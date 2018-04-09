德语媒体：美中贸易之争 德国受何影响？

美中鹬蚌相争、欧洲渔翁得利？经济学家认为不尽然。若整个蛋糕变小，对欧盟也没有好处。更何况，倘若特朗普对汽车下手，德国将蒙受很大损失。
（德国之声中文网）《南德意志报》报道说，今年2月，德国出口下降3.2%，是三年来最大降幅。业界人士认为这尚未形成趋势。但他们预期，美中之间的紧张关系或将对世界经济造成严重影响。
"'如果美国和中国继续相互孤立，将在世界范围内形成保护主义的恶性循环'，德国工业联合会的约阿希姆·朗（Joachim Lang）警告说，'这将使世界经济的整体发展势头受到削弱'。"
"慕尼黑Ifo研究所的费伯麦尔（Gabriel Felbermayr）估算说，如果所有的惩罚性关税都予以落实，没有任何一方是赢家。美国和中国单单在2018年的国民生产总值就将减少0.1-0.2%。欧洲企业尽管有点像渔翁得利：如果被免除在惩罚性关税之外，那么欧洲企业在中国市场上比美国企业有优势，在美国市场上比中国企业有优势。但与此同时：如果美国和中国的国民经济萎缩，那么他们整体的购买量也会减少，欧洲企业的订单也随之下降。"
"倘若特朗普的目标转向汽车，对欧洲和其他国家征收相应的惩罚性关税，那欧洲经济受到的影响就将更大。若出现这一情况，费伯麦尔预计德国每年将损失40亿欧元，全世界的经济产值减少近700亿欧元。"
"这还没有考虑贸易战带来的不安全感的后果。如果美国告别世贸组织的规则，而中国停止靠近世贸组织的规则，那么在这两大经济体做生意的企业都感到不安。他们可能会减少扩张与投资。全球的不安全感能让世界经济陷入停滞，这在金融危机中就曾见到。"
"出路何在？专业人士一致认为，如果欧洲为了继续免除在惩罚性关税之外，而很快向美国作出让步，那将带来危险。比如，如果欧盟把美国汽车的进口关税从10%降到2.5%（美国市场对欧盟汽车征收的关税即为这一水平），那也必须给予中国和印度这一优惠，尽管并无对等的报答。否则，欧盟将违反世贸组织的法规。"
"贸易战真正的出路恐怕只有在美国与中国、以及美国与欧洲之间达成大规模的双边协议，而双方都要做出让步。"
《图片报》在线报道的标题为："贸易争议中出人意料的缓和信号！"（Überraschendes Entspannungs-Signal im Handelsstreit!）文章写道：
"中国在贸易争议中让步了吗？还是说，这一次也只是说一些好话而已？国家和党的主席习近平承诺中国进一步开放。在与美国的冲突升级的背景下，习近平周二在博鳌经济论坛的讲话中表示，有望降低汽车进口关税、扩大市场准入、改善投资条件。此外，金融领域将进一步开放，对外国企业参股的限制将放松、特别是在汽车工业。习近平宣布，目前为25%的汽车进口税今年就将显著下调。"
"在美国指责窃取技术的背景下，习近平承诺改善知识产权保护。外企的投资条件将总体改善。……但是，中国政府作出这样的承诺已经多年了，因此才受到外企的质疑…四分之三的美国企业如今在中国感到不如以往受欢迎。德国和欧洲企业的这一比例更高。首先抱怨的是歧视、保护主义、法治上的不确定性、技术窃取以及审查和互联网速度慢。"
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