克尔同中国国家主席习近平在美国发动的贸易战逼近之时，都表示希望最终可以使用谈判的方式解决争端。 (18.03.2018)

备受国际舆论关注的中国全国人大会议落幕。此次会议通过了包括取消国家主席、副主席任期限制的修宪提案，全票选举中共总书记习近平为国家主席，选举王岐山为副主席。有专家评价说，修宪比较有个人化色彩；未来最大的风险是没有纠错机制。 (20.03.2018)

习近平已经把自己打造成中国近几十年来最强大、最专权的领袖。但是他把自己任期无限延长的做法，对于中国经济来说，可能是他所做过的最具风险的决定。 (10.03.2018)

柏林以及布鲁塞尔还在反复讨论如何加强对外资收购的审核。与此同时，北京方面已经在以实际行动逐步落实“中国制造2025”战略。 (05.03.2018)

一年前，习近平在达沃斯世界经济论坛上发表演讲，承诺支持自由贸易。一年过去了，中国的实际表现又是如何呢？批评人士认为，中国恰恰在自由贸易议题上开倒车。 (24.01.2018)

"另一方面，让西方衰弱的，并非是民主的缺陷或者是民主的泛滥，而是因为民主国家在很多问题上现在拿不出具有说服力的解决方案。令人感到无比尴尬的大型工程延误、经济困难人群与社会主流的疏离、面对阿拉伯等地区冲突时的战略缺失：西方国家缺少具有前瞻性和实效性的社会、经济、外交政策。而在过去几十年，欧美国家在这些方面本是出类拔萃的。这种局面，就造成了中国与西方在全球形象上的差异。北京显得坚定、富有行动力、自信得甚至有些傲慢。而西方则显得分裂、彷徨，充满怨恨地忙于解决自身的问题。"

"但是，习近平的强权国家模式，却并不适用于国际新秩序。要实现良好的治理，并不需要独裁，而是需要更完善、更高效、更具前瞻性的民主体制。美国的马歇尔计划、西德的东方政策、现代福利国家体系、欧洲一体化，西方国家的这些里程碑式成就，都是由民主国家政府实现的。这些成就，让许多当年的独裁政体纷纷效仿：智利、韩国、西班牙、台湾。即便是中国，也曾经多年学习西方模式，而不是像今天这样鄙夷地认为西方模式已经'过时'且'失败'。"

"西方没有必要对中国采取守势，西方也不能将中国当作敌人。不论中国今后是由强权还是民选议会治理，不论它今后是极权还是民主：化解当今世界的危机、处理全球化的后果，都离不开中国。而要证明民主政治比威权政治更具可持续性，则只能靠我们西方人自己。"

Mögliche Handelsbeschränkungen der EU für Importe aus China (picture-alliance / dpa)

欧洲企业在中国市场受到不公正待遇由来已久

周二出版的德国《商报》则关注了欧洲企业在海外遇到了越来越多的困难。该报以"欧洲企业日益受到政治的侵害"为题，刊发评论，呼吁欧洲国家政府应当采取措施，实施更为严格的关键行业外来投资审核制度，保护欧洲的经济利益。

文章注意到，尽管中国台面上支持自由贸易，却在本国市场对外国企业设置许多准入壁垒，同时又指导本国企业收购西方企业来实现本国的技术飞跃。作者认为，相比特朗普的贸易保护主义，习近平推行的其实是战略经济民族主义，而欧洲却还在担心强硬反制措施有损市场开放之原则。"寻找盟友、强化世贸组织的作用，欧洲当然在这方面做得不错。但是，坚持原则不能夸张到幼稚的程度。要是别人屡屡犯规，你却只是一遍遍地对别人宣读规则，这样做显然是不够的。"

"欧盟委员会已经足够频繁地警告中国，不能再继续不公正对待欧洲投资者。几乎在每一次发言中，都会提到对等原则。但是，欧中双方的投资协议却毫无进展。因此，欧洲现在有足够理由加大对华施压力度。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。

 

外部链接

SPIEGEL: Xi ist zu weit gegangen

明镜周刊

HANDELSBLATT: Unternehmen geraten immer stärker in die Fänge der Politik

商报

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