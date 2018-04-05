德语媒体：谁才是输家？

(德国之声中文网) 慕尼黑出版的《南德意志报》以"中美全速对撞"为题，刊发社论指出，特朗普对中国产品加征惩罚性关税，其目的并不在于缩小贸易逆差，而是为了遏制中国的科技追赶步伐，从而动摇中共统治的根基。

"特朗普的惩罚性关税是对中国未来的攻击，它的目标是中共的根基，是中共政权的执政合法性。美国的真正目的是促使中国经济全面开放，让美国企业在中国市场获得平等待遇。对于北京而言，这是错误的时间点。中国企业正在依靠国力抢占全球市场，而在国内市场中国却在构筑壁垒。不久后，会有许多行业完全被中国人控制。习近平想通过国家资本主义来打造一个工业强国。"

"习近平寄希望于'中国制造2025'战略。这也许是全世界最具雄心的工业战略。它计划在医药科技、飞机制造、芯片制造、电动汽车等10个行业取得全球领先地位。中国政府为这一领域的研发提供慷慨的补助，开发银行以及各类基金为相关企业提供优惠贷款。要是自主技术研发还不够，还有数千亿资金可以用来购买国外的技术。"

文章随后指出，中国资本在欧美市场进行收购几乎不受限制，而欧美企业在许多行业都必须以合资的方式才能进入中国市场。"现在，中国的这种做法受到了挑战。全球最主要的两大经济体正在全速对撞，而倒车的可能性几乎没有。"

《新奥斯纳布吕克报》以"特朗普的理由经不起推敲"为题，刊发评论指出，这场贸易纠纷还仅仅是开端。

"就算特朗普缩小对华逆差的动机是正确的，以侵犯知识产权作为理由去对中国科技产品加征关税，这也是经不起推敲的。特朗普担任总统，更像一名野心勃勃的商人，而不像是一名熟谙外交的政客。而美国总统面对知识产权问题时，恰恰需要外交技巧。因此，特朗普本应该要求中国加强对知识产权以及专利的保护。但是他没有这样做，而是强调国家财政，认为加征关税能够填补财政赤字。"

"北京不会坐视这轮攻击，这是意料之中的事。中国在一开始还保持了可知。而随后，美中两国的相互反制措施开始令人担忧地变快，甚至还有陷入无限循环的风险。无论如何，这都必须予以避免。"

爱荷华州的豆农肯定不会为贸易战而高兴

《法兰克福评论报》以"令人震惊的特朗普算术"为题，评论指出，美中贸易战将影响美国国会中期选举。

"特朗普在推特上说，反正已经有5000亿赤字了，所以不可能再输了。这真是令人震惊的算术。俄亥俄、爱荷华、密苏里、印地安那州种大豆的农民们可不这样想。让特朗普狂躁的贸易赤字数据，这些农民对此根本无所谓。而现在，豆农们要开始担心自己的生存了。中国是他们的最大客户，现在却要加征25%的关税。显然，特朗普以及美国股市都没有预料到中国的这一反击，美国股市应声下挫。"

"在秋天之前，中国就有可能真正放弃美国产的大豆。而在今年11月，特朗普的共和党则将面临麻烦的国会中期选举，偏偏共和党的核心选民产生了不满情绪，甚至会拒绝投票。在这场不断升级的贸易争端中，中国人占据了更有力的杠杆。相比自封的'生意高手'，中国人显然更好地掌控着这场较量。"

瑞士《新苏黎世报》的评论以"'一报还一报'可休矣"为题，认为美中双方应该尽早停止相互威胁，重回谈判桌。

"在第一回合较量中，北京还相对克制。而现在，中国领导层开始施展拳脚。他们的行为就好比'我等你先出手打人，然后我就能狠狠揍疼你'。但是从经济角度而言，这完全没有意义。"

"如果美国对来自中国的液晶显示器、LED灯具加征关税，主要的受害者将是美国消费者，他们很有可能是那些对价格较为敏感的、支持特朗普的低收入者。而对于中国的低收入者而言，豆腐涨价、牛肉供应变少也不是什么好消息。"

文章接着指出，由于全球化产业链环环相扣，中国上游产品价格的提高也意味着美国下游产品的竞争力削弱。"而就短期而言，现在两国之间互相以关税威胁，贸易官员们辩解说是为了迫使'对手'回到谈判桌前作出让步。但这是非常危险的游戏，很容易失控发展成只有输家的贸易战。"

"是时候回到谈判桌前了！这应当是双赢的局面，两国都能从开放市场中获益，通过合作来开拓市场。而试图阻止对方的现代化、阻碍对方的经济繁荣，或者是短视的'一报还一报'，这些做法则都会损害所有人。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点