德语媒体：美财长访华不排除贸易战继续打

（德国之声中文网）瑞士《新苏黎世报》就美国财长努钦即将访问北京事宜评论道，美国同中国即将举行贸易对话，是一个好苗头，但这并不意味着停战。

"上周六美国财政部长努钦（Steven Mnuchin）宣布近期内访华，周二特朗普便证实了这一消息：美国将派遣一个高级代表团前往北京谈判。美国此举希望达到怎样的目标还是一秘密，人们知道的只是美国不断要求降低对华货物贸易中的赤字。美国官方公布的这一数字去年为3750亿美元，占美国国内生产总值的2%。"

"众所周知，美国开辟了3个战场：今年2月对洗衣机和太阳能光板征收关税的决定生效，3月23日对钢和铝产品也开始分别征收25%以及10%的惩罚关税。除此之外，还额外对中国价值约为1500亿美元的进口产品征收关税，以及对中国一些公司的投资进行限制。""虽然只有最后一项惩罚措施直接对准中国，而为此举行的公开听证还要等到5月15日，中国却对美国的做法非常迅即地做出了回应。作为对惩罚洗衣机和光能板的报复，中国对来自美国的谷物进口课以178.6%的关税；反击对钢铝的惩罚，中方对128种价值24亿美元的美国产品增税；中国对第3项惩罚也会进行相应的回击。"

这一背景下，《新苏黎世报》认为，会谈的结果很难是一种"持续性的降温，因为目前的气氛已充满了火药味。如果能从战争的说辞上稍稍有所退让，已算是不小的成就了。"

目前的伙伴模式不能放弃

《经济周刊》（Wirtschaftswoche）发表题为"为什么在华汽车厂商放弃顺风直行？"的文章，指出，中国汽车市场面临着深刻的变化：外国公司几年后将不再受到建立合资公司义务的限制，它们解放了，可以独立经营在华企业，但它们却一时不会去这么做，"德国的汽车大佬们突然间觉得目前的伙伴经营方式非常高妙。"

"宝马传出的消息是，欢迎中国政府的新决定。宝马总裁克鲁格（ Harald Krüger）这样说，'有关细节将通过协商得到解释'。中国出台的积极新政，不会影响同长城汽车公司建立合资企业的计划，宝马与长城探讨生产Mini电动车事宜。按照新规，外资投资电动汽车从今年年内就不受股比的限制了。但克鲁格对此并不回应，他表示，'不管情形怎么，我们都会有一个合作伙伴。'但新企业内股份怎样安排，还没有决定。"

文章写道，"迄今，虽然生产技术和设计过程都必须同中方合作伙伴共享，但这也同时保障了生产环节的顺畅，以及同国家领导高层以及当地政府沟通关系。没有相应的批准程序，在中国可是寸步难行。"

在生产环节以外的销售领域，中方合作伙伴的意义更为重大。"从去年奥迪在销售领域的影响，便可了解一斑。奥迪本来有一家合作多年的销售商即一汽集团，而突然间又同上汽集团开辟了第二个销售战场。属于一汽网络里的销售商们愤怒地开始对抗，进来了新的订货单也不立即处理，一时间，奥迪的销售量急剧下跌，奥迪不得不采取大范围地做出让步。"

2018北京国际汽车展开会

"另外，多年来国际汽车厂商不能奉行全球采购战略，在中国亦无法自己挑选某些供应商的产品。建立合资公司时就已规定，供应商也要建立合资公司，而生产商只能用合资供应商的产品。如果生产商解除了合资伙伴关系，就要同新供应商重新建立关系，这将难以实现。因为在长年的伙伴关系之后，供应商已对之前的外国生产商产生了依赖。"

因此，上海汽车咨询公司JSC的专家希伯特（Jochen Siebert）说，汽车领域的合作不会很快结束。"但取消建立合资公司这一前提的决定，会为伙伴关系带来一些获利。如果外资方将股份从50%提高到60%，那么它就可以取得采购和销售的决定权。同时，中方伙伴由于仍然是其中的大股东，自然关心公司的业绩。这样，外国厂商能够继续通过中方伙伴得到政府的支持。"

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