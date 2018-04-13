德语媒体：特朗普重提TPP是针对中国？

（德国之声中文网）美国总统特朗普周五（4月13日）推文表示，只有在跨太平洋贸易协定（TPP）得到根本改善的基础上，美国才会加入。人们还记得，选战时期，特朗普便拿TPP开刀，称上任的第一天就会宣布退出这个"非常坏"的协定。进入白宫伊始，他真的这样做了。可突然间，特朗普为什么再次提出这个话题？德国《法兰克福汇报》找到的原因是，TPP是一个"针对中国的协议"。

"在美国可能再次加入TPP的议题上，华盛顿一致的观点是，这里关切的问题不是美国签署太平洋多国协议对自己更为有利，还是同单个国家签的好处更多。对华盛顿而言，在此瞄准的是另一个目标，而这个目标不仅在特朗普以及共和党看来比几年前更为紧迫，它也是超党派的共识，即钳制北京。"

"TPP协议将是对中国施压的另一个工具，而美国到头来不会受到关税的损失。这也是当年奥巴马政府在进行TPP谈判时考虑的因素，TPP协议的成员除日本和澳大利亚外，还有新西兰和新加坡，因此，一直以来，TPP就被看作是针对北京的协议。"

"参议员萨斯（Ben Sasse）来自內布拉斯加州（Nebraska），一旦中国报复美国农产品关税行动变为现实，该州将遭受很大损失。萨斯言辞无误地点到实质：'对中国的欺骗行为当然要有所反制，但最好的反制办法是，担当起太平洋地区法治国家领导者的角色，因为它们更愿意同美国而不是与中国合作。'"

中国的资本主义规则

围绕贸易战，《明镜在线》发表评论指出，"特朗普对中国的忧虑可以理解"。"特朗普不再认可同中国的贸易不平衡现象。而我们德国人则在嘲笑他，并坚信自由的全球贸易带来福祉。恰恰这一想法是相当天真的。"

原因是，"中国让西方面临挑战，汽车大国德国却不愿看到它。自然，中国是大众汽车公司或者奔驰公司最重要的销售市场。除中国自己外，谁在中国经济腾飞的过程中获益最多？难道不是德国吗？"

"但是，中国在世界贸易中打自己的牌。这里牵涉的不仅是民主和人权，同时更包括资本主义规则，而在此中国特殊的经济规则与它的政治压迫制度相比，让人挑剔的地方更少。相反：中国成功地让超过10亿的人口脱贫，世界也因此而更为公平。"

中国的资本主义规则主要包括两点：

"人民币的自由兑换仍然受到很多+限制。虽然中国刚刚上调了人民币对美元的兑换比例，因此汇率问题在本次同美国的贸易纠纷中并不重要，但北京的货币并不遵守自由兑换原则。这样，中国可以随时将兑换率当成武器：贬值货币有利于出口；人民币坚挺，则有利于到世界各处投资。"

第二个特点是：

"对资本流进和输出的控制。在中国，没有人能够毫无限制地投资，或者在当地赚到的资本毫无限制地拿到国外投资。对外国投资则管得更严：在多数行业，外国投资者必须同中国当地伙伴建立合资公司，尤其对汽车工业而言。"

"前德国总理施密特生前曾一再建议中国政府，万万不能交出对汇率和资本流动的控制权。其结果今天可以看得很清楚：华尔街也许统治了世界，但不包括中国。同大部分国家相比，中国更独立于国际金融资本，从而没有丧失对其经济的管控。"

摘编自其他媒体的内容，不代表德国之声的立场或观点