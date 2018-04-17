德语媒体：谁之功？谁之过？

(德国之声中文网) 中兴集团因违反制裁伊朗决议，遭到美国当局惩罚。《法兰克福汇报》就此以“有点像德国大众”为题，刊发评论指出，这一惩罚措施很切合美国人对中国企业不值得信任的认知；而中兴集团也通过其欺诈行为，给美国的贸易保护主义火上浇油。

"美国政府制裁中国中兴集团，其实和两国之间的知识产权争端关系不大。如果非要对比，那么德国大众的柴油尾气作弊丑闻更具可比性。"

"就像德国大众一样，中国人现在也见识到：美国当局一旦发现自己长期以来被戏弄，其回应就毫不留情。美国商务部出台的措施，将会直接威胁到这家中国企业的生存。其实，中兴在去年3月在美国法院认罚时，就清楚地知道如果违反认罚协议，会带来七年不得采购美国产零部件的后果。"

"而且，这次严厉的惩罚措施，也符合美国公众对中国电信厂商的认知：中国企业不值得信任。这种日益增强的不信任情绪，演变成了法律和贸易限制，让中国企业更加难以在全球市场开展业务。中国人的行为，过于轻易地让美国人找到了贯彻贸易保护主义的借口。"

乌尔姆出版的《西南新闻报》注意到了中国方面在贸易战中的让步姿态。评论以“感谢特朗普”为题，赞扬了中国取消外国车企在华合资限制。

"对于美国总统特朗普，大家固然可以有着各自不同的看法。尽管他在重要的贸易政策领域破坏了很多东西、或只是威胁要破坏很多东西，他现在距离一项成就却已经触手可及：中国取消了针对外国汽车厂商在华经营的合资限制。"

"这不只是一项成就，而是一个巨大的胜利。而且，北京方面还宣布，在五年内取消所有在华外国制造商的限制。此前，强制外国厂商与本土企业合资，是中国当局一箭双雕的发展政策。这一规定能够协助中国企业获得外国企业的技术，这里尤其包括德国的技术。戴姆勒集团等企业由此担心，这会让他们丧失至关重要的竞争优势。这种担忧不无道理。此规定的另一效果则是保护本国市场。"

"中国现在可能已经基本实现了其目标：建立自己的汽车工业。而在其他领域的合资限制，如果也能取消，那么这场贸易战还没有开始就已然结束。这事，还偏偏就得感谢特朗普。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点