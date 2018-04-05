 德语媒体：美国凭什么再次伟大？ | 媒体看中国 | DW | 06.04.2018
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媒体看中国

德语媒体：美国凭什么再次伟大？

发动对华贸易战的特朗普，到底是什么目的？这些目的又能否实现？周五的德语媒体评论版，继续关心这一话题。

USA Donald Trump in China (Reuters/J. Ernst)

2017年11月8日，特朗普在北京。

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特朗普下令考虑对1000亿美元中国商品加征关税。北京呼吁世贸组织出面调解，同时显示出昂扬斗志。 (06.04.2018)

中国正威胁对美国加征关税，这对于美国豆农来说可能是一场灾难，而对于巴西和阿根廷的豆农来说，则也许是利好。同样会“渔翁得利”的还有欧洲飞机制造商和日本威士忌酿酒厂。 (06.04.2018)

美国周二宣布再对1300种中国产品加征关税，而中国也立刻出台了针对美国大豆、牛肉、飞机、汽车等重要进口产品的关税反制措施。同时，双方官员又纷纷表示，贸易战最终还是要靠谈判解决的。 (05.04.2018)

华盛顿和北京之间在贸易领域不断过招，而暂时得以“置身事外”的欧盟则启动了一项调查，审查美国对华所采取的惩罚性关税是否符合世贸组织规定。美国商务部长则表示仍然期待美中通过协商解决争端。 (04.04.2018)

本周，中国方面正式对价值约30亿美元的美国进口产品提高关税。而已经对中国钢铝产品加征关税的美国，也在威胁对更多中国商品征收惩罚性关税。贸易战是否已经正式爆发？中美两国的真实目的又究竟是什么？ (04.04.2018)

美国政府发布的"征税建议清单" 涵盖1300项中国商品，而中国商务部也宣布将对美课税产品范围扩展到汽车、飞机等工业产品。面对越来越浓重的火药味，特朗普周三发推文道：我们没有打贸易战！ (04.04.2018)

(德国之声中文网) 维也纳出版的《标准报》以"美中贸易战：特朗普的重大误解"为题，刊发评论指出，就算美国的惩罚性关税能成功减少进口中国商品，美国也不得不从其他国家进口更多产品。

"美中之间的贸易战，不论是真爆发还是得以避免，美国总统现在的所作所为都是荒唐的，只会起反作用。对于特朗普而言，他想要的是缩小美国的巨额贸易逆差，他认为逆差就相当于企业的赤字。这当然是瞎扯。一个国家既可以从出口中获益，也能从进口中获益，后者有时益处还更大一些。"

"而贸易保护主义并不会帮助特朗普实现他的目标。一个国家储蓄太少、开销太多，就必须让外国资本流入，就自然会产生赤字。美国过去几十年一直如此。如果因为惩罚性关税导致减少进口中国商品，美国就必须从其他国家增加进口。而且，特朗普的税务改革还会进一步加剧这个宏观经济问题：改革进一步提高了预算赤字，从而降低了全国储蓄率。"

"特朗普的经济顾问们其实知道这一点，惩罚性关税的矛头，其实更多的是针对中国在高科技领域的挑战。但问题是，即便在这里，惩罚性关税也没什么用。就算中国继续夺取现有的西方技术，在事关未来的科技创新方面，美国依然领先。其前提则是美国的高校以及企业能继续吸引全世界最聪明的头脑。然而，特朗普现在却对此全力阻挠。"

 

USA Washington - Donald Trump verhängt Strafzölle gegen China (Reuters/J. Ernst)

3月22日，特朗普签署进口钢铝产品加征关税的文件。

雷根斯堡出版的《中巴伐利亚报》以"不安定因素特朗普"为题，刊发评论指出，对中国发动贸易战，并不能让美国再次伟大。

"关税将被提高，此消息让股市重挫。美中贸易争端升级，这是现在最直接的后果。这还只是开端，最终贸易战的后果将影响到所有人。相比商品价格上涨，更严重的问题是市场上的不安情绪。企业进行投资，需要的是清晰的外部框架条件以及市场环境的可靠性。但是现在，这两者都受到了威胁。"

"要为此负责的是白宫椭圆形办公室里的那位贸易保护主义者。面对中国窃取知识产权的行为，他没有寻求在世贸组织框架内提起申诉，而是抡起大锤砸向美国之前亲手缔造的国际贸易体系。"

"特朗普拒绝签署跨太平洋伙伴关系协定(TPP)，威胁要退出北美自由贸易协议(NAFTA)，现在又在惩罚性关税议题上一意孤行。特朗普已经成为了最大的不安定因素。他不仅仅会埋葬企业税制改革的积极效应，还会摧毁贸易伙伴对美国的信任。特朗普要是继续这么搞，全球商品流动以及供应链将会重组，这可不是让美国重新伟大的方式。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点

 

外部链接

DER STANDARD: Handelskrieg USA – China, Trumps großer Irrtum

标准报

MITTERBAYERISCHE: Unsicherheitsfaktor Trump

中巴伐利亚报

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