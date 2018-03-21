德语媒体：电商时代 中国消费者成“玻璃人”

（德国之声中文网）在移动支付和线上购物领域，中国可谓是走在了世界的前列。单以电商巨头阿里巴巴为例，淘宝和支付宝就是千千万万中国人每天都离不开的消费工具。然而，在享受便捷生活的同时，用户所付出的代价是个人隐私数据。德国《时代周报》在线版（zeit.de）周五发表了记者Felix Lee在北京撰写的文章《阿里巴巴：中国的顾客都是玻璃人》（In China ist der Kunde gläsern），在分享了自己在阿里巴巴旗下"盒马超市"的购物体验之后，分析了这家电商业巨头所掌握的庞大用户个人数据库。

"盒马"的经营理念主打"线下体验，线上下单，送货到家"。记者在北京一家门店选购商品的时候，工作人员告诉他，只要选好想买的商品，直接用购物APP扫码购买，随后（最快30分钟）商品就能送到家，顾客连自己把东西搬回家的力气都可以省了。

"盒马的工作人员向我建议，即使在门店选购商品，也最好用手机APP下单，让店家把订单配送到家。因为盒马APP还有一个功能：它能记住所有我扫描过信息的产品。这些数据最终能够生成一个我的购物行为模式，然后我就能收到最适合我的商品信息。这样以后我就不需要亲自来超市挑选商品，而是直接用手机下单就可以了。"

盒马官网截图

作者接着分析道，其实阿里巴巴最大的生意并不是配送新鲜蔬果，"和其它大型互联网企业一样，阿里巴巴感兴趣的是用户数据。目前有8亿人在淘宝和天猫注册了账户，留下了个人信息"。虽然西方的同行业电商比如亚马逊、eBay也在做同样的事情，而且前者也开设了"Amazon Go"无人超市，但是相比之下阿里巴巴拥有另一"利器"--支付宝。

"网上支付系统支付宝已经是阿里巴巴获取客户消费信息的工具。所有的支付记录都不会删除。超过5.2亿人使用支付宝消费，它不仅在中国的网络支付领域占有超过50%的市场份额，而且还是全球最大的支付平台。"

文章接着把视角转向阿里巴巴在上海浦东香格里拉大酒店举行的新闻发布会上，该集团首席市场官（CMO）董本洪展示了另一个全新的营销概念。"短片里，一个年轻女士走进一家服装店。位于入口的摄像机立刻就锁定了她的眼睛。店内的其它摄像头继续跟踪这位女士的购物行为，她在哪些衣服前驻足，她试了哪些单品，都被软件记录下来"。

--这样的场景很难不让人联想到"老大哥在注视你"，而且中国政府如今也十分注重人脸识别、录像监控等科技手段的应用。警方还在今年的春运期间试用了带有人脸识别功能的警务眼镜，帮助警察抓获犯罪嫌疑人。此外国家正在酝酿之中的"公民信用评分体系"也一直颇受争议，人们担心个人数据收集会导致国家对公民的监控无处不在。

文章最后总结道："到目前为止，还没有证据显示阿里巴巴直接和中国政府合作。但是在中国，每家企业都必须要和政府合作，否则执政的共产党总有办法让任何一家企业蒙受惨痛的损失。据悉，连苹果公司也不得不低头示弱，已经同意交出数据。而阿里巴巴根本没有别的选择。"

中兴危机：特朗普刺中要害

《法兰克福汇报》驻华记者Hendrik Ankenbrand则关注了美国禁售令重创之下，中兴宣布停止主要经营活动的消息。该集团在全球拥有8万名员工，是中国重要的雇主企业。而中国国家主席习近平也在不久前谈到中兴的遭遇时表示，中国必须要更快地摆脱对于外国技术的依赖性。

作者分析了中国这次被美国攻击到的"要害"："与其它经济大国相比，中国自己的半导体工业起步要晚得多。尽管国家投入巨资，也制定了雄心勃勃的经济发展计划，但是中国目前仍然无法摆脱对于美国产处理器的依赖性。而在中美贸易战中，美国政府就利用了中国的这个'阿喀琉斯之踵'，以迫使中国继续开放自己的经济。然而很多观察人士认为，华盛顿此举的真实意图是扼制中国的技术崛起。"

兔死狐悲，在中兴受到重创的同时，中国另一电信业巨头华为业面临威胁。"特朗普政府对华为也采取了严厉措施，理由是对国家安全的担忧。华盛顿目前正在讨论一项计划，禁止美国政府机构购买中国的科技产品。到目前为止，华为还没有寻找到一家美国网络运营商来合作进行华为智能手机的市场营销，这显然是由于华盛顿对经济界施加的压力所造成。"

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