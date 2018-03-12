德语媒体：谁来重振西方民主？ | 媒体看中国 | DW | 20.03.2018

(德国之声中文网) 最新一期的德国《明镜周刊》以"习近平有些过分"为题，刊发驻华记者撰写的社论指出，注重发展的中国威权体制固然拥有效率优势，但是却并不是国际新秩序的合适模式。

"对于我们欧洲人而言，习近平大搞个人集权并不是关键问题。西方人对中国的前途几乎已经没有影响力。如今的中国，已经在政治、经济、学术等层面挑战带着西方烙印的世界秩序。北京想要输出其所谓的'注重发展之独裁'模式，在世界许多地方，这种模式正吸引越来越多的人。"

"而让中国模式具有如此吸引力的，其实并非独裁，而是发展；并非其统治方式，而是其取得的成果。自1978年以来，中国的经济持续增长，年均接近10%。每年都新增1300万个就业岗位，全球第二大经济体几乎实现了充分就业。固然，经济奇迹也造成了很多问题，但是中国政府总是能够找到具体方法来纠正这些问题。比如医疗、新能源、空气污染、贫富差距。北京计划在今后两年让最后4300万民众脱离贫困；而中国曾经有着8亿贫困人口。只要没有天灾、战争、金融危机，中国政府将能够实现这一目标。"

"现代中国一直是威权体制。但是，过去40年的成就，还是因归功于邓小平的谨慎开放、集体领导制、权力制衡机制。这恰恰和习近平现在所做的相反。让中国强大的，是邓小平的功劳，而非习近平一项又一项的倒车决定。"

"另一方面，让西方衰弱的，并非是民主的缺陷或者是民主的泛滥，而是因为民主国家在很多问题上现在拿不出具有说服力的解决方案。令人感到无比尴尬的大型工程延误、经济困难人群与社会主流的疏离、面对阿拉伯等地区冲突时的战略缺失：西方国家缺少具有前瞻性和实效性的社会、经济、外交政策。而在过去几十年，欧美国家在这些方面本是出类拔萃的。这种局面，就造成了中国与西方在全球形象上的差异。北京显得坚定、富有行动力、自信得甚至有些傲慢。而西方则显得分裂、彷徨，充满怨恨地忙于解决自身的问题。"

"但是，习近平的强权国家模式，却并不适用于国际新秩序。要实现良好的治理，并不需要独裁，而是需要更完善、更高效、更具前瞻性的民主体制。美国的马歇尔计划、西德的东方政策、现代福利国家体系、欧洲一体化，西方国家的这些里程碑式成就，都是由民主国家政府实现的。这些成就，让许多当年的独裁政体纷纷效仿：智利、韩国、西班牙、台湾。即便是中国，也曾经多年学习西方模式，而不是像今天这样鄙夷地认为西方模式已经'过时'且'失败'。"

"西方没有必要对中国采取守势，西方也不能将中国当作敌人。不论中国今后是由强权还是民选议会治理，不论它今后是极权还是民主：化解当今世界的危机、处理全球化的后果，都离不开中国。而要证明民主政治比威权政治更具可持续性，则只能靠我们西方人自己。"

欧洲企业在中国市场受到不公正待遇由来已久

周二出版的德国《商报》则关注了欧洲企业在海外遇到了越来越多的困难。该报以"欧洲企业日益受到政治的侵害"为题，刊发评论，呼吁欧洲国家政府应当采取措施，实施更为严格的关键行业外来投资审核制度，保护欧洲的经济利益。

文章注意到，尽管中国台面上支持自由贸易，却在本国市场对外国企业设置许多准入壁垒，同时又指导本国企业收购西方企业来实现本国的技术飞跃。作者认为，相比特朗普的贸易保护主义，习近平推行的其实是战略经济民族主义，而欧洲却还在担心强硬反制措施有损市场开放之原则。"寻找盟友、强化世贸组织的作用，欧洲当然在这方面做得不错。但是，坚持原则不能夸张到幼稚的程度。要是别人屡屡犯规，你却只是一遍遍地对别人宣读规则，这样做显然是不够的。"

"欧盟委员会已经足够频繁地警告中国，不能再继续不公正对待欧洲投资者。几乎在每一次发言中，都会提到对等原则。但是，欧中双方的投资协议却毫无进展。因此，欧洲现在有足够理由加大对华施压力度。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点。