德语媒体：西方国家团结起来！ | 媒体看中国 | DW | 22.03.2018

(德国之声中文网) 周四出版的《法兰克福汇报》刊登了由报社出版人施特尔茨内(Holger Steltzner)撰写的头版社论。题为"与华盛顿并肩战斗"的文章指出，特朗普的贸易保护主义固然威胁全球贸易，但是欧洲必须避免激化与美国的贸易争端，而应寻求与美国合作，共同向中国要求对等待遇。

"人类仿佛没能吸取历史教训，今天，又有许多政客、学者、经理人推崇贸易保护，他们都将国际贸易视作一场零和博弈。但是，单单就中国而言，这个国家就只花了30年时间让8亿人脱贫，此过程并没有让任何欧美国家陷入赤贫。这是全球扶贫史上的最大成就。如今，我们又该如何避免全球化的车轮倒转、贸易战变成常规政治手段？"

作者接着指出，全球化当然没有让所有人受益，政界有责任让那些感到利益受损的人也改善一下生活境遇。但总体而言，欧洲的富足立足于竞争，而不是封闭。而且在这个问题上，欧洲人的道德优越感也毫无道理：美国对许多欧洲商品所征收的关税，实际上远低于欧洲对美国同类商品的税率。

文章认为，贸易战可能破坏全球经济，这并非眼下唯一的问题。同样重大的问题是，美国正在逐渐退出自由主义世界经济秩序。"其实，在特朗普上台很久以前，美国就开始慢慢挥别自由主义理念了。自从中国加入世贸组织以来，该机构就无法再有效监督自由贸易；作为全球第二大经济体，北京一直在持续大规模破坏规则。北京的国家资本主义者拒绝让欧美企业在中国市场获得中资企业在海外享有的同等待遇。中国资本近年来已经收购了机器人制造商库卡等西方企业。"

"欧洲应该向美国靠拢，共同向中国要求对等待遇。中国也是目前钢铁产品争端的导火索。要不是中国政府为其垄断国企提供高额补贴，全球市场也不会存在如此大的过剩钢铁产能。现在，欧洲人的正确回应方式应该是与大西洋对岸的伙伴并肩战斗，效仿刚刚由日本领衔签署的跨太平洋自贸协定。西方国家应当团结起来，为自由贸易以及自身的社会经济模式而奋斗。"

特朗普根本不怕冲突

杜塞尔多夫出版的德国《商报》则以"面对贸易摩擦，欧洲只能两害相权取其轻"为题，刊发社论指出，欧盟现在要么向美国商品征收报复性关税，冒着进一步激怒特朗普、导致欧美贸易争端升级的风险；要么选择拖延时间，为欧洲产品争取例外条款，但是要冒被特朗普视作软弱、从而损害欧盟坚定形象的风险。

作者认为，只要特朗普没有专门针对欧洲开启贸易战，欧洲就应该寻求与美国政府就共同利益展开合作，抗击中国的不公正贸易措施。

"本周四晚些时候，特朗普就有可能针对中国企业以及中国市场的严格投资限制宣布高额惩罚性关税。欧洲人没有必要跟随美国的这一做法，但是特朗普的分析并没有错：北京一再高调宣称要开放市场，但是实际上却几乎毫无改变。欧盟一直在要求机会对等。只要中国不改善在华外企的待遇，欧洲人也可以给中资企业在欧业务增加些阻力。"

"另一方面，欧盟也需要结交更多盟友来平衡特朗普所造成的损害。因此，欧盟应当与尽可能多的国家签署自由贸易协定，并且寻求共同的道路，来减轻美国阻挠世贸组织仲裁机构所造成的不利影响。作为全球最大经济体的首脑，特朗普想要恃强凌弱。若想阻止他，需要的是伙伴以及周全的计划。"

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